इनकम, रोड ही नहीं यहां लगा था दाढ़ी पर टैक्स, नहीं चुकाने पर करना होता था ये काम, इस राजा ने क्यों जारी किया था फरमान?

Budget 2026: आज मोदी सरकार का 15वां बजट पेश किया जाएगा, इस बजट पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है, बजट से आमलोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं. चुनाव वाले राज्यों पर सरकार की मेहरबानी देखने को मिल सकती है. मिडिल क्लास के लोग बजट में टैक्स स्लैब पर निगाहें गड़ाए हुए हैं. इसी बीच हम बताने चल रहे हैं एक ऐसे राजा के बारे में जिसने दाढ़ी पर टैक्स लगाया था, उसने अपने आदेश में कहा कि जिसे दाढ़ी रखनी है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा और जो भी टैक्स नहीं देगा वह दाढ़ी नहीं रख पाएगा. जानिए आखिर राजा ने ऐसा आदेश क्यों दिया था.

राजा ने लगाया था बियर्ड टैक्स

करीब 300 साल पहले रूस में एक राजा हुआ करता था. उसका नाम पीटर द ग्रेट (Peter The Great) था. इस राजा ने बियर्ड टैक्स (Beard Tax) लगा दिया था. उसने सैनिकों को उसकी दाढ़ी शेव कर देने का आदेश दिया था. ऐसे न करने की स्थिति में उसने ये भी कहा था कि दाढ़ी रखनी है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा और जो भी टैक्स नहीं देगा वह दाढ़ी नहीं रख पाएगा.

क्या था राजा का मन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राजा पीटर द ग्रेट चाहते थे कि रूसी समाज का हर इंसान दाढ़ी शेव करके रखे. हर आदमी को क्लीन शेव होना चाहिए. अगर कोई शख्स अपनी दाढ़ी रखना चाहता है तो उसे बियर्ड टैक्स देना होगा. बियर्ड टैक्स का मतलब है कि दाढ़ी रखने के लिए टैक्स चुकाना होगा. जो भी दाढ़ी रखना चाहता है उसे एक खास किस्म का टोकन लेना होगा. इसमें सबसे खास ये बात थी कि इस टोकने की कीमत अलग-अलग प्रोफेशन के हिसाब से अलग थी.

देने होते थे कितने रुपये?

ऐसा कहा जाता है कि उस समय रूस में रईस और अधिकारी वर्ग के जो लोग थे उन्हें दाढ़ी रखने के लिए टैक्स के रूप में हर साल 60 रूबल देने होते थे. इसके अलावा जो लोग टॉप क्लास के बिजनेसमैन थे उन्हें दाढ़ी टैक्स के तौर पर हर साल 100 रूबल चुकाने पड़ते थे. इसके अलावा मॉस्को के वासियों को दाढ़ी रखने के एवज में हर साल 30 रूबल टैक्स चुकाना होता था.

