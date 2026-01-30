TAX नहीं इस बार बजट में होगा टैरिफ का इलाज! वित्त मंत्री के लाल पिटारे से निकलेगा 'स्वदेशी हथियार', इन 3 सेक्टर पर फोकस, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Budget 2026 Expectations: इस बार का बजट खास होने वाला है. जिस तरह से टैरिफ, ट्रेड वॉर और जंग के माहौल के बीच भारत का आम बजट 2026 आ रहा है. माना जा रहा है कि टैरिफ से लेकर जियो पॉलिटिकल बदलावों का असर इस बार बजट पर देखने को मिल सकता है. संसद में पेश किए आर्थिक सर्वे 2026 में टैरिफ से लेकर टैरिफ से लेकर ट्रेड वॉर का जिक्र रहा. बजट में जहां लोग मिडिल क्लास के लिए टैक्स की राहत की उम्मीद कर रहे हैं तो वहीं एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस बार बजट में टैक्स नहीं बल्कि टैरिफ फोकस में रहेगा.

बजट में किस पर रह सकता है सरकार का फोकस ?

आर्थिक सर्वे में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच स्वदेशी नीति भारत के ग्रोथ के लिए जरूरी है. जानकार भी इस पर जोर दे रहे हैं. मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार बजट में फोकस टैक्स पर नहीं बल्कि टैरिफ के असर को कम करने पर होगा. जाने-माने मार्केट एक्सपर्ट राजीव रंजन झा भी मानते हैं कि बजट में इस बार उन सेक्टर पर फोकस होगा, जो टैरिफ के असर को कम कर सकते हैं. ₹69.6 लाख करोड़ का बढ़ता बोझ...मोटापा सिर्फ सेहत नहीं देश की इकोनॉमी को कर रही कमजोर, GDP को झटका, समझिए गुना-भाग

बजट में किस सेक्टर्स पर होगा सरकार का फोकस

राजीव रंजन झा कहते हैं कि सरकार का फोकस इस बजट में डिफेंस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, MSME जैसे सेक्टर्स पर होगा. जिस स्वदेशी की बात आर्थिक सर्वे में भी की गई है. राजीव के मुताबिक इस बार सरकार के बजट 2026 के पिटारे से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स का तोहफा कम ही मिलने की उम्मीद है. वो कहते हैं कि इस बार टैक्स के बजाए फोकस टैरिफ के असर को कम करने के जरिए पर होगा. सरकार का फोकस मैन्युफैक्टरिंग सेक्टर, MSME,एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर होगा.बजट में प्रोडक्शन को बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए कस्टम ड्यूटी में बदलाव हो सकते हैं. खासकर उन रॉ मैटेरियल्स की इंपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है, जो मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर्स को बूस्ट दे सकते हैं. वित्त मंत्री मैन्युफैक्टरिंग, एक्सपोटर्स और एमएसएमई को मजबूत कर टैरिफ के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेंगी. वहीं जिस तरह से जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहे हैं, सरकार डिफेंस बजट को बढ़ा सकती है. बजट 2025 में डिफेंस सेक्टर का आवंटन 9.5% बढ़कर ₹6.81 लाख करोड़ किया गया था. उम्मीद है कि इस साल भी डिफेंस सेक्टर के आवंटन में बढ़ेगा.

बजट से निकलेगा स्वदेशी हथियार, होगा टैरिफ का इलाज

बजट 2026 में स्वदेशी को बढ़ावा देने की कोशिश होगी. स्वदेशी मतलब मेड इन इंडिया पर फोकस होगा.स्वदेशी पर फोकस का मतलब है कि देश में प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ावा देना.आयात पर निर्भरता को कम करना और देश में मेडिसिन, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, डिफेंस जैसे सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना जैसे फैक्टर्स पर इस बार बजट पर फोकस होगा. बजट में भारत के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जरूरी ऐलान हो सकते हैं.