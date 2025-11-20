UPI Subsidy News: अगर आप रोजमर्रा की लाइफ में चाय-नाश्ते से लेकर सब्जी, पेट्रोल और बच्‍चों की फीस तक का भुगतान यूपीआई (UPI) के जर‍िये करते हैं तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है. जी हां, एक बार फ‍िर से इस चर्चा ने जोर पकड़ ल‍िया है क‍ि आने वाले समय में यूपीआई ट्रांजेक्‍शन पर एक तय चार्ज देना पड़ सकता है. प‍िछले द‍िनों कई मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि यूपीआई (UPI) ट्रांजेक्‍शन पर चार्ज लगाने की तैयारी की जा रही है. उस समय कहा गया क‍ि दो हजार रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्‍शन पर यह चार्ज देना होगा. कुछ द‍िन बार इसी तरह का इशारा आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा (Sanjay Malhotra) की तरफ से भी क‍िया गया.

UPI ट्रांजेक्‍शन को ज्‍यादा द‍िन फ्री नहीं चलाया जा सकता

आरबीआई गवर्नर ने कहा था क‍ि यूपीआई ट्रांजेक्‍शन को ज्‍यादा द‍िन फ्री नहीं चलाया जा सकता. हालांक‍ि बाद में एक ऑफ‍िश‍ियल स्‍टेटमेंट के जर‍िये यूपीआई पर चार्ज लगाने की खबरों का खंडन क‍िया गया. लेक‍िन अब द‍िग्‍गज फ‍िनटेक कंपन‍ियों फोनपे (Phone Pay), गूगल पे (Google Pay) और पेटीएम (Paytm) की तरफ से आने वाले बजट से पहले सरकार से गुहार लगाने की तैयारी की जा रही है. इन कंपन‍ियों का कहना है 'UPI को फ्री रखने के लिए कम से कम 6000 करोड़ रुपये चाहिए!' सरकार 2025-26 में महज 427 करोड़ रुपये दे रही है, यह पिछले साल द‍िये गए 2000 करोड़ से भी काफी कम है.

Add Zee News as a Preferred Source

UPI का जीरो चार्ज मॉडल एक साल भी नहीं चल पाएगा

कंपनियों का साफ कहना है क‍ि इन पैसों में UPI का जीरो चार्ज मॉडल एक साल भी नहीं चल पाएगा. एनडीटीवी की एक र‍िपोर्ट के अनुसार 2000 करोड़ रुपये से कम के हर UPI ट्रांजेक्‍शन पर बैंक और पेमेंट कंपनियों को 2 रुपये का नुकसान होता है. पूरा देश हर साल 5000-6000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, ताक‍ि दुकानदारों को फ्री में पैसा भेजा जा सके. एक बड़ी फ‍िनटेक कंपनी के सीनियर अधिकारी ने बताया क‍ि 427 करोड़ काफी कम अमाउंट है. हमें कम से कम 6000 करोड़ चाहिए वरना यह मॉडल आने वाले समय में टिक नहीं पाएगा.

सब्‍स‍िडी में लगातार कटौती कर रही सरकार

आपको बता दें यूपीआई के बढ़ते यूजर्स के बीच सरकार इस पर दी जाने वाली सब्‍स‍िडी को लगातार कम कर रही है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है क‍ि सरकार ने 2021-22 में 1500 करोड़ की सब्‍स‍िडी को 2023-24 में बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपये तो क‍िया. लेक‍िन बाद में साल 2025-26 में इसे घटाकर महज 427 करोड़ रुपये कर द‍िया.

क्‍या है MDR, ज‍िसे जीरो रखा गया?

मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR, यह चार्ज दुकानदार देता है. साल 2020 से सरकार ने 2000 रुपये से कम की UPI पेमेंट पर एमडीआर ( MDR) को जीरो कर द‍िया है. मतलब पूरा खर्च बैंक और फ‍िनटेक कंपनियों की तरफ से उठाया जा रहा है. अब कंपनियां का कहना है क‍ि कम से कम बड़े दुकानदारों (10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों पर) पर 0.25-0.30% का एमडीआर लगाया जाए, ताकि बोझ कुछ कम हो सके. देश में यूपीआई का जलवा लगातार बढ़ रहा है. पिछले महीने 20.7 अरब ट्रांजेक्शन हुए, जिनकी वैल्यू 27.28 लाख करोड़ रुपये थी. कुल ट्रांजेक्शन में UPI की ह‍िस्‍सेदारी 85% रही.

सब्सिडी नहीं बढ़ी तो क्या होगा?

कंपनियां की तरफ से साफ कहा गया है क‍ि या तो सरकार सब्सिडी में इजाफा करें या बड़े मर्चेंट पर कुछ चार्ज लगाने की इजाजत दें. वरना एक दिन वो आ सकता है जब छोटे UPI पेमेंट पर भी आपको 1-2 रुपये का चार्ज देना पड़ जाए. अभी तो देखने में सब फ्री लग रहा है लेक‍िन पीछे से कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. अब यह देखने वाली बात होगी क‍ि फरवरी में आगामी बजट के दौरान सरकार क्‍या फैसला लेती है? सरकार कंपन‍ियों को 6000 करोड़ रुपये देगी या कंपनियों को खुद रास्ता निकालने देगी?