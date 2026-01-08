Budget 2026: जिसको पूरा देश कहता है बजट, उस शब्द का संविधान में जिक्र ही नहीं; क्या है पूरी कहानी

Budget Story: हर साल की भांति इस साल भी केंद्र सरकार देश की संसद में बजट पेश करेगी. मोदी सरकार की ओर से एक फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में बजट पेश करेंगी. इसके लिए मोदी सरकार और वित्त मंत्रालय की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं. हर साल की तरह इस साल भी इस बजट से देश के लोगों को काफी सारी उम्मीदें हैं. कृषि क्षेत्र हो या शिक्षा क्षेत्र, रेलवे हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, हर सेक्टर के लोगों को इस बजट से कुछ ना कुछ फायदा या फिर बड़े ऐलान की संभावना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बजट को लेकर पूरे देश में आज चर्चाएं हो रही हैं, वह बजट शब्द भारतीय संविधान में है ही नहीं. जी हां, देश के संविधान में 'बजट' शब्द नहीं है. आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

बुल्गा से बजट बनने की कहानी

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बजट शब्द कुछ दशक पहले आया है, लेकिन इसकी यात्रा काफी पुरानी है. सबसे पहले हम यहां बात बजट शब्द के आने की करते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह शब्द लैटिन के 'बुल्गा'(Bulga) से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या बैग. उसके बाद यह फ्रांसीसी रूप में आ गया. मतलब कि लैटिन से फ्रांसीसी में इसे बोजेट (Bougeette) कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है चमड़े का छोटा थैला. उसके बाद यह शब्द 15वीं शताब्दी में अग्रेजी में एंट्री कर लिया. जी हां, अंग्रेजी में यह पहले बोगेट (Bogget) कहलाया, जो बाद में चलकर बजट (Budget) के रूप में पहचाना गया. भारत में भी इसी बजट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देश के संविधान में इस शब्द का जिक्र नहीं है.

संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र

यह बात बिल्कुल सही है कि बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है. संविधान मे इसकी जगह अनुच्छेद 112 में जानकारी तो दी गई है लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है. संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को बजट नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी Annual Financia Statement(AFS) कहा जाता है. इसका अर्थ सरकार की अनुमानित आय (इनकम) और व्यय (खर्च) का एक ब्यौरा है. बताया जाता है कि Annual Financia Statement(AFS) शब्द अंग्रेजों की परंपरा से आया हुआ है, जिसे भारत के संविधान बनाने वालों ने 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा है. मतलब कि आप कह सकते हैं कि संविधान में लिखित 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का ही लोकप्रिय नाम बजट है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- टैरिफ टेंशन की बावजूद छलांगे मार दौड़ेगी भारत की इकोनॉमी, UN को भरोसा

1 फरवरी को सीतारमण पेश करेंगी बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास भारत की महिला वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. अभी तक उन्होंने कुल और लगातार सात बार बजट पेश किया है. अब साल 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड आठवीं बार देश की संसद में बजट पेश करेंगी. उन्होंने पहली बार साल 2019 में बजट पेश किया था. जी हां, 1 फरवरी दिन रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. इस बजट की पेशी से पहले इसकी गोपनीयता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है. लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बजट में क्या-क्या हो सकता है या फिर क्या होना चाहिए, लेकिन वे दावे के साथ बिल्कुल भी यह नहीं कह सकते हैं कि इस बार के बजट में यह होने वाला ही है या फिर यह बड़ा ऐलान होने वाला है. जब संसद में वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश करेंगी तभी यह जानने को मिलता है कि बजट में क्या बड़े-बड़े ऐलान हो रहे हैं.