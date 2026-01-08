Advertisement
trendingNow13067820
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: जिसको पूरा देश कहता है बजट, उस शब्द का संविधान में जिक्र ही नहीं; क्या है पूरी कहानी

Budget 2026: जिसको पूरा देश कहता है बजट, उस शब्द का संविधान में जिक्र ही नहीं; क्या है पूरी कहानी

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारण एक फरवरी 2026 को मोदी सरकार का बजट पेश करेंगी. वे लगातार आठवीं पर संसद में बजट पेश करेंगी. इस बजट से देश के नागरिकों को कई उम्मीदें हैं. हालांकि, भारत के संविधान में इस बजट शब्द का जिक्र ही नहीं है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 08, 2026, 05:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: जिसको पूरा देश कहता है बजट, उस शब्द का संविधान में जिक्र ही नहीं; क्या है पूरी कहानी

Budget Story: हर साल की भांति इस साल भी केंद्र सरकार देश की संसद में बजट पेश करेगी. मोदी सरकार की ओर से एक फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में बजट पेश करेंगी. इसके लिए मोदी सरकार और वित्त मंत्रालय की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं. हर साल की तरह इस साल भी इस बजट से देश के लोगों को काफी सारी उम्मीदें हैं. कृषि क्षेत्र हो या शिक्षा क्षेत्र, रेलवे हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, हर सेक्टर के लोगों को इस बजट से कुछ ना कुछ फायदा या फिर बड़े ऐलान की संभावना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बजट को लेकर पूरे देश में आज चर्चाएं हो रही हैं, वह बजट शब्द भारतीय संविधान में है ही नहीं. जी हां, देश के संविधान में 'बजट' शब्द नहीं है. आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

बुल्गा से बजट बनने की कहानी 
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बजट शब्द कुछ दशक पहले आया है, लेकिन इसकी यात्रा काफी पुरानी है. सबसे पहले हम यहां बात बजट शब्द के आने की करते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह शब्द लैटिन के 'बुल्गा'(Bulga) से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला या बैग. उसके बाद यह फ्रांसीसी रूप में आ गया. मतलब कि लैटिन से फ्रांसीसी में इसे बोजेट (Bougeette) कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है चमड़े का छोटा थैला. उसके बाद यह शब्द 15वीं शताब्दी में अग्रेजी में एंट्री कर लिया. जी हां, अंग्रेजी में यह पहले बोगेट (Bogget) कहलाया, जो बाद में चलकर बजट (Budget) के रूप में पहचाना गया. भारत में भी इसी बजट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देश के संविधान में इस शब्द का जिक्र नहीं है. 

संविधान में  वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र
यह बात बिल्कुल सही है कि बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है. संविधान मे इसकी जगह अनुच्छेद 112 में जानकारी तो दी गई है लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है. संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को बजट नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी Annual Financia Statement(AFS) कहा जाता है. इसका अर्थ सरकार की अनुमानित आय (इनकम) और व्यय (खर्च) का एक ब्यौरा है. बताया जाता है कि Annual Financia Statement(AFS) शब्द अंग्रेजों की परंपरा से आया हुआ है, जिसे भारत के संविधान बनाने वालों ने 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा है. मतलब कि आप कह सकते हैं कि संविधान में लिखित 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का ही लोकप्रिय नाम बजट है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- टैरिफ टेंशन की बावजूद छलांगे मार दौड़ेगी भारत की इकोनॉमी, UN को भरोसा

 

1 फरवरी को सीतारमण पेश करेंगी बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास भारत की महिला वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. अभी तक उन्होंने कुल और लगातार सात बार बजट पेश किया है. अब साल 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड आठवीं बार देश की संसद में बजट पेश करेंगी. उन्होंने पहली बार साल 2019 में बजट पेश किया था. जी हां, 1 फरवरी दिन रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. इस बजट की पेशी से पहले इसकी गोपनीयता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है. लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बजट में क्या-क्या हो सकता है या फिर क्या होना चाहिए, लेकिन वे दावे के साथ बिल्कुल भी यह नहीं कह सकते हैं कि इस बार के बजट में यह होने वाला ही है या फिर यह बड़ा ऐलान होने वाला है. जब संसद में वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश करेंगी तभी यह जानने को मिलता है कि बजट में क्या बड़े-बड़े ऐलान हो रहे हैं. 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
West Bengal
ED के एक्शन के बाद बंगाल में सियासी ड्रामा, सीएम ममता के खिलाफ HC पहुंची एजेंसी
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
Raju Waghmare
'85% हिंदू आबादी वाला देश इस्लामिक कैसे बनेगा'? शिवसेना नेता ने हिजाब पर क्या कहा?
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
Somnath Swabhiman Parv
क्या है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व? 1000 साल से क्या है नाता? PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
Karnataka News
पिता ने 6 महीने की प्रेग्नेंट बेटी की हत्या क्यों कर दी? इस अपराध से हिल गया स्टेट
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
Rahul Gandhi
तमिलनाडु चुनाव से पहले कांग्रेस का फुल एक्शन मोड, बढ़ी गठबंधन मजबूत करने की रफ्तार
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
Punjab news
मोगा कोर्ट को मिला धमकी भरा ई-मेल, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
Sukesh Chandrashekhar Case
PMO से गृह मंत्रालय तक फर्जी कॉल का जाल! 200 करोड़ ठगी केस में सुकेश की याचिका अटकी
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश
ED
ED ने TMC के 'चुनावी ब्रेन' I-PAC पर मारा छापा, ममता ने कहा - BJP की गंदी साजिश