Union Budget 2026: हर साल आम बजट 1 फरवरी को पेश क‍िया जाता है. लेक‍िन इस बार 1 फरवरी को रव‍िवार होने के कारण अभी तक बजट क‍िस द‍िन पेश होगा, इसको लेकर सस्‍पेंस बना हुआ है. कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि संडे होने के कारण सरकार 30 जनवरी 2026 को बजट पेश कर सकती है. सूत्रों के आधार पर कहा जा रहा है क‍ि इस बार 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा और 30 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में नौंवी बार बजट पेश करेंगी.

नौंवी बार बजट पेश करने वाली मह‍िला व‍ित्‍त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लगातार नौंवी बार बजट पेश करने वाली पहली मह‍िला व‍ित्‍त मंत्री होंगी. प‍िछले कुछ सालों से आम बजट को संसद में सुबह 11 बजे पेश क‍िया जाता है. लेक‍िन यद‍ि आप इससे पहले का नोट‍िस करें तो यून‍ियन बजट (Union Budget 2026) शाम 5 बजे पेश होता था. कुछ लोगों के ल‍िए यह जानकारी नई हो सकती है. इन लोगों के ल‍िए यह जानना भी काफी द‍िलचस्‍प होगा क‍ि पहले बजट शाम के समय क्यों पेश किया जाता था? बाद में इसे 11 बजे क्यों पेश किया जाने लगा?

इस व‍ित्‍त मंत्री ने पहली बार शाम में पेश क‍िया बजट

देश को आजादी मिलने के बाद अंग्रेजों की परंपराओं को सालों तक न‍िभाया गया. इसमें बजट शाम के समय पेश क‍िये जाने की परंपरा शामिल थी. शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा को 2001 की एनडीए सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बदलकर सुबह 11 बजे क‍िया था. इसके बाद बजट को हर साल सुबह 11 बजे ही पेश किया जाता है. बाद में इस परंपरा को यूपीए के शासनकाल में भी न‍िभाया गया.

शाम के समय क्‍यों पेश होता था बजट?

शाम के 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा देश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी. इस समय बजट पेश करने का मुख्‍य कारण था ब्र‍िटेन का बजट. दरअसल, ब्रिटेन में बजट सुबह 11.00 बजे पेश किया जाता था, इसमें भारत के लिए भी बजट शामिल होता था. ऐसे में भारत में उसी से म‍िलते-जुलते समय पर पार्लियामेंट में बजट पास करना जरूरी था.

2001 में हुआ यह बदलाव

शाम 5 बजे का समय चुनने के पीछे कारण था क‍ि ब्रिटेन में उस समय 11.30 बज रहे होते थे. इस तरह ब्रिटिश सरकार की तरफ से शुरू की गई परंपरा को आजादी के बाद भी न‍िभाया गया. बाद में इसमें यशवंत सिन्हा ने 2001 में बदलाव किया. बाद में मोदी सरकार ने हर साल 28 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को एक फरवरी को पेश करना शुरू क‍िया. इसके अलावा उन्‍होंने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही एक और परंपरा बदली. सरकार ने अलग पेश होने वाले रेल बजट को भी आम बजट में ही शामिल कर दिया.