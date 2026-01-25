Advertisement
Budget 2026: सफाई, किराया, महिला सुरक्षा और ट्रेन स्पीड, किस पर मिलेगा सबसे ज्यादा फंड? आम आदमी को क्या राहत देगी रेलवे और सरकार?

 भारत के पास चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फ्रेट कैरियर है. सरकार ने पिछले दो से तीन सालों में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित करके हाल के बजट ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:08 PM IST
Key Expectations for Indian Railways: एक हफ्ते बाद देश का बजट पेश होने वाला है. ऐसे में लोगों को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं. देश की कई करोड़ आबादी रोजाना ट्रेन में सफर करती है. अब इन करोड़ों लोगों को भारतीय रेलवे से बहुत अधिक उम्मीदें हैं. आज, भारत के पास चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फ्रेट कैरियर है. सरकार ने पिछले दो से तीन सालों में 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित करके हाल के बजट ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाई है.

रेलवे से जुड़ी उम्मीदें 

बजट 2026 को लेकर रेलवे से जुड़ी उम्मीदें काफी अधिक हैं. उम्मीद के मुताबिक, इस बार बजट में साफ-सफाई, किराया, महिला सुरक्षा और ट्रेन स्पीड जैसे अहम मुद्दों पर खास फोकस रहने की संभावना है. रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सफाई को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग और निजी भागीदारी पर अधिक फंड दिया जा सकता है. वहीं, देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम यात्रियों की नजर किराया राहत पर टिकी है.

सरकार किराए में स्टेबिलिटी बनाए रखने या चुनिंदा वर्गों को सब्सिडी देने की घोषणा कर सकती है. महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए CCTV कैमरे, महिला हेल्प डेस्क और RPF की तैनाती बढ़ाने पर जोर संभव है. ट्रेन स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रैक अपग्रेडेशन, सिग्नलिंग सिस्टम और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर बड़ा निवेश किया जा सकता है. ऐसे में बजट 2026 ये तय करेगा कि रेलवे में सबसे ज्यादा फंड किस प्राथमिकता को मिलता है और आम आदमी को कितनी राहत मिलती है.

इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में निवेश की जरूरत

ट्रैक और रोलिंग स्टॉक के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में निवेश काफी हुआ है. लेकिन पिछले दस सालों में मालगाड़ियों की औसत गति 20-25 किमी प्रति घंटा और मेल/एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों की 50-52 किमी प्रति घंटा रही है. बड़े सरकारी निवेश के बावजूद ट्रैक, रेलवे स्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी अभी तक खास नहीं बढ़ी है. खासकर एक्सप्रेसवे से मुकाबले के लिए मालगाड़ी का हिस्सा 30% से बढ़ाकर 2030 तक 45% के टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है.

रेलवे को क्या करना चाहिए?

प्राइवेट निवेश पर ध्यान: सरकार का निवेश लंबे समय तक सेक्टर की जरूरतों और डेवलपमेंट के लिए टिकाऊ नहीं हो सकता है. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्राइवेट निवेश को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, दक्षता और सेवा लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए. PPP मॉडल से मिली सीख के आधार पर भारतीय रेलवे को ऐसे इनोवेटिव मॉडल लाने की जरूरत है जो निवेशक-अनुकूल हों और जिनमें रेगुलेटरी, फाइनेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैफिक और ऑपरेशनल जोखिमों के लिए एक उचित अलॉटमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए. इससे प्राइवेट सेक्टर की व्यापक भागीदारी होगी और ऐसे प्रोजेक्ट्स की एक पाइपलाइन बनेगी जो रेलवे की डिलीवरी क्षमता को बढ़ाएंगे, साथ ही इनोवेशन नई टेक्नोलॉजी अपनाने और कुशल O&M प्रथाओं को बढ़ावा देंगे.

मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट: वंदे भारत, मेट्रो जैसे पैसेंजर कोच और कवच जैसे स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों जैसे रोलिंग स्टॉक के निर्माण में सफलता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के नेतृत्व वाले इनोवेशन और रोलिंग स्टॉक, ट्रैक, सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे रेल उद्योग में दोहराया जाना चाहिए.

किराया : वर्तमान किराया और टैरिफ संरचना को माल ढुलाई क्षेत्र की व्यावसायिक जरूरतों के साथ बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है. इसलिए टैरिफ पॉलिसी को इनोवेटिव मॉडल के साथ अलाइन करना जरूरी है जो रेल फ्रेट को बढ़ावा दें. इंडस्ट्री की लॉन्ग-टर्म कमिटमेंट को प्रोत्साहित करें और एफिशिएंसी और कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दें.

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs): DFCs ने भारतीय रेलवे के लिए कुशल और तेज फ्रेट सर्विस देने का अवसर दिखाया है. नए कॉरिडोर को लागू करने की जरूरत है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फ्रेट कॉरिडोर में सर्विसेज को हाई कैपिसिटी गति वाले रोलिंग स्टॉक के साथ-साथ अपने नेटवर्क/फीडर नेटवर्क में इंटरमॉडल फ्रेट टर्मिनलों के माध्यम से और ऑप्टिमाइज किया जाए.

