Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: संडे को व‍ित्‍त मंत्री पेश करेंगी बजट, शेयर बाजार भी खुलेंगे; क्‍या 1 फरवरी को बैंक भी खुलेंगे?

Budget 2026: संडे को व‍ित्‍त मंत्री पेश करेंगी बजट, शेयर बाजार भी खुलेंगे; क्‍या 1 फरवरी को बैंक भी खुलेंगे?

Share Market Open or Close on Budget: इस बार संडे को बजट पेश होने के कारण शेयर बाजार में भी इस द‍िन ट्रेड‍िंग होगी. प्री-ओपन सेशन सुबह 9 से 9:08 बजे तक होगा और उसके बाद इक्‍व‍िटी मार्केट में ट्रेड‍िंग सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी. लेक‍िन बैंकों का क्‍या हाल रहेगा, आइए जानते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:20 PM IST
Union Budget 2026: देश का बजट पेश होने में कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है. इस बार बजट वाले द‍िन 1 फरवरी को संडे है. इत‍िहास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब संडे के द‍िन बजट पेश क‍िया जाएगा. बजट पेश होने के कारण इस द‍िन शेयर बाजार में भी ट्रेड‍िंग होगी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की तरफ से यह साफ कर द‍िया गया है क‍ि बजट पेश होने वाले दिन शेयर बाजार पूरी तरह से खुलेगा. वीकेंड (शन‍िवार-रव‍िवार) के द‍िन शेयर बाजार बंद रहते हैं. लेकिन संडे के द‍िन बजट होने के कारण एक्सचेंज की तरफ से स्‍पेशल ट्रेडिंग सेशन चलाया जा रहा है.

लगातार नौंवी बार बजट पेश करेंगी व‍ित्‍त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार नौंवी बार देश का बजट पेश करेंगी. साल 2000 के बाद यह पहला मौका है, जब बजट संडे को पेश हो रहा है. आमतौर पर बजट फरवरी के पहले वर्क‍िंग डे को पेश क‍िया जाता है. लेकिन इस बार 1 तारीख को संडे होने के कारण बाजार में ट्रेड‍िंग जारी रखने का फैसला ल‍िया गया है. NSE और BSE की तरफ से जारी सर्कुलर में साफ कहा गया है क‍ि 1 फरवरी को नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होगा. प्री-ओपन सेशन सुबह 9 से 9:08 बजे तक होगा और उसके बाद इक्‍व‍िटी मार्केट में ट्रेड‍िंग सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी.

कौन से सेगमेंट काम करेंगे?
खास सेगमेंट जैसे इक्‍व‍िटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) और कमोडिटी डेरिवेटिव्स नॉर्मली काम करेंगे. हालांकि, बीएसई (BSE) की तरफ से बताया गया क‍ि T+0 सेटलमेंट सेशन और सेटलमेंट डिफॉल्ट के लिए ऑक्शन सेशन नहीं चलेगा. NSE की तरफ से भी कैपिटल मार्केट और डेरिवेटिव्स के लिए नॉर्मल ऑपरेशंस की पुष्टि की गई है. सेटलमेंट लीव होने के कारण ट्रेड्स का सेटलमेंट मंडे को होगा. दलाल स्ट्रीट पर संडे को बहुत कम ट्रेडिंग होती है. अब तक ऐसा दूसरा मौका है जब बजट के दिन रविवार को बाजार खुला रहेगा.

बैंक को लेकर क्‍या है अपडेट?
बजट यानी 1 फरवरी के द‍िन संडे है. लेक‍िन आरबीआई (RBI) की तरफ से बैंकों को लेकर क‍िसी तरह का सर्कुलर जारी नहीं क‍िया गया है. आमतौर पर बैंक प्रत्‍येक रव‍िवार और महीने के दूसरे व चौथे शन‍िवार को बंद रहते हैं. 31 जनवरी को महीने का पांचवां शन‍िवार है और इस द‍िन बैंकों में कामकाज होगा. लेक‍िन 1 फरवरी को संडे होने के कारण बजट वाले द‍िन बैंक बंद रहेंगे.

2026 में शेयर बाजार कब-कब बंद रहेगा?
1 फरवरी को बाजार खुलने के बावजूद 2026 के हॉलिडे कैलेंडर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है. सालभर में वीकेंड के अलावा 16 पब्लिक हॉलिडे होंगे. इस बार होली (3 मार्च), राम नवमी (26 मार्च), महावीर जयंती (31 मार्च), गुड फ्राइडे (3 अप्रैल), अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल), महाराष्ट्र दिवस (1 मई) और बकरीद (28 मई) पर बाजार बंद रहेंगे. मुहर्रम (26 जून), गणेश चतुर्थी (14 सितंबर), गांधी जयंती (2 अक्टूबर), दशहरा (20 अक्टूबर), दिवाली बलि प्रतिपदा (10 नवंबर), गुरु नानक जयंती (24 नवंबर) और क्रिसमस (25 दिसंबर) पर भी ट्रेडिंग नहीं होगी. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

budget 2026Union Budget 2026

