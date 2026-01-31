Budget 2026: आम आदमी को मिले राहत और कंपनियों को 'मेक इन इंडिया' का बूस्टर? जानें क्या है दिग्गजों की विशलिस्ट!

Union Budget 2026: देशभर की निगाहें आज संसद की ओर टकटकी लगाए टिकी हुई हैं. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. यह बजट सिर्फ अगले एक साल का वित्तीय लेखा-जोखा नहीं होगा बल्कि यह 'विकसित भारत 2047' की नींव को और मजबूत करने वाला महाप्लान माना जा रहा है. स्टार्टअप्स और टेक की दुनिया के दिग्गजों के लिए आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि वे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, टैक्स में छूट और मेक इन इंडिया को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले बड़े फैसलों की उम्मीद कर रहे हैं. टेक जगत के जानकरों का मानना है कि यह बजट घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है. आइए जानते हैं बजट 2026-27 को लेकर टेक और स्टार्टअप के दिग्गजों की क्या मांगें हैं.

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और MSME पर जोर

Zebronics के डायरेक्टर और को-फाउंडर राजेश दोषी के मुताबिक बजट 2026-27 भारत के मैन्युफैक्चरिंग को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. उन्होंने मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने, टेक्नोलॉजी को अपनाने और R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर दिया. रोजेश दोषी का कहना है कि MSME सप्लायर इकोसिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर्स के माध्यम से हम आयात पर निर्भरता कम कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने इनकम टैक्स के ढांचे में जरूरी बदलाव का सुझाव दिया जिससे लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हों और घरेलू सामानों की मांग बढेृ.

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों में सुधार की उम्मीद

Panasonic Life Solutions India के MD और CEO तादाशी चिबा के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर निकल चुका है. इसके साथ ही चिबा ने PLI और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को जारी रखने की अपील की है. चिबा ने यह भी सुझाव दिया है कि कंप्रेसर जैसे जरूरी पार्ट्स पर लगने वाले GST और कस्टम ड्यूटी को कम किया जाना चाहिए जिससे भारत में बने सामान ग्लोबल मार्केट में टक्कर हो सके.

स्मार्टफोन डिजिटल इंडिया की रीढ़

TECNO Mobile India के CEO अरिजीत तलपात्रा ने स्मार्टफोन को भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बताया. तलपात्रा के अनुसार 2026 से उम्मीद है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को और पारदर्शी बनाने का काम करेगा. उन्होंने AI-आधारित इनोवेशन और बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की बात कही जिससे टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े और मेट्रो शहरों तक न रहे बल्कि शहरों से निकल कर दूर दराज के गांवों तक भी पहुंचे.

भारतीय ब्रांड्स को प्रमोट करने की जरूरत

Indkal Technologies के CEO आनंद दुबे ने बताया कि PLI स्कीम ने एक मजबूत नींव रखी है. अब बजट 2026 को स्थानीयकरण को और बढ़ाना चाहिए. आनंद दुबे का मानना है कि सरकार को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे भारतीय ब्रांड्स न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा सकें. इसके लिए पूरी सप्लाई चेन का भारत में होना बहुत ही जरूरी है.

साफ-सफाई और क्लाइमेट चेंज पर भी होना चाहिए ध्यान

NFSSM एलायंस की सदस्य मीरा मेहता ने एक जरूरी बात पर ध्यान दिलाया. उन्होंने बताया कि साल 2026 में होने वाली जनगणना से शहरी स्वच्छता की नई समस्या सामने आएंगी. बजट में केवल बुनियादी ढांचा बनाने के बजाय सर्विस सस्टेनेबिलिटी और जलवायु अनुकूल स्वच्छता (Climate-resilient sanitation) पर खास ध्यान देना चाहिए विशेषकर छोटे और सामान्य शहरों में.

फाइनेंशियल प्लानिंग

FPSB International के CEO दांते दे गोरी ने बजट 2026-27 को भारत को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने के रूप में देखा. उन्होंने बताया कि सरकार को वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन और निवेश को बढ़ावा देना चाहिए. उन्होंने प्रोफेशनल स्किलिंग और रिटायरमेंट सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों में नीतिगत बदलावों की अपील की जिससे भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके.

