Budget 2026: 1 फरवरी से स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे? जानिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय

बजट 2026 पेश होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं. लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि क्या 1 फरवरी से स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ेंगी? इसे लेकर आम लोगों के मन में पशोपेश है. आइए जानते हैं कि बजट में क्या घोषणा हो सकती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 05:29 PM IST
Budget 2026 : बजट 2026-2027 की घोषणा से पहले टेक इंडस्ट्री में एक सवाल पूछा जा रहा है. क्या इस साल स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ेंगी या नहीं? कंज्यूमर्स, एक्सपर्ट्स और यहां तक ​​कि स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों समेत कई स्टेकहोल्डर्स इसी वजह से बजट का इंतजार कर रहे हैं. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है और इसने लोगों की तेजी से डिजिटल होती रोजमर्रा की जिंदगी में स्मार्टफोन को एक जरूरत बना दिया है. स्मार्टफोन के सस्ते या महंगे होने का सवाल स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है.

इस साल कीमतों पर असर क्यों पड़ेगा?

पिछले 2-3 सालों से बहुत सारी भारतीय स्मार्टफोन कंपनियां स्मार्टफोन मार्केट में आ रही हैं और चीनी स्मार्टफोन बनाने वालों का बड़ा मार्केट शेयर ले रही हैं. इससे चीनी कंपनियों को अपने डिवाइस की कीमतें थोड़ी कम करनी पड़ी हैं. हालांकि, इस साल ऐसा नहीं हो सकता है इस प्रमुख कारण ये है कि AI कंपनियों से बढ़ती डिमांड के कारण चिपसेट महंगे हो रहे हैं. इसके अलावा, टैरिफ लगने के कारण सप्लाई चेन की समस्याओं का भी स्मार्टफोन की कीमतों पर असर पड़ सकता है.

एक्सपर्ट के मुताबिक, इस बजट में सरकार स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बारे में नरम रुख अपनाएगी और स्मार्टफोन पर GST दर कम करके कुछ राहत देगी. इससे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (OEMs) बहुत अनिश्चित सप्लाई चेन के कारण होने वाले प्राइस में उतार-चढ़ाव को कुछ हद तक मैनेज कर पाएंगे. इससे फोन की कीमतें कम करने में मदद नहीं मिल सकती है. लेकिन कीमतों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को कुछ हद तक मैनेज किया जा सकेगा. इस कदम से खासकर एंट्री से मिड लेवल के कंज्यूमर्स 5G एक्सपीरियंस में अपग्रेड कर पाएंगे.

भारत में असेंबल होते हैं स्मार्टफोन 

फिलहाल, अधिकतर स्मार्टफोन भारत में असेंबल होते हैं. लेकिन मुख्य कंपोनेंट्स अभी भी इंपोर्ट किए जाते हैं. इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि बजट में टारगेटेड टैक्स इंसेंटिव और पॉलिसी सपोर्ट इन कंपोनेंट्स के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकते हैं. सरकार के ऐसे कदम लागत को कंट्रोल करने, स्मार्टफोन की कीमतों को स्थिर रखने और कुछ मामलों में कीमतों में कमी लाने में भी मदद कर सकते हैं.

ये बजट देश में स्मार्टफोन असेंबलिंग के बजाय स्मार्टफोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर सकता है. पिछले कुछ सालों में देश में असेंबलिंग पहले ही काफी मजबूत हो गई है. अब चीजों को अगले लेवल पर ले जाने के लिए ये जरूरी है कि कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर अधिक ध्यान दिया जाए. इससे इन कंपोनेंट की कीमतें कम हो सकती हैं और इससे मेमोरी की कमी के कारण स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों की समस्या भी हल होगी.

इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की राय

इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अब समय आ गया है कि भारत कैमरा मॉड्यूल, बैटरी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) और दूसरे जरूरी पार्ट्स जैसे मुख्य स्मार्टफोन कंपोनेंट्स का एक प्रमुख मैन्युफैक्चरर बनने पर ध्यान दे. इससे भारत सप्लाई चेन का एक स्ट्रेटेजिक हिस्सा बन जाएगा. रिसर्च और डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन और सॉफ्टवेयर-ड्रिवन इनोवेशन पर भी अधिक जोर देने की जरूरत है.

