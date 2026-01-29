Budget Expectations 2026: क्या रेलवे किराए में मिलेगी 50% तक की छूट? जानिए बजट से क्या हैं उम्मीदें

Advertisement
Hindi NewsबिजनेसBudget Expectations 2026: क्या रेलवे किराए में मिलेगी 50% तक की छूट? जानिए बजट से क्या हैं उम्मीदें

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. उन्होंने बजट से पहले गुरुवार 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया. अब सभी की निगाहें बजट पर हैं. लोगों को इसमें कई बड़े ऐलान की संभावना हैं.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:04 PM IST
Union Budget 2026: संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो गई है. यह सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में हो रहा है. इसका पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक है. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल 206 तक होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक फरवरी दिन रविवार को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. इस आगामी बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं. चाहें वो रेलवे सेक्टर हो या फिर शिक्षा, चाहें हेल्थ सेक्टर हो या फिर कृषि सेक्टर, हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट से कुछ बड़े ऐलान की संभावना है. 

मोदी सरकार का यह बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, यह तो 1 फरवरी को बजट पेश होने के साथ ही पता चल सकेगा, लेकिन इस बीच हम रेलवे सेक्टर से कुछ खास उम्मीदों की बात कर रहे हैं. जी हां, Zee Business के एक शो में उम्मीद की गई है कि आगामी बजट से रेल किराए में 50 फीसदी तक की छूट मिलने की संभावना है. यह किसे मिल सकती है और क्या कुछ उम्मीदें हैं. आइए जानते हैं.

सीनियर सिटीजन को खास तोहफा मिलने की उम्मीद 
बजट में रेलवे सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान की संभावना है. उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश में रेल के विकास को और तेजी के साथ गति देने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती हैं. इस बीच किराए में छूट को लेकर कई उम्मीदें हैं. Zee Business के खास शो में रेलवे सेक्टर से सीनियर सिटीजन को खास तोहफा मिलने की उम्मीद की गई है. जी हां, इस बार बजट में सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट की पुरानी छूट मिल सकती है. 60 साल या उससे अधिक उम्र के पुरुषों को रेलवे किराए में 40 फीसदी की छूट मिलने की संभावना है. वहीं, 58 साल और उससे अधिक वर्ष की महिलाओं को 50 फीसदी तक की छूट देने पर विचार किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- इकोनॉमिक सर्वे के बाद कैसे रहे शेयर बाजार, डॉलर के मुकाबले रुपये का क्या रहा हाल? यहां जानें सबकुछ

किराए को क्रेडिट स्कोर से जोड़ने की सिफारिश
Zee Business के खास शो में बताया गया कि रेंट पे की को-फाउंडर सारिका शेट्टी ने किराए को क्रेडिट स्कोर से जोड़ने की सिफारिश की है. उनका कहना है कि किराया देने के लिए अगर इसे क्रेडिट सिस्टम से जोड़ दिया जाए, तो लाखों लोगों को पहली बार फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस मिल सकता है.

Watch Video: यहां देखें पूरा वीडियो

 

स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50% बढ़ाने की मांग 
वहीं, रेलवे के अलावा बजट से रियल सेक्टर को भी कई उम्मीदें हैं. इस सेक्टर ने सरकार से बजट में कई मांगें की है. Zee Business के खास शो में बताया गया कि नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की मांग है कि बजट में रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. वहीं, रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल की तारीख 31 मार्च 2027 हो. रेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारी नोटिफिकेशन की अनिवार्य शर्त को खत्म किया जाए. किराए की कमाई पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी हो. इसके अलावा बिना बिके फ्लैट्स पर नोशनल रेंट टैक्स से छूट 2 साल से बढ़ाकर 5 साल की जाए.

