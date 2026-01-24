Budget Expectations: क्या MSMEs को इनकम टैक्स में मिलेगी छूट? जानें बजट से क्या हैं उम्मीदें

Advertisement
Budget Session 2026: संसद में 28 जनवरी बजट सत्र 2026 की शुरुआत से हो रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा.सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. 28 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी. 

 

Jan 24, 2026, 04:31 PM IST
Budget Expectations for MSMEs: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार की ओर से देश का बजट पेश करेंगी. वे संसद के लोकसभा में सुबह 11 बजे देश का बजट पेश करेंगी. इस आगामी बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं. चाहें वो रेलवे सेक्टर हो या फिर शिक्षा, चाहें हेल्थ सेक्टर हो या कृषि सेक्टर, हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट से कुछ बड़े ऐलान की संभावना है. यह बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, यह तो 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच हम आपको देश के MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) Sector को बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, उसके बारे में बता रहे हैं. जी हां, Zee Business से बातचीत करते हुए इस सेक्टर से जुड़े लोगों ने बजट से अपनी उम्मीदों को लेकर बात कही है.

'एमएसएमई को इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए'
नई दिल्ली में संसद भवन के पास एमएसएमई सेक्टर के एक व्यक्ति ने जी बिजनेस से कहा- मैं एक एमएसएमई हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि एमएसएमई को इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए. जैसे इंडस्ट्री को फ्लैट 25 फीसदी इनकम टैक्स है, वैसे ही एमएसएमई को 15 फीसदी होना चाहिए. इससे यह होगा कि हमलोग अपना कैश प्रोड्यूस कर पाएंगे. हमारी बैंक वगैरह या फाइनेंशियल संस्थानों पर निर्भरता कम होगी. जब हम उनके पास जाते हैं तो वे कोलैटरल मांगते हैं, इतने कंडीशंस डालते हैं कि हम ले नहीं पाते. इस लिए हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती. 

'फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सपोर्ट'
वहीं, Zee Business से बात करते हुए फर्स्ट जनरेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर ने कहा- मैं यही रिक्वेस्ट (सरकार से) करना चाहूंगी कि फर्स्ट जनरेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऐसी स्कीम्स आएं जिसमें टर्म लोन, कोलैटरल फ्री लोन और उसके साथ जो ग्रांट्स हैं, इनक्यूबेशन सपोर्ट, एक मेंटरशिप हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है. उन्होंने कहा कि क्योंकि केवल ग्रांट या फाइनेंस से नहीं होता. उसके बाद एक लॉन्ग टर्म आपको फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर का साथ देना होता है. कम से कम हम इस साथ के लिए 3 साल की उम्मीद करते हैं. तो विकसित भारत के लिए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह एक सपोर्ट की मांग है.

बजट सत्र
संसद में 28 जनवरी बजट सत्र 2026 की शुरुआत से हो रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा.सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. 28 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी. वे संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी. उसके बाद बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा देश का इकोनॉमी सर्वे पेश किया जाएगा. वहीं, एक फरवरी दिन रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी. यह सीतारमण के द्वारा लगातार 9वीं बार बजट पेश किया जाएगा.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 

1. भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था?
भारत का पहला पेपरलेस बजट साल 2021 में पेश किया गया था.

2. बजट ऐप कब लॉन्च हुआ था?
देश में बजट ऐप साल 2021 में लॉन्च हुआ था.

3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अबतक कितनी बार बजट पेश किया है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक कुल 8 बार बजट पेश किया है.

4. दुनिया में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री का क्या नाम है?
दुनिया में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री का नाम निर्मला सीतारमण है.

5. क्या 2026 में रविवार को बजट पेश किया जाएगा?
जी हां, साल 2026 में 1 फरवरी दिन रविवार को बजट पेश किया जाएगा. 

