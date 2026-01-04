Union Budget: वह घटना जिसने छीन ली थी वित्त मंत्री की कुर्सी, फिर आया 'लॉक-इन' पीरियड; जानिए यह बजट के लिए इतना खास क्यों

Budget lock in period: नए साल की शुरुआत हो चुकी है. केंद्र सरकार आगामी बजट को लेकर अपनी तैयारियां जोरों पर कर दी हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित नीति आयोग में दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने आगामी बजट को लेकर कहा था कि बजट का निर्माण 2047 के विजन को ध्यान में रखकर भी होना चाहिए. वित्त मंत्रालय के अधिकारी समेत तमाम तय अधिकारी आगामी बजट को लेकर तैयारी में लगे हुए हैं. इस बीच हम बजट के 'लॉक-इन पीरियड' के बारे में बात कर रहे हैं. यह नियम बहुत ही सख्त होता है. आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या होता है 'लॉक-इन' पीरियड और यह बजट के लिए इतना सख्त और खास क्यों है.

बजट की गोपनीयता

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बजट बहुत ही संवेदनशील और गोपनीय होता है. इसी तरह इसकी बनाने की प्रक्रिया और बनाने वाले लोग भी गोपनीयता के साथ काम करते हैं. बजट पूरे तरीके से बन जाने के बाद वित्त मंत्री के द्वारा संसद भवन में देश के सामने पेश किया जाता है. बजट पेश होने से पहले इसे गोपनीय ही रखना होता है. इसके लिए सरकार कई स्तरों पर सुरक्षा भी करती है और प्रोटोकॉल भी लागू करती है.

साल 1950 में लीक हुआ था बजट

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, साल 1950 में देश का बजट संसद भवन में पेश होने से पहले ही लीक हो गया था. बताया जाता है कि पहले राष्ट्रपति भवन में ही बजट की छपाई होती थी. वहीं से बजट के कुछ पेज समय से पहले ही लीक हो गए थे. तब देश के वित्त मंत्री जॉन मथाई थे. बजट लीक का मामला इतना तूल पकड़ा कि वित्त मंत्री मथाई को इस्तीफा तक देना पड़ गया. इस घटना के बाद से दो बड़े बदलाव हुए. पहला बदलाव यह कि बजट बनाने और छापने का काम राष्ट्रपति भवन से हटाकर नॉर्थ ब्लॉक (इससे पहले कुछ समय के लिए मिंटो रोड स्थित प्रेस) में शिफ्ट कर दिया गया. वहीं, दूसरा काम यह हुआ कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 'लॉक-इन पीरियड' जैसे सख्त नियम/प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए.

बजट का 'लॉक-इन पीरियड'

अब हम बजट के 'लॉक-इन पीरियड' की बात करते हैं. यह बहुत ही सख्त नियम है. बजट की गोपनीयता यानी उसको सीक्रेट रखने के लिए 'लॉक-इन पीरियड' का नियम लागू होता है. इस दौरान बजट बनाने में शामिल जितने भी अधिकारी और वित्त मंत्रालय के अफसर और संबंधित लोग होते हैं, उन्हें नॉर्थ ब्लॉक में बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है. वे इस दौरान न अपने घर जा सकते हैं और ना ही किसी फोन और नियम के तहत प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्हें 'लॉक-इन पीरियड' के दौरान बाहर के किसी भी व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं होती है. मतलब कि जब तक बजट को वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश न कर दिया जाए, तब तक वे लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए होते हैं. यह 'लॉक-इन पीरियड'बजट को सीक्रेट रखने के लिए होती है.

1 फरवरी को पेश होता है बजट

हमारे देश में बजट पेश करने की तारीखें समय और सरकार के साथ कई बार बदली भी गई हैं. अभी की सरकार में यह तारीख 1 फरवरी है. जी हां, मोदी सरकार में एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लोकसभा में बजट पेश करेंगी. वे एक फरवरी 2026 को संसद में बजट पेश कर सकती हैं. यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस बार 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है. हालांकि, आधिकारिक रूप से अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि मोदी सरकार का इस बार संसद का बजट सत्र कब से शुरू होगा और बजट को किस दिन पेश किया जाएगा. वैसे आमतौर पर बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी ही है.