Budget Recap: व‍ित्‍त मंत्री का वो ऐलान... ज‍िसे सुनकर खुशी से उछल पड़े थे Tax पेयर्स, इस बार क्‍या है उम्‍मीद?

Income Tax Relief: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने साल 2025 के बजट भाषण के दौरान टैक्‍स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्‍स फ्री करने का ऐलान क‍िया था. उनका यह ऐलान सुन करोड़ों टैक्‍स पेयर खुशी से उछल पड़े थे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:20 AM IST
Budget Recap: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण अब से कुछ द‍िन बाद 1 फरवरी 2026 को लगातार नौंवी बार आम बजट पेश करने जा रही हैं. इससे पहले 2026 में पेश क‍िया गया बजट देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए यादगार रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से फरवरी 2025 में पेश क‍िये गए बजट में म‍िड‍िल क्लास और सैलरीड क्‍लास को बड़ी सौगात म‍िली. व‍ित्‍त मंत्री की तरफ से क‍िये गए ऐलान का फायदा यह हुआ क‍ि टैक्‍स कम हुआ और जेब में ज्‍यादा पैसे बचे. प‍िछली बार इनकम टैक्‍स पर बड़ी राहत म‍िली तो लोगों को उम्‍मीद है क‍ि इस बार भी टैक्स में राहत मिलेगी. लेकिन जानकारों का कहना है क‍ि पिछले साल के बड़े बदलावों के बाद डायरेक्ट टैक्स में बड़े ऐलान की संभावना कम है.

12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स

2025 के बजट भाषण के अंत में जब व‍ित्‍त मंत्री ने न्‍यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं लगाने का ऐलान क‍िया तो सैलरीड क्‍लास खुशी से उछल पड़ा. सैलरीड क्‍लास को म‍िली यह बड़ी राहत उनके ल‍िए क‍िसी सरप्राइज से कम नहीं थी. स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये लगाकर यह ल‍िम‍िट बढ़कर 12.75 लाख रुपये पर पहुंच गई. यानी एवरेज 1 लाख रुपये महीना तक कमाने वाला टैक्स-फ्री हो गया. इससे मिडिल क्लास को खासा फायदा हुआ.

न्‍यू टैक्स स्लैब में हायर इनकम वालों को राहत
न्‍यू टैक्स र‍िजीम के तहत स्लैब को पूरी तरह रिवाइज किया गया. इससे टैक्स धीरे-धीरे बढ़ता है. इन स्‍लैब के अंतर्गत 0 से 4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख रुपये की आमदनी पर 5% टैक्‍स, 8 से 12 लाख तक की आमदनी पर 10% टैक्‍स, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख रुपये पर 20%, 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25% और 24 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्‍स देना होगा. इन टैक्‍स स्‍लैब के लागू होने से हाई ब्रैकेट वालों को 50,000 से 1 लाख रुपये तक की सालाना बचत हुई.

पुराना कानून खत्म, आसान न‍ियमों की तैयारी!
इसके साथ ही फाइनेंस म‍िन‍िस्‍टर ने न्‍यू इनकम टैक्स बिल 2025 भी पेश क‍िया, जो क‍ि बाद में लोकसभा से पास हो गया. नया इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. 1961 का पुराना कानून काफी जट‍िल है. लेकिन नए ब‍िल में भाषा काफी आसान है, ज‍िसके अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्‍मीद है. इससे टैक्स फाइलिंग आसान होगी और मुकदमे भी कम होंगे.

बजट 2026 से क्या उम्मीद?
पिछले साल सरकार की तरफ से क‍िये गए बड़े बदलाव (12 लाख तक फ्री इनकम और नए स्लैब) के बाद जानकारों का मानना है क‍ि इस बार स्लैब या रेट में क‍िसी तरह की बड़ी कटौती मुश्किल है. टैक्स कलेक्शन पर असर देखते हुए सरकार सावधानी बरतेगी. जानकार कहते हैं क‍ि महंगाई को देखते हुए स्लैब में ऑटोमेटिक एनुअल एडजस्टमेंट हो सकता है, इससे न्‍यू टैक्‍स रिजीम और पॉपुलर बनेगी. इसके अलावा इस बार लोगों की मांग पर ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में कुछ सुधार क‍िये जा सकते हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

budget 2026Union Budget 2026

