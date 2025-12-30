'बजट 2047 के विजन से जुड़ा हो...', PM Modi ने की दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग; बनाई ये रणनीति

PM Modi meets eminent economists at NITI Aayog: हर साल की भांति इस नए साल (2026) में भी केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद के लोकसभा में देश का बजट पेश कर सकती हैं. इस बजट से पहले केंद्र की मोदी सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ मुलाकात की है. इसे प्री-बजट बैठक भी कहा जा रहा है. इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपध्यक्ष सुमन बेरी और कई दिग्गज अर्थशास्त्री मौजूद रहे.

बजट 2047 के विजन से जुड़ा होना चाहिए- पीएम मोदी

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में दिग्गज अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की. इस बातचीत का विषय 'आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन: विकसित भारत का एजेंडा' (Aatmanirbharta and Structural Transformation: Agenda for Viksit Bharat) था. इस दौरान पीएम मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत की यात्रा के मूल स्तंभों और विजन का उल्लेख किया. उन्होंने विकसित भारत को एक राष्ट्रीय आकांक्षा बताते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत का सपना सरकारी नीति से परे जाकर एक वास्तविक जन आकांक्षा बन गया है. उन्होंने कहा कि यह बदलाव शिक्षा, उपभोग (consumption) और ग्लोबल गतिशीलता (Global mobility) के बदलते स्वरूपों में स्पष्ट है, जिसके लिए तेजी से महत्वाकांक्षी होते समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की नीति निर्माण और बजट वर्ष 2047 के विजन से जुड़ा होना चाहिए. उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की कि देश वैश्विक कार्यबल (global workforce)और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे.

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

वहीं, अर्थशास्त्रियों ने इस दौरान, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में उत्पादकता और कंपटीशन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विचारों का आदान-प्रदान किया. चर्चा का मुख्य केंद्र घरेलू बचत में वृद्धि, मजबूत अवसंरचना विकास और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने के माध्यम से संरचनात्मक परिवर्तन को गति देना था. दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने अंतर-क्षेत्रीय उत्पादकता को बढ़ावा देने में Artificial Intelligence (AI) की भूमिका का पता लगाया और भारत के Digital Public Infrastructure (DPI) के निरंतर विस्तार पर भी चर्चा की. अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वर्ष 2025 में अभूतपूर्व अंतर-क्षेत्रीय सुधारों की गति और आने वाले वर्ष में उनके और सुदृढ़ीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि भारत अपनी नींव को मजबूत करके और नए अवसरों को खोलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में आगे बढ़ते रहना चाहिए.

वित्त मंत्री और 10 दौर की बैठक

मालूम हो कि इससे पहले, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों के लिए कई बैठकें की. करीब 10 दौर के इन बैठकों में कृषि और लघु एवं मध्यम उद्यमों, पूंजी बाजार, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और टेक्नोलॉजी सहित अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया था.