1 फरवरी नहीं अब इस दिन पेश होगा बजट! मोदी सरकार का बड़ा फैसला

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2026 को बजट पेश नहीं करेंगी. मोदी सरकार ने बजट पेश करने की तारीख को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बार 1 फरवरी नहीं बल्कि 30 जनवरी को बजट पेश होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस साल दो दिन पहले ही केंद्रीय बजट पेश हो जाएगा. सूत्रों की मानें तो 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा. वहीं, 30 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की संसद में नौवीं बार बजट पेश करेंगी.

30 जनवरी को सीतारमण पेश करेंगी बजट

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार एक फरवरी नहीं बल्कि 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को बजट पेश करेंगी. इसके साथ ही वह एक और रिकॉर्ड बना देंगी. देश में यह पहली बार होगा, जब वित्त मंत्री सीतारमण 30 जनवरी को बजट पेश करेंगी. इससे पहले वे देश के पूर्ण बजट को 2017 से चली आ रही परंपरा के अनुसार, हर साल 1 फरवरी को ही पेश करती आ रही थीं. संभावना जताई जा रही है कि इस बार एक फरवरी को रविवार पड़ रहा है, इसलिए बजट की तारीख में बदलाव किया गया है. हालांकि, बजट एक फरवरी के बाद नहीं बल्कि इससे दो दिन पहले ही पेश होने जा रहा है. आइए जानते हैं इस अनोखे रिकॉर्ड के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास और भी कौन से खास रिकॉर्ड हैं.

देश का पहला पेपरलेस बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश करके इतिहास रचते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की थी. उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान साल 2021 में 1 फरवरी को भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया था. कोविड 19 महामारी की वजह से डिजिटल इंडिया काम आया और कागज के यूज से बचने के लिए यह पेपरलेस बजट एक ऐतिहासिक कदम रहा. तब वित्त मंत्री सीतारमण ने पारंपरिक कागज वाले बजट (बही-खाता) की जगह मेड इन इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल कर संसद में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था. उसके बाद से मानों एक नई परंपरा शुरू हो गई और अब वित्त मंत्री पेपरलेस बजट ही पेश करती हैं.

बजट का सबसे लंबा भाषण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास एक और रिकॉर्ड बजट पेश के दौरान सबसे लंबे भाषण का है. उन्होंने साल 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था. वित्त मंत्री सीतारमण ने तब 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था. इस रिकॉर्ड को बनाते हुए उन्होंने साल 2019 में 2019-20 के लिए दिए गए खुद के ही बजट भाषण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. साल 2019-20 के बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने 2 घंटा 17 मिनट की स्पीच दी थी.

सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास भारत की महिला वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का भी रिकॉर्ड है. अभी तक उन्होंने कुल आठ बार बजट पेश किया है. अब साल 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड नौवीं बार देश की संसद में बजट पेश करेंगी. यहां बता दें कि उन्होंने पहली बार साल 2019 में बजट पेश किया था.

मोरारजी देसाई का यह रिकॉर्ड भी तोड़ा

जैसा कि हम जानते हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण ने पहली बार साल 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था. उसके बाद उन्होंने लगातार सात बजट पेश करके मोरारजी देसाई के लगातार 6 बजट पेश करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था. अब 30 जनवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार बजट पेश करने के लिए तैयार हैं.