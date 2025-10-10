Buffalo Vidhayak in Meerut: भैंसे का नाम 'विधायक', कीमत आठ करोड़ रुपये, सीमेन का चार्ज लाखों रुपये...है न सोने का सा भाव. सुनकर ही चौंक गए न आप, लेक‍िन यही हकीकत है. जी हां, यह नजारा देखने को म‍िला मेरठ की IIMT यून‍िवर्स‍िटी में आयोज‍ित होने वाले क‍िसान मेले में. मेरठ में चल रहे क‍िसान मेले में हर‍ियाणा से आया मुर्रा नस्ल का भैंसे 'विधायक' ने सबको आकर्ष‍ित क‍िया. 'विधायक' नाम से मेले में कुछ ही घंटों में छा गए इस भैंसे के साथ लोग फोटो ख‍िंचवाने और वीड‍ियो बनाने को लेकर मारामारी करते नजर आए. मेले में ‘विधायक’ को लेकर पहुंचे थे हरियाणा के मशहूर पशुपालक और पद्मश्री से सम्मानित किसान नरेंद्र सिंह.

सीमेन से हर महीने लाखों रुपये की कमाई

'विधायक' की मुर्रा नस्‍ल और इसकी खास‍ियतों के कारण इसकी कीमत 8 करोड़ रुपये आंकी गई है. नरेंद्र स‍िंह ‘विधायक’ के सीमेन को बेचकर हर महीने लाखों की कमाई करते हैं. मेले में कुछ लोगों ने ‘विधायक’ को खरीदने इच्‍छा जताई तो नरेंद्र सिंह ने इंकार कर द‍िया. 'विधायक' प‍िछले दो साल से पशु प्रतियोगिताओं में लगातार चैंपियन रहा है. एक साल पहले भी मेरठ की सरदार वल्लभभाई पटेल एग्रीकल्‍चर यून‍िवर्स‍िटी में 'विधायक' ने पहला स्थान हासिल किया था. इस सबके बीच आप भी सोच रहे होंगे क‍ि आख‍िर 'व‍िधायक' में ऐसा क्‍या खास है और इसका सीमेन इतना महंगा क्‍यों ब‍िकता है? आइए जानते हैं-

महंगा क्‍यों ब‍िकता है मुर्रा नस्‍ल का सीमेन?

मुर्रा भैंस को देश में सबसे ज्‍यादा दूध देने वाली नस्‍ल माना जाता है. इस नस्‍ल की भैंस खासतौर पर हरियाणा, पंजाब और पश्‍च‍िमी यूपी में पाई जाती हैं. इस नस्‍ल के भैंसे से म‍िलना वाले सीमेन का भी दाम काफी ज्‍यादा होता है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार इसकी एक डोज की कीमत 3 से 4 हजार रुपये होती है. बताया जाता है एक बार न‍िकासी (ejaculate) से 700-900 डोज बनाए जाते हैं. इसके ल‍िए लोग लंबे समय तक इंतजार करते हैं. यही कारण है क‍ि इस नस्‍ल का भैंसा रखने वाले क‍िसान इनके जर‍िये मोटी कमाई करते हैं. खुद नरेंद्र स‍िंह 'विधायक' का सीमेन बेचकर लाखों रुपये महीने की कमाई करते हैं.

मुर्रा नस्ल का शरीर मजबूत और चमकदार

मुर्रा नस्‍ल के भैंसे से जब क‍िसी भैंस को क्रॉस कराया जाता है तो उसकी होने वाली संतान अच्‍छा दूध देती है. मुर्रा नस्‍ल की भैंस हर रोज 20-30 लीटर तक दूध देती है. इनका दूध गाढ़ा और वसा युक्त (6.5% से 9%) होता है. मुर्रा सीमेन से पैदा होने वाली बच्‍चे बड़े होने पर ज्‍यादा दूध देते हैं. इसलिए किसान इसे ज्‍यादा पैसे देकर भी खरीदने के ल‍िए तैयार रहते हैं. इसके अलावा मुर्रा नस्ल की भैंस का शरीर मजबूत, चमकदार काली त्वचा और अच्छे स्वास्थ्य वाली होता है.

एक ejaculate की कीमत 150000 रुपये

सीआरआईबी (CRIB) जैसे संस्थान मुर्रा सीमेन को सर्ट‍िफाई करते हैं. यह जेनेट‍िक रूप से श्रेष्ठ होता है. इसकी एक बार न‍िकासी (ejaculate) से 700-900 डोज बनाए जाते हैं. 'युवराज' जैसे चैंपियन भैंसों का सीमेन 150,000 रुपये प्रति ejaculate तक बिकता है. मुर्रा सीमेन से पैदा होने वाले बछड़े की कीमत भी 50,000 रुपये से शुरू होती है. इससे क‍िसानों को भी अच्‍छा फायदा होता है. एक भैंसा सालाना लाखों डोज बेचकर करोड़ों रुपये की कमाई का जर‍िया बन सकता है.

भैंसे की खुराक

क‍िसान नरेंद्र सिंह ने बताया क‍ि 'विधायक' को खुराक में रोजाना बादाम, काजू, घी, सरसों का तेल और रोज 8-10 लीटर दूध दिया जाता है. इसकी देखभाल में दो से तीन आदमी रहते हैं. 'विधायक' की खास‍ियत के कारण ही इसकी कीमत 8 करोड़ रुपये आंकी गई है. मुर्रा नस्‍ल के भैंसों का शरीर काफी मजबूत होता है. इस नस्‍ल की भैंस भी आम नस्‍ल के मुकाबले ज्‍यादा दूध देती हैं.