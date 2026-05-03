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Hindi Newsबिजनेसचर्च के साथ कसीनो जैसा बाजार...Warren Buffett की बड़ी चेतावनी, क्यों बोले- ये निवेश नहीं जुआ है

'चर्च के साथ कसीनो जैसा बाजार'...Warren Buffett की बड़ी चेतावनी, क्यों बोले- ये निवेश नहीं जुआ है

Buffett ने साफ कहा कि आज के दौर में लोग पहले से कहीं ज्यादा 'जुआरी मानसिकता' में नजर आ रहे हैं. खासतौर पर एक-दिन के ऑप्शंस और प्रेडिक्शन मार्केट्स को उन्होंने निवेश नहीं, बल्कि शुद्ध जुआ बताया. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 03, 2026, 05:41 PM IST
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Buffett Warning on Speculative Trading : अमेरिका और ईरान के बीच तनाव ने ग्लोबल मार्केट में तेज उतार-चढ़ाव पैदा कर दिया है. इसी माहौल को दुनिया के दिग्गज निवेशक Warren Buffett ने 'गैंबलिंग मूड' यानी जुए जैसी स्थिति करार दिया है. उनके मुताबिक, मौजूदा समय में निवेश का अनुशासन कमजोर पड़ता दिख रहा है और बाजार में सट्टेबाजी का प्रभाव बढ़ गया है. हाल ही में Berkshire Hathaway की वार्षिक बैठक के दौरान उन्होंने बाजार की तुलना एक ऐसे 'चर्च' से की, जिसके साथ एक 'कैसीनो' जुड़ गया हो. उनका इशारा इस ओर था कि जहां पहले निवेश को गंभीर और लॉन्गटर्म नजरिए से देखा जाता था. वहीं, अब तेजी से शॉर्ट-टर्म दांवबाजी हावी हो रही है.

Warren Buffett की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब वैश्विक माहौल अनिश्चित बना हुआ है. कभी युद्ध की आशंका, तो कभी शांति के संकेत. इस तरह के विरोधाभासी बयानों, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की बदलती प्रतिक्रियाओं ने बाजार को और ज्यादा अस्थिर बनाया है. कई मौकों पर सिर्फ बयानों के आधार पर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इससे निवेशकों का भरोसा भी प्रभावित हुआ.

पहले से कहीं ज्यादा जुआरी मानसिकता

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Buffett ने साफ कहा कि आज के दौर में लोग पहले से कहीं ज्यादा 'जुआरी मानसिकता' में नजर आ रहे हैं. खासतौर पर एक-दिन के ऑप्शंस और प्रेडिक्शन मार्केट्स को उन्होंने निवेश नहीं, बल्कि शुद्ध जुआ बताया. उनके मुताबिक, जब लोग बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ दिनभर के उतार-चढ़ाव पर दांव लगाते हैं, तो वे निवेश नहीं बल्कि किस्मत आजमा रहे होते हैं. बैठक के दौरान उन्होंने एक चौंकाने वाला उदाहरण भी दिया.

इसमें एक अमेरिकी सैनिक ने कथित तौर पर संवेदनशील सैन्य जानकारी का इस्तेमाल कर प्रेडिक्शन मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाया. इससे यह भी संकेत मिलता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में नैतिक और कानूनी जोखिम कितने गंभीर हो सकते हैं.

'गोल्डन रूल' का फायदा जरूर मिलता है

उन्होंने कहा कि जिंदगी और बिजनेस दोनों में एक सरल सिद्धांत अपनाना चाहिए. दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यह 'गोल्डन रूल' हजारों सालों में दिया गया सबसे बेहतरीन संदेश है और इसे अपनाने में कोई लागत नहीं आती, लेकिन इसका फायदा जरूर मिलता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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