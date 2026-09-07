बिल्डर ने किया 5069 वर्ग फीट का विला देने का वायदा, दिया बस 3900 वर्ग फीट...RERA ने सुनाया ऐसा आदेश

Builder Fraud in Telangana: हर किसी का सपना होता है अपना आशियाना खरीदना. लेकिन कई बार यही सपना आपके लिए मुसीबत बन जाता है. ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जिसमें बिल्डर ने विज्ञापन में बड़े-बड़े वादे करके खरीदारों को अपने जाल में फंसा लिया. हैदराबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें 5068.96 स्कवायर फीट का विला दिखाकर महज 3900 स्कवायर फीट का मकान थमा दिया गया. खरीदार ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो तेलंगाना RERA ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए खरीदार को 20 लाख रुपये रिफंड करने का आदेश देने के साथ ही बिल्डर पर 98 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया.
हैदराबाद के निवासी पी. कृष्णा रेड्डी को अपनी फैमिली के लिए एक प्रीमियम विला की तलाश थी. उन्होंने फेसबुक पर चिकलगुडा स्थित एक बिल्डर के अपकमिंग गेटेड विला प्रोजेक्ट का विज्ञापन देखा. मेदचल-मल्काजगिरि जिले के कुथबुल्लापुर मंडल में स्थित लग्जरी प्रोजेक्ट 'बेंटले वुड्स' (Bentley Woods) में 2.7 एकड़ जमीन पर 44 विला बनाए जाने थे. विज्ञापनों और ब्रोशर में विला का बिल्टअप एरिया 5068.96 वर्ग फीट बताया गया. रेड्डी ने 12 अक्टूबर 2024 को 3.6 करोड़ रुपये की कीमत वाले इस विला के लिए 20 लाख रुपये एडवांस दे दिये. इसमें 15 लाख रुपये नकद और 5 लाख रुपये NEFT के जरिये दिये गए.
जब डील फाइनल करने के लिए एग्रीमेंट ऑफ सेल तैयार किया गया तो कृष्णा रेड्डी के होश उड़ गए. एग्रीमेंट में विला का बिल्ट-अप एरिया महज 3900 वर्ग फीट लिखा हुआ था. उन्होंने इसके लिए बिल्डर से सवाल किया तो बिल्डर ने बाकी बचे 1169.76 स्कवायर फीट एरिया को प्रोजेक्ट का 'ओपन स्पेस' बता दिया. रेड्डी को पहले यह जानकारी नहीं दी गई थी कि विला के कुल एरिया का करीब 30% हिस्सा कॉमन ओपन स्पेस होगा. रेड्डी ने कैलुकेशन के आधार पर देखा कि 30% ओपन स्पेस को जोड़ने पर उनसे सीधे तौर पर 90 लाख रुपये ज्यादा वसूले किये जा रहे थे.
बिल्डर ने मामला बिगड़ता देखा तो उनके प्रतिनिधि लक्ष्मा रेड्डी ने दलील दी कि यह डील प्रति वर्ग फीट के आधार पर नहीं थी. यह डील एक मुश्त थी और एग्रीमेंट में दिया गया साइज केवल अनुमानित था. बिल्डर ने कहा, आंकड़े केवल नगर निगम की परमिशन और बिल्डिंग प्लान को लेकर लिखे गए थे और इनका सेलिंग प्राइस से कोई संबंध नहीं था. बिल्डर ने तर्क दिया कि कृष्णा रेड्डी शुरुआत से ही विला के साइज, डिजाइन और सुविधाओं को जानते थे. बिल्डर ने यह भी आरोप खारिज कर दिया कि उसे 20 लाख रुपये मिले थे और बताया कि उसे केवल 5 लाख रुपये ही मिले थे.
बिल्डर की दलीलों को सुनकर कृष्णा रेड्डी ने बुकिंग रद्द करने का फैसला किया. उन्होंने अपने 20 लाख रुपये वापस मांगे. बिल्डर के इनकार करने पर वह तेलंगाना रेरा की शरण में पहुंच गए. इस बीच प्रोजेक्ट से जुड़ी दिक्कत तब और बढ़ गई जब बेंटले वुड्स प्रोजेक्ट के मूल लैंड ओनर (Landowner) चित्ताबोइना राज कुमार ने बिल्डर के खिलाफ फ्रॉड का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी.
रेरा की सुनवाई के दौरान एक और खामी सामने आई. नियमानुसार 500 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया या 8 से अधिक फ्लैट / विला वाले प्रोजेक्ट का RERA में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है. इस नियम से बचने के लिए बिल्डर ने 44 विला वाले 2.7 एकड़ के प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे प्लॉट में बांटकर पर्सनल प्लॉट दर्शाने की कोशिश की. रेरा अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए तो बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन कराया. लेकिन तब भी इसे पर्सनल प्लॉट की तरह पेश किया गया. हालांकि, ब्रोशर और फेसबुक विज्ञापन आदि में इसे 'गेटेड विला प्रोजेक्ट' बताया गया था.
रेरा ने सुनवाई के आधार पर माना कि बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन से बचने और खरीदारों को गुमराह करने के लिए प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया, यह रेरा एक्ट के सेक्शन-3 का उल्लंघन है. 24 अगस्त 2026 को तेलंगाना RERA की तरफ से मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया. अथॉरिटी ने माना कि ब्रोशर में 5068.96 स्कवायर फीट का वादा करके एग्रीमेंट में 3900 स्कवायर फीट की प्रॉपर्टी देना रेरा एक्ट के सेक्शन-12 के तहत गंभीर मामला है. जानकारों के अनुसार सेल एग्रीमेंट होने के बाद कोई भी प्रमोटर या बिल्डर अपनी मर्जी से कॉमन एरिया या ओपन स्पेस नहीं बदल सकता.
बिल्डर की तरफ से दावा किया गया कि उसे महज 5 लाख रुपये मिले हैं, इस पर भी वह गलत साबित हुआ. इन सभी के आधार पर कोर्ट ने बिल्डर के दावों को खारिज कर दिया. तेलंगाना रेरा ने खरीदार कृष्णा रेड्डी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिल्डर को उनकी तरफ से दिये गए 20 लाख रुपये का पूरा टोकन वापस करने का आदेश दिया. इसके साथ ही खरीदार को ठगने के अपराध में बिल्डर पर 98,03,458 रुपये (करीब 98 लाख रुपये) का जुर्माना ठोका. रेरा ने आदेश दिया कि पेनल्टी की रकम तुरंत TGRERA फंड में जमा कराई जाए. आइए जानते हैं यदि घर खरीदार के साथ कुछ भी गलत हो रहा है और बिल्डर सुन नहीं रहा तो आपके पास क्या हैं विकल्प?
यदि आपने देश में रेजिडेंशन घर या फ्लैट खरीदा है, लेकिन यहां पर दी गई सुविधाएं विज्ञापन से मेल नहीं खाती तो ऐसे होमबायर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं-
सबसे पहले आप सेल एग्रीमेंट का रिव्यू करें. इसमें दी गई सुविधाएं, घर का साइज और बाकी डिटेल की पुष्टि के लिए सेल एग्रीमेंट चेक करें. इससे आपको यह तय करने में आसानी होगी कि जो वायदा किया गया था, वो बिल्डर की तरफ से दिया गया या नहीं.
होमबायर प्रॉपर्टी ब्रोशर या विज्ञापन अपने साथ रखें. पैम्फलेट, होर्डिंग्स की तस्वीर, वेबसाइट का स्क्रीनशॉट्स, ई-मेल, मैसेज और पेमेंट से जुड़ी रसीदें रखें. झूठे विज्ञापन के लिए RERA में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
डेवलपर से संपर्क करें और वायदा की गई सुविधाएं पूरी नहीं कर पाने पर औपचारिक स्पष्टीकरण मांगे. यदि आपको लगता है विज्ञापन के अनुसार सुविधाएं नहीं दी जा रहीं तो आप शिकायत कर सकते हैं.
यदि बिल्डर तय समय के अंदर सॉल्यूशन नहीं दे पाता तो लोकल रेरा (RERA) अथॉरिटी के पास शिकायत दायर की जा सकती है. शिकायत में मामले से जुड़े फैक्ट और खरीदार व बिल्डर के बीच कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है तो उसे शामिल करें.
ऐसे मामलों में यदि RERA की तरफ से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता या बिल्डर रेरा के फैसले का पालन नहीं करता तो होमबायर कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है. RERA और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधान के अनुसार कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं.
अधिकांश राज्य अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये ऑनलाइन RERA शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देते हैं. पीड़ित खरीदारों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा. इसके अलावा प्रोजेक्ट और डेवलपर की डिटेल्स देनी होगी और बिल्डर की तरफ से की जा रही गलतियों को साफ भाषा में समझना होगा और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. किसी भी शिकायत से जुड़ी फाइलिंग फीस होती है, जो हर राज्य के हिसाब से अलग-अलग होती है. शिकायत दर्ज होने के बाद RERA डेवलपर को नोटिस जारी करता है और सुनवाई तय करता है.