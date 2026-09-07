बिल्डर ने किया 5069 वर्ग फीट का विला देने का वायदा, दिया बस 3900 वर्ग फीट...RERA ने सुनाया ऐसा आदेश

बिल्डर की तरफ से दावा किया गया कि उसे महज 5 लाख रुपये मिले हैं, इस पर भी वह गलत साबित हुआ. इन सभी के आधार पर कोर्ट ने बिल्डर के दावों को खारिज कर दिया. तेलंगाना रेरा ने खरीदार कृष्णा रेड्डी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिल्डर को उनकी तरफ से दिये गए 20 लाख रुपये का पूरा टोकन वापस करने का आदेश दिया. इसके साथ ही खरीदार को ठगने के अपराध में बिल्डर पर 98,03,458 रुपये (करीब 98 लाख रुपये) का जुर्माना ठोका. रेरा ने आदेश दिया कि पेनल्टी की रकम तुरंत TGRERA फंड में जमा कराई जाए. आइए जानते हैं यदि घर खरीदार के साथ कुछ भी गलत हो रहा है और बिल्डर सुन नहीं रहा तो आपके पास क्या हैं विकल्प?