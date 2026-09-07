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बिल्डर ने किया 5069 वर्ग फीट का विला देने का वायदा, दिया बस 3900 वर्ग फीट...RERA ने सुनाया ऐसा आदेश

RERA Complaint Process: तेलंगाना रेरा ने एक ऐसे बिल्डर पर 98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने 5069 स्कवायर फीट विला का पैसा तय करने के बाद दिया महज 3900 स्कवायर फीट. इस मामले में रेरा ने खरीदार का पैसा भी वापस करने का आदेश दिया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 07, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:48 PM IST
बिल्डर ने किया 5069 वर्ग फीट का विला देने का वायदा, दिया बस 3900 वर्ग फीट...RERA ने सुनाया ऐसा आदेश
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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