बुलेट ट्रेन के स्टेशन पर होगी क्या-क्या फैसिलिटी, सूरत का रेलवे स्टेशन बनकर तैयार, साल 2027 में दौड़ेगी ट्रेन

बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है.  उम्मीद की जा रही है कि साल 2027 में बुलेट ट्रेन रफ्तार पकड़ लेगी और देश में पहले बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद बुलेट ट्रेन परियोजना के कामों पर निगरानी बनाए हुए है.

Sep 27, 2025, 03:29 PM IST
Bullet Train Railway Station: बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है.  उम्मीद की जा रही है कि साल 2027 में बुलेट ट्रेन रफ्तार पकड़ लेगी और देश में पहले बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद बुलेट ट्रेन परियोजना के कामों पर निगरानी बनाए हुए है. हाल ही में वो सूरत में बन रहे बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण के लिए पहुंचे.  

कैसा होगा सूरत का बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन
 
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया.उन्होंने वहां चल रहे हाई-स्पीड रेल टर्नआउट के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने सूरत के सरोली में बुलेट ट्रेन परियोजना के कार्य का भी निरीक्षण किया.  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईएएनएस को बताया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत जो पहला सेक्शन खुलेगा, वह सूरत से बिलीमोरा तक खुलेगा. वह 50 किमी का सेक्शन है। सूरत स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है और फिनिशिंग का काम चल रहा है. ट्रैक लिंक के काम में भी प्रोग्रेस है. 

उन्होंने बताया कि शनिवार को पहला टर्नआउट लगाया है, जहां दो पटरियां जुड़ती या अलग होती हैं. 2027 में सूरत से बिलीमोरा सेक्शन शुरू करने की तैयारी है इस प्रोजेक्ट में गाड़ी औसत 320 किमी/घंटे और अधिकतम 350 किमी/घंटे की स्पीड से चलेगी.  हाई स्पीड होने के नाते बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है. टर्न आउट का पूरा मूवमेंट इन रोलर बेरिंग्स पर होगा. कॉम्पोसिट्स स्लीपर्स हैं. पूरी नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें फिक्स्ड की जगह मूविंग टर्न आउट है.  

रेल मंत्री ने कहा कि यह वर्ल्ड की मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है.  कई जगह एक्सपेंशन जॉइंट्स बने हैं. कई जगहों पर वेमपर्स लगे हैं, ताकि 320 किमी की स्पीड पर गाड़ी मूव करे तो उसके सारे वायब्रेशन को ऑब्सर्व कर सके. ऐसे कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस प्रोजेवत में किया गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें नई सेवाओं, उधना स्टेशन के पुनर्विकास की प्रगति और देश के ड्रीम प्रोजेक्ट (बुलेट ट्रेन) के बारे में जानकारी शेयर की.   आईएएनएस

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

#indian railway

