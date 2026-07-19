/500 हाथियों जितनी भारी मशीन और 12 मंजिला गहरा गढ्ढा... समंदर के नीचे इतिहास रच रही भारतीय बुलेट ट्रेन!

Bullet Train Project: देश की पहली हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना ने तकनीक और इंजीनियरिंग के मोर्चे पर नया इतिहास रचने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत देश की पहली अंडरसी (समुद्र के नीचे) रेल सुरंग का निर्माण अहम पड़ाव पर पहुंच गया है. इस रूट पर ठाणे क्रीक (खाड़ी) के नीचे खुदाई करने के लिए विशालकाय टनल बोरिंग मशीन (TBM) ने सफर शुरू कर दिया है. यह दूसरी मशीन है जिसे इस काम पर लगाया गया है. इस मशीन ने महाराष्ट्र के सांवली (घंसोली) से विक्रोली की तरफ खुदाई शुरू की है.
यह पूरी सुरंग 21 किमी लंबी होगी, जिसमें से 7 किमी का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा. देश के किसी भी रेल कॉरिडोर के लिए यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है. आने वाले समय में इससे देश के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदल जाएगी. इस काम को अंजाम देने के लिए जिस नई मशीन को तैनात किया गया है, वह देश के रेल सुरंग निर्माण के इतिहास में अब तक इस्तेमाल की गई सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन (TBM) में से एक है.
मशीन की ताकत और साइज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका कटरहेड 13.6 मीटर चौड़ा है. यह करीब चार मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है. मशीन का वजन 500 एशियाई हाथियों के सामूहिक वजन के बराबर करीब 3,200 टन है. इसकी लंबाई 96 मीटर है, जो एक फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी है. यह मशीन मिक्सशील्ड की तरह ऑटोमेटिक और स्लरी-बेस्ड टेक्निक पर काम करती है. जमीन के अंदर यह मिट्टी को धंसने से रोकती है.
मशीन का कटरहेड 13.6 मीटर चौड़ा है, यह 4 मंजिल इमारत जितना ऊंचा है
मशीन की लंबाई 96 मीटर है, यानी यह एक पूरे फुटबॉल मैदान जितनी लंबी है
इसका कुल वजन 500 हाथियों जितना यानी यह कुल 3,200 टन वजनी है
सेमी-ऑटोमेटिक 'मिक्सशील्ड' टेक्निक पर काम करने से समंदर के नीचे कभी नहीं धंसती
मशीन के अंदर गैसों का पता लगाने के लिए रीयल-टाइम मॉनीटरिंग सिस्टम
मशीन 'सेमी-कंटीन्यूअस एडवांस' (SCA) सिस्टम से लैस, काम दोगुना तेजी से होता है
विशालकाय मशीन को जमीन के अंदर उतारना अपने आप में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना रहा. इसके लिए सांवली में 39 मीटर गहरा विशालकाय लॉन्च शाफ्ट बनाया गया. इसकी गहराई जमीन के नीचे किसी 12 मंजिला इमारत जितनी है. शाफ्ट के अंदर जगह काफी कम थी, इसलिए पूरी मशीन को एक साथ नीचे नहीं उतारा जा सकता था. इंजीनियर्स ने चुनौती से निपटने के लिए मशीन को अलग-अलग हिस्सों में नीचे उतारा. सुरंग के अंदर काम करने वाले इंजीनियर्स और लेबर की सुरक्षा के लिए इस मशीन में कई एडवांस सिस्टम लगाए गए हैं.
मशीन में मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाई ऑक्साइड जैसी गैस का पता लगाने के लिए रियल-टाइम गैस मॉनीटरिंग सिस्टम लगाया गया है. आग से सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक फायर बिग्रेड सिस्टम और इमरजेंसी एक्जिट गेट पर वाटर कर्टेन (पानी की दीवार) की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, जमीन के ऊपर बनी इमारतों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए सतह की हलचल पर नजर रखने वाले ऑप्टिकल सेंसर, टिल्ट मीटर और सीस्मोग्राफ (भूकंपमापी) जैसे उपकरण लगाए गए हैं.
समंदर के नीचे बनने वाली सुरंग को पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में पानी के रिसाव का खतरा न रहे. सुरंग के अंदर पानी की एंट्री रोकने के लिए इसकी दीवारों में ईपीडीएम (EPDM) गैसकेट की डबल लेयर का यूज किया जा रहा है. इसके साथ ही इसमें हाइड्रोफिलिक सील भी लगाई जा रही है, जो पानी के सम्पर्क में आते ही फूल जाती है और किसी भी बारीक दरार को पूरी तरह बंद कर देती है. इस मॉर्डन तकनीक की मदद से सुरंग को लंबे समय तक मजबूती मिलेगी.