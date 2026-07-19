/500 हाथियों जितनी भारी मशीन और 12 मंजिला गहरा गढ्ढा... समंदर के नीचे इतिहास रच रही भारतीय बुलेट ट्रेन!

Bullet Train Project: देश की पहली हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना ने तकनीक और इंजीनियरिंग के मोर्चे पर नया इतिहास रचने की दिशा में कदम बढ़ा द‍िया है. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्‍ट के तहत देश की पहली अंडरसी (समुद्र के नीचे) रेल सुरंग का निर्माण अहम पड़ाव पर पहुंच गया है. इस रूट पर ठाणे क्रीक (खाड़ी) के नीचे खुदाई करने के लिए विशालकाय टनल बोरिंग मशीन (TBM) ने सफर शुरू कर दिया है. यह दूसरी मशीन है जिसे इस काम पर लगाया गया है. इस मशीन ने महाराष्ट्र के सांवली (घंसोली) से विक्रोली की तरफ खुदाई शुरू की है.