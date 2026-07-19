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500 हाथियों जितनी भारी मशीन और 12 मंजिला गहरा गढ्ढा... समंदर के नीचे इतिहास रच रही भारतीय बुलेट ट्रेन!

Under Sea Rail Tunnel: देश की पहली बुलेट ट्रेन पर‍ियोजना पर तेजी से काम चल रहा है. मुंबई को अहमदाबार से जोड़ने वाली ठाणे क्रीक (खाड़ी) के नीचे खुदाई करने के लिए विशालकाय टनल बोरिंग मशीन ने सफर शुरू कर दिया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 19, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:59 PM IST
500 हाथियों जितनी भारी मशीन और 12 मंजिला गहरा गढ्ढा... समंदर के नीचे इतिहास रच रही भारतीय बुलेट ट्रेन!
Image Credit: Zee News DeskSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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