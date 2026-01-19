'मेक इन इंडिया' से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, इलेक्ट्रिफिकेशन पर बड़ा अपडेट; अश्वनी वैष्णव ने जारी किया वीडियो

Mumbai–Ahmedabad Bullet Train Project : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में लगातार प्रगति हो रही है. ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE) मास्ट लगाने का काम आगे बढ़ रहा है. ये डेवलपमेंट भारत की पहली हाई-स्पीड रेल सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को चालू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत लगातार जमीनी काम को दिखाता है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन मास्ट लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.

ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन मास्ट लगाने का काम जारी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें सुरक्षित, सुचारू और कुशल हाई-स्पीड ट्रेन संचालन को सपोर्ट करने के लिए वायडक्ट हिस्सों सहित अलाइनमेंट के प्रमुख हिस्सों में OHE मास्ट लगाने का काम चल रहा है.

‘Make in India’ powers the Bullet Train project. Installation of overhead electrification masts is progressing well on the Mumbai–Ahmedabad Bullet Train project. pic.twitter.com/cX8SnT5svm — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 19, 2026

ये मास्ट कॉरिडोर पर चलने वाली बुलेट ट्रेनों को विश्वसनीय बिजली सप्लाई के लिए जरूरी ट्रैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. OHE मास्ट जमीन से काफी ऊंचाई पर एलिवेटेड वायडक्ट पर लगाए जा रहे हैं. कुल मिलाकर कॉरिडोर के साथ 9.5 से 14.5 मीटर तक के 20,000 से अधिक मास्ट लगाए जाएंगे. ये मास्ट बुलेट ट्रेन संचालन के लिए जरूरी ओवरहेड तारों, अर्थिंग व्यवस्था, फिटिंग और अन्य एक्सेसरीज सहित पूरे 2×25 kV ओवरहेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम को सपोर्ट करेंगे. बिना रुकावट ट्रैक्शन पावर सुनिश्चित करने के लिए मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ ट्रैक्शन सबस्टेशन (TSS) और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन (DSS) का एक नेटवर्क विकसित किया जा रहा है.

कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी बिजली सप्लाई?

OHE मास्ट रेलवे ट्रैक के किनारे लगाए गए वर्टिकल स्टील स्ट्रक्चर होते हैं. ये ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों को सपोर्ट करते हैं. वे तारों की सही ऊंचाई, अलाइनमेंट और तनाव बनाए रखते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक ट्रेनों को लगातार और सुरक्षित बिजली सप्लाई मिलती है. काम पूरा होने के बाद मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा को तेज और अधिक सुविधाजनक बनाएगी. साथ ही पूरे कॉरिडोर में कनेक्टिविटी में सुधार करेगी.

एडवांस रेल टेक्नोलॉजी

इस प्रोजेक्ट से उम्मीद है कि यात्रियों, इकोनॉमी और भारतीय उद्योग को रोजगार सृजन और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग के जरिए फायदा पहुंचाएगा. ये देश में एडवांस रेल टेक्नोलॉजी को अपनाने और विश्व स्तरीय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है. ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन (OHE) मास्ट भारत की पहली हाई स्पीड रेल सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन तैयार करने की दिशा में अहम चरण है. सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भी मजबूत करेगा.