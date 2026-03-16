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सोना ₹2,950 टूटा, चांदी ₹9,000 लुढ़की; कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में बड़ी गिरावट

99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ ₹2,950 टूटकर ₹1,60,250 प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया. इसमें करीब 1.81 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:33 PM IST
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सोना ₹2,950 टूटा, चांदी ₹9,000 लुढ़की; कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में बड़ी गिरावट

Gold-Silver Price Today : सोमवार यानी 16 मार्च को सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. आल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, कमजोर वैश्विक संकेतों और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण सोने और चांदी के दाम दबाव में आ गए हैं. एसोसिएशन के अनुसार, चांदी की कीमत में ₹9,000 की भारी गिरावट आई और ये ₹2,56,500 प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई. शुक्रवार को इसका भाव ₹2,65,500 प्रति किलोग्राम था. इस तरह चांदी में करीब 3.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. वहीं, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ ₹2,950 टूटकर ₹1,60,250 प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया. इसमें करीब 1.81 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

क्यों आई गिरावट?

मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक, बुलियन कीमतों में गिरावट की मुख्य वजह मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) और सुरक्षित निवेश की मांग का अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड्स की ओर शिफ्ट होना है. साथ ही, पश्चिम एशिया में जियो-पॉलिटिकल संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल भी कीमती धातुओं पर दबाव बना रहा है. HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण निवेशकों की पोजीशन में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है. निवेशक फिलहाल सोना-चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों से कैपिटल निकालकर अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड्स में निवेश कर रहे हैं.

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में में गिरावट

उन्होंने कहा कि ऊर्जा सप्लाई में व्यवधान और बढ़ती महंगाई की आशंकाओं के बीच वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में फिलहाल बदलाव रोकने की उम्मीद भी इस रुझान को बढ़ा रही है. इसके अलावा वित्त वर्ष के अंत से पहले घरेलू बाजार में सोना और चांदी में ओवरबॉट स्थिति खत्म होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई है. स्पॉट गोल्ड 0.42 फीसदी गिरकर 4,998.31 डॉलर प्रति औंस के करीब आ गया, जबकि चांदी 2.25 फीसदी टूटकर 78.76 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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