Indian tractor industry: भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने साल 2025 के दौरान इतिहास रच दिया. यह पहला मौका है जब ट्रैक्‍टरों की घरेलू बिक्री का आंकड़ा 10.9 लाख यूनिट्स (1.09 मिलियन) के पार चली गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:24 AM IST
Tractor Sales in 2025: सरकार की तरफ से जीएसटी कटौती क‍िये जाने के बाद कारों और टू-व्‍हीलर्स की ब‍िक्री में बंपर उछाल देखा गया. लेक‍िन जीएसटी की दर कम होने का असर टैक्‍ट्रर की ब‍िक्री पर भी देखा जा रहा है. जी हां, भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्री (Indian tractor industry) ने साल 2025 के दौरान इतिहास रच दिया. यह पहला मौका है जब ट्रैक्‍टरों की घरेलू बिक्री का आंकड़ा 10.9 लाख यूनिट्स (1.09 मिलियन) के पार चली गई. यह साल 2024 के 9.1 लाख से 20% ज्यादा है. इसके अलावा ट्रैक्‍टरों के एक्सपोर्ट का आंकड़ा भी दो साल बाद एक बार फ‍िर से एक लाख के पार पहुंच गया.

क‍िसानों में ट्रैक्टर खरीदने का जोश बढ़ा

अच्छी फसल, मानसून और जीएसटी कटौती ने किसानों को आर्थ‍िक तौर पर मजबूत क‍िया है, जिससे क‍िसानों में ट्रैक्टर खरीदने का जोश बढ़ा है. ट्रैक्टर एंड मेकनाइजेशन एसोसिएशन (TMA) के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में ट्रैक्‍टरों की कुल घरेलू बिक्री 10.9 लाख यूनिट्स रही. यह इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इससे पहले कभी इतनी बिक्री नहीं हुई. यह पहला साल है जब ट्रैक्‍टरों की ब‍िक्री बढ़कर 11 लाख पर पहुंच गई.

ट्रैक्टर की बि‍क्री पर GST कटौती का भी असर
ट्रैक्‍टरों की ब‍िक्री बढ़ने के पीछे शानदार मानसून का रहना बताया जा रहा है. इस बार दक्षिण-पश्‍च‍िम मानसून 108% रहा, जिससे फसल अच्छी हुई और किसानों की जेब में पैसा भी आया. इसके अलावा जीएसटी (GST) में कटौती का भी असर ट्रैक्टर की बि‍क्री पर देखा जा रहा है. कटौती के बाद अक्टूबर महीने से ट्रैक्टर पर जीएसटी घटकर 5% हो गया, जिससे कीमत 40,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक कम हो गईं. नए ट्रैक्टर पहले के मुकाबले काफी सस्ते हो गए. फसल अच्छी होने से कैश फ्लो बेहतर हुआ.

दिसंबर के महीने में घरेलू बिक्री बढ़कर 69,890 यूनिट्स पर रही, जो क‍ि पिछले साल के 50,993 से 35% ज्यादा है. इससे साल के आख‍िर में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. 2025 का बंपर रिजल्ट 2026 में भी तेजी लाने वाला है. किसानों की आमदनी बढ़ने से ट्रैक्टर इंडस्ट्री नए रिकॉर्ड बनाने के ल‍िए तैयार है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

tractor sales

