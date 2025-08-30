फेस्टिव सीजन में नौकरी का बंपर तोहफा! ई-कॉमर्स कंपनियां दे रही हैं 3.8 लाख से ज्यादा नए मौके, देखें आपके लिए कहां है चांस

फेस्टिव सीजन आते ही देशभर में न केवल खरीदारी का माहौल बनता है बल्कि नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी ढेरों मौके खुल जाते हैं. इस बार भी ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बड़े पैमाने पर भर्ती कर रही हैं. फ्लिपकार्ट, अमेजन और मिंत्रा जैसी दिग्गज कंपनियों ने मिलकर 3.8 लाख से ज्यादा सीजनल जॉब्स का ऐलान किया है. ये नौकरियां मुख्य रूप से सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और कस्टमर सर्विस से जुड़ी होंगी. यानी त्योहारों की चकाचौंध के बीच रोजगार की भी बहार आने वाली है.

फ्लिपकार्ट ने इस सीजन में सबसे ज्यादा 2.2 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का ऐलान किया है. कंपनी ने बताया कि उसने 28 राज्यों में रोजगार, टेक्नोलॉजी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया है. खास बात यह है कि फ्लिपकार्ट ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में 650 नए फेस्टिव डिलीवरी हब भी स्थापित किए हैं, जिससे छोटे शहरों में भी रोजगार की लहर दौड़ने वाली है.

अमेजन ने जोड़े 1.5 लाख वर्कर

अमेजन इंडिया ने भी इस बार जोरदार तैयारी की है. कंपनी ने 1.5 लाख सीजनल जॉब्स तैयार किए हैं, जो उसके फुलफिलमेंट सेंटर्स, सॉर्ट सेंटर्स और लास्ट-माइल डिलीवरी नेटवर्क में होंगे. इन नौकरियों की पहुंच 400 से ज्यादा शहरों तक है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहर शामिल हैं. साथ ही, अमेजन ने 12 नए फुलफिलमेंट सेंटर और 6 सॉर्ट सेंटर्स भी लॉन्च किए हैं.

मिंत्रा का फैशन हायरिंग ड्राइव

फैशन और लाइफस्टाइल ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर 11 हजार से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं. ये भूमिकाएं मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस और वेयरहाउस ऑपरेशंस से जुड़ी होंगी. बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली के फुलफिलमेंट सेंटर्स में पैकिंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग जैसे कामों के लिए युवाओं को मौका मिलेगा.

छोटे शहरों में बढ़ रही नौकरी की मांग

एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार त्योहारी भर्तियां पिछले साल से 20-25% ज्यादा हो सकती हैं. क्वेस स्टाफिंग सॉल्यूशंस के सीईओ नितिन डेव ने बताया कि सिर्फ जुलाई से अगस्त के बीच ही हायरिंग डिमांड 53% बढ़ी है. दिलचस्प बात यह है कि जयपुर, कोयंबटूर, इंदौर और नागपुर जैसे टियर-2 शहर नए रोजगार हब बनकर उभर रहे हैं.

डिलीवरी बॉय सबसे ज्यादा डिमांड में

टीमलीज सर्विसेज के मुताबिक, इस बार भी सबसे ज्यादा मांग डिलीवरी पर्सनल (40%) की रहेगी. इसके बाद वेयरहाउस वर्कर्स (20%), कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव (15%), रिटेल स्टाफ (10%) और फील्ड टेक्नीशियन (8%) की बारी है. यानी जो भी युवा तेज-तर्रार नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए त्योहारी सीजन शानदार मौका लेकर आया है.