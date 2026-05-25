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Hindi Newsबिजनेस₹8000 करोड़ की संपत्ति और बुर्ज खलीफा में सुपर लग्जरी घरों के मालिक...जानिए कौन हैं सतीश सनपाल?

₹8000 करोड़ की संपत्ति और बुर्ज खलीफा में सुपर लग्जरी घरों के मालिक...जानिए कौन हैं सतीश सनपाल?

नेटफ्लिक्स शो Desi Bling के जरिए अपनी शाही लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में आए सतीश सनपाल और उनकी पत्नी तबिंदा सनपाल सुर्खियों में हैं. बुर्ज खलीफा में आलीशान घर, दुबई हिल्स में 50,000 स्क्वायर फीट में बन रहा विशाल बंगला, करोड़ों की सुपरकार्स और 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के गोल्ड कलेक्शन को लेकर यह कपल इंटरनेट पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 25, 2026, 09:29 PM IST
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Source : X/social media/Instagram
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Satish Sanpal’s Luxury Life: मध्य प्रदेश के जबलपुर से अपने सफर की शुरुआत कर दुबई के बड़े बिजनेसमैन बनने वाले सतीश सनपाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सतीश सनपाल की करीब 8,000 करोड़ रुपये की नेटवर्थ है. वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ‘बुर्ज खलीफा’ और ‘दुबई हिल्स’ में बेहद आलीशान घरों के मालिक हैं. ‘बुर्ज खलीफा’ में बना उनका आशियाना मॉडर्न लग्जरी और क्लासिक विंटेज डेकोर का शानदार कॉम्बिनेशन है. घर के इंटीरियर में शाही नक्काशीदार ‘शेर के मुंह वाली कुर्सियां’, फ्लोर-टू-सीलिंग कांच की बड़ी खिड़कियां और रिफ्लेक्टिव डायमंड-कट मिरर वॉल्स इंटीरियर डिजाइनिंग को एक नए मुकाम पर ले जाती हैं. 

17 साल की उम्र में खोली थी किराना दुकान

सतीश सनपाल ने कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं और करीब 15 साल पहले दुबई शिफ्ट हुए थे. उन्होंने बताया, 'मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं. 17 साल की उम्र में मैंने किराने की दुकान शुरू की थी, जिसे मेरी मां ने फंड किया था. मैंने सिर्फ आठवीं तक पढ़ाई की, क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाई से ज्यादा बड़े सपनों और पैसे कमाने पर था.' उन्होंने कहा कि एक दोस्त की शादी के लिए दुबई आना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. वहीं, तबिंदा सनपाल ने बताया कि अरबपति बनने के बाद लोगों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया.

COVID-19 के दौरान बदली किस्मत

सतीश सनपाल ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने रियल एस्टेट में बड़ा निवेश किया. उनके मुताबिक, 'मैंने उस समय अपनी पूरी पूंजी प्रॉपर्टी में लगा दी थी, जब बाजार अनिश्चित था. बाद में उन्हीं प्रॉपर्टीज की कीमत करीब 20 गुना तक बढ़ गई.' उन्होंने आगे बताया कि जबलपुर में पहले से कुछ कंस्ट्रक्शन काम करने के बाद उन्होंने दुबई में रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर फोकस किया. उनका ANAX Holding Group दुबई में रियल एस्टेट सेक्टर में काम करता है.

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बुर्ज खलीफा में घर, अब दुबई हिल्स में बन रहा महल

फिलहाल यह कपल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में रहता है, जहां एक बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत भी करोड़ों रुपये में है. हालांकि, अब वे दुबई हिल्स में 50,000 स्क्वायर फीट जमीन पर नया लग्जरी बंगला बनवा रहे हैं. तबिंदा ने बताया कि नए घर में 60 दरवाजे और मौजूदा घर से दोगुनी खिड़कियां होंगी. उन्होंने दावा किया कि यह जमीन भी महामारी के दौरान खरीदी गई थी और इसकी कीमत अब करीब 100 गुना तक बढ़ चुकी है.

6 Rolls-Royce, बेटी के लिए खास कार

सतीश सनपाल ने अपने लग्जरी कार कलेक्शन को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनके पास छह Rolls-Royce कारें हैं, जिनमें उनकी एक साल की बेटी बेला के लिए कस्टमाइज्ड पिंक Rolls-Royce भी शामिल है. कार की सीटों पर बेला का नाम भी लिखा गया है. इसके अलावा उनके कलेक्शन में Bugatti, Ferrari और Lamborghini जैसी सुपरकार्स भी शामिल हैं. सतीश ने कहा कि नए घर में 40 कारों की पार्किंग बनाई जा रही है. इसलिए वह भविष्य में और लग्जरी कारें खरीदने की योजना बना रहे हैं.

‘अब प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ती’

तबिंदा सनपाल ने बताया कि उनके पास अब 30 से ज्यादा डिजाइनर लग्जरी बैग्स हैं. वहीं सतीश ने कहा, 'अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं उसकी कीमत नहीं देखता.' उन्होंने यह भी बताया कि वह तबिंदा को Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini और भारी मात्रा में सोना गिफ्ट कर चुके हैं. उनके मुताबिक, 'मुझे पैसे खर्च करना पसंद है. यह भगवान का शुक्रिया अदा करने का मेरा तरीका है.'

करोड़ों की घड़ियां और गोल्ड कलेक्शन

सतीश ने दावा किया कि उन्होंने एक बार 1 मिलियन डॉलर की Jacob & Co घड़ी खरीदी थी. वहीं तबिंदा ने बताया कि उन्होंने एक बार में 2 लाख डॉलर का Hermès बैग खरीदा था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कपल के पास 40 किलो से ज्यादा सोना भी है, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है.

सोशल मीडिया पर चर्चा में ‘Desi Bling’

नेटफ्लिक्स का शो Desi Bling दुबई में रहने वाले भारतीय अमीर परिवारों की भव्य जिंदगी को दिखाता है. हालांकि, इस शो को जरूरत से ज्यादा दिखावे और लग्जरी को प्रमोट करने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है. इसके बावजूद सतीश और तबिंदा सनपाल की लाइफस्टाइल, बिजनेस सक्सेस और लग्जरी दुनिया की कहानियां सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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