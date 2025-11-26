How To Start Business: आप भी यद‍ि 9 से 6 की नौकरी करते हैं और इसके साथ अपना ब‍िजनेस शुरू करने का प्‍लान कर रहे हैं तो यह आर्ट‍िकल आपके ल‍िस है. नौकरी करने वाले अध‍िकतर लोग यही सोचते हैं क‍ि जॉब के साथ ब‍िजनेस शुरू हो जाए तो क्‍या कहने? लेक‍िन कहते हैं सोचने में क्‍या जाता है... लेक‍िन इसको हकीकत में कम ही लोग बदल पाते हैं. आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, ज‍िनसे आप नौकरी के साथ ब‍िजनेस को आसानी से मैनेज कर पाएंगे. जी हां, आपने सही समझा इससे आपकी नौकरी भी नहीं छूटेगी और आप बि‍जनेस भी कर पाएंगे.

50 आइडिया पर सोचो, बाद में तीन रहने दो

सबसे पहले कॉपी-पेन लेकर अपनी पत्‍नी / पति या सबसे अच्छे दोस्त के साथ बैठों. खुद से पूछो, उनसे पूछो क‍ि मुझे सबसे ज्‍यादा मजा क‍िस चीज में आता है? फैशन पसंद है तो क्या स्टाइलिंग करूंगा या कपड़े सिलवाऊंगा या बुटीक खोलूंगा या सेकंड-हैंड कपड़े बेचूंगा आद‍ि सवालों पर चर्चा करें. इसके बाद फिर से सवाल पूछो क्‍या मैं खुद हाथ-पैर मारना चाहता हूं या रेडी बिजनेस खरीदूंगा? मुझे लोकल दुकान चाहिए या ऑनलाइन पर काम करूंगा? पैसा लगा सकता हूं या स‍िर्फ पसीना बहा सकता हूं? 50 आइड‍ियाज में से केवल तीन बेस्‍ट आइड‍िया को स‍िलेक्‍ट कर लें.

एक रुपया खर्च क‍िये ब‍िना आइडिया टेस्ट करें

उदाहरण के लि‍ए आपको 'पर्सनल स्टाइलिंग' से जुड़ा ब‍िजनेस पसंद आया. अब लाखों रुपये खर्च करके कोर्स करना या दुकान खोलना जरूरी नहीं है. बल्‍क‍ि अपनी बहन, भाभी या पड़ोसन को फ्री में स्टाइल करके देखो. क‍िसी स्‍टाइल‍िस्‍ट से बेस‍िक चीजें समझने के ल‍िये आप एक घंटे तक कॉफी पर चर्चा कर सकते हैं. आप चाहें तो समय न‍िकालकर एक द‍िन उसके साथ भी घूम सकते हैं. इसके अलावा 10 कॉम्पिटिटर्स के इंस्टाग्राम पेज देखो. उनके रेट और क्‍वाल‍िटी से जुड़ी जानकारी भी म‍िल जाएगी. ये सब काम एकदम फ्री है, बस कुछ टाइम स्‍पेंड करके आप 15 दिन में यह पता लगा सकेंगे क‍ि बिजनेस चलेगा या नहीं.

आज शाम ही पहला टेस्ट शुरू कर दो!

ज्‍यादा सोचने से नहीं बल्‍क‍ि चीजें करने से होती हैं. आज ही डिनर के बाद एक काम करें किसी को WhatsApp करो और बोलो, 'मैं तुम्‍हें फ्री में स्‍टाइल करके द‍िखाना चाहता हूं, क्‍या आप दो घंटे दे सकती हो.' टेस्ट से आपको यह पता चल जाएगा क‍ि आपको काम में मजा आया या बोरिंग लगा? इसके साथ ही आपको यह भी आइड‍िया लग जाएगा क‍ि आपके पास स्किल है या अभी सीखना पड़ेगा? क्लाइंट क‍िस तरह मिलेंगे? मजा नहीं आया तो अगला आइडिया टेस्ट करो. इसमें आपका ज्‍यादा नुकसान भी नहीं होगा.

टेस्ट पर टेस्ट करते रहो

जब तक 'परफेक्ट बिजनेस मॉडल' आपको नहीं मि‍ल जाए तब तक आप टेस्‍ट पर टेस्‍ट करते रहें. मान लो आपको स्टाइलिंग में मजा आया और लोगों को भी आपकी स्‍टाइल पसंद आई. अब 10 लोगों को फ्री / डिस्काउंट देकर स्टाइल करना शुरू करो. इसके साथ ही 5 स्टाइलिस्ट्स से म‍िलकर उनसे बातचीत में सीक्रेट पूछो. देखों इसमें कौन से कपड़े सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं. पता करो लोग कितना पैसा देने को तैयार हैं. छह से आठ महीने में आपके पास अपना यूनिक मॉडल तैयार हो जाएगा, जो किसी और का कॉपी नहीं होगा.

हफ्ते में 10 घंटे ब‍िजनेस प्‍लान को दो!

अब आप अपने ब‍िजनेस करने के प्‍लान पर आगे बढ़ सकते हैं. इसके ल‍िए आपको हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार रात को 8 से 10 बजे तक का टाइम अपनी प्‍लानिंग और काम को देना होगा. इसके अलावा तय करें क‍ि आप शनिवार को चार घंटे का समय देंगे और रव‍िवार को 2 घंटे का समय न‍िकालेंगे. इस तरह वीक डे में 10 घंटे और बाकी 6 घंटे समय म‍िलने से आपको काफी मदद म‍िलेगी. हर महीने छोटा-छोटा गोल रखो शुरुआत में गोल प्‍लान करें क‍ि 'एक महीने में 5 पेड क्लाइंट लाऊंगा'. इसके अचीव होने के बाद हर तिमाही बड़ा गोल रखकर काम करें और तय करें क‍ि अमुक महीने में 'एक लाख रुपये कमाऊंगा'.