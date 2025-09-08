Business Idea: 2.5 लाख लगाओ, हर महीने 50,000 रुपये कमाओ... ये है कमाल का बिजनेस आइडिया
आज के दौर में हम ऑनलाइन मार्केटप्लेस के दौर में जी रहे हैं. हर दिन देश भर में लाखों ऑर्डर आते हैं और उनकी डिलीवरी होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डिलीवरी करने वाली कंपनियां कितने फायदे में रहती हैं?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:03 PM IST
सही बिजनेस मॉडल के साथ कूरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनियां इस डिजिटल युग में अच्छा-खासा मुनाफा कमा रही हैं. 

2 लाख से 5 लाख रुपये का निवेश

 

रांची की एक जानी-मानी स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर अतुल बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग लागत न होने से लॉजिस्टिक्स एक बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस बन जाता है और अच्छी खबर ये है कि आप 2 लाख से 5 लाख रुपये के निवेश से शुरुआत कर सकते हैं. अगर आप अपनी खुद की कूरियर कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो फ्रेंचाइजी मॉडल इसे और भी आसान बनाता है. ऐसा ही एक विकल्प जस्ट डिलीवरी कॉर्पोरेशन है, जिसका लॉजिस्टिक्स डिवीजन जस्ट डिलीवरी है.  आपको काम शुरू करने के लिए लगभग 200 से 250 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत होगी. कुल निवेश 2 लाख से 5 लाख रुपये के बीच होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 1 लाख रुपये की फ्रेंचाइजी फीस शामिल है. 

 10% रॉयल्टी या कमीशन 

 

कंपनी आपके ऑफिस की ऑपरेशनल लागत के आधार पर 10% रॉयल्टी या कमीशन भी लेती है. आपको एक या दो कंप्यूटर या लैपटॉप की भी आवश्यकता होगी, जिन्हें कंपनी के सॉफ्टवेयर से सपोर्ट किया जाएगा. ये सॉफ्टवेयर आपके लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन को मैनेज करने और आपके बिजनेस को रियल टाइम में ट्रैक करने में मदद करता है.

सॉफ्टवेयर के अलावा कंपनी सिस्टम का उपयोग करने और बिजनेस को चलाने के तरीके पर पूरी ट्रेनिंग देती है. ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के हिस्से के रूप में कंपनी आपकी तरफ से पहले 20 पार्सल भेजेगी और आपको डिलीवरी का सबूत के तौर पर उन्हें सिस्टम में लॉग इन करने का तरीका बताया जाएगा.

हर महीने कैलकुलेट की जाती है कमाई 

 

मुनाफे में अपने हिस्से को काटने के बाद कंपनी हर महीने 20 तारीख को बाकी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी. आपकी इनकम इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितनी डिलीवरी करते हैं. अभी, कंपनी 10 ग्राम से 1 किलोग्राम वजन वाले शिपमेंट पर प्रति पैकेट 6 रुपये चार्ज करती है. ई-कॉमर्स पार्सल के लिए दर प्रति किलोग्राम 30 रुपये है. स्वाभाविक है, पार्सल का वजन और साइज जितना ज़्यादा होगा, कूरियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा और इस तरह मुनाफा भी बढ़ेगा.निरंतर काम और डिमांड के साथ इस मॉडल से हर महीने 40,000 से 50,000 रुपये तक कमाना संभव है. जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के झंझट के बिना लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

;