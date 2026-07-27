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Success Story: जो चीज सबके लिए फ्री,बंदे ने उसे बेचकर खड़ी कर दी ₹7000 करोड़ की कंपनी, TATA, अंबानी सबने खरीदने के लिए लगाया था एड़ी चोटी का जोर

Bisleri success story: शायद ही कोई ये सोच सकता है कि जो चीज लोगों को फ्री में मिल रही है, उसे भी बेचकर पैसा बनाया जा सकता है. रमेश चौहान का ऐसा बिजनेस प्लान बनाया, जहां फ्री वाली चीज ने उन्होंने 7000 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर दी.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 27, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:25 AM IST
Success Story: जो चीज सबके लिए फ्री,बंदे ने उसे बेचकर खड़ी कर दी ₹7000 करोड़ की कंपनी, TATA, अंबानी सबने खरीदने के लिए लगाया था एड़ी चोटी का जोर

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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