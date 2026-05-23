Advertisement
trendingNow13226557
Hindi Newsबिजनेसझमाझम बरसेगा पैसा...नमो भारत स्टेशन पर बिजनेस करने का मौका, NCRTC ने जारी क‍िये टेंडर

झमाझम बरसेगा पैसा...नमो भारत स्टेशन पर बिजनेस करने का मौका, NCRTC ने जारी क‍िये टेंडर

NCRTC Commercial Facility: रैप‍िड रेल के सराय काले खां स्‍टेशन पर ब‍िजनेस करने का शानदार मौका है. इस स्‍टेशन पर कमर्श‍ियल स्‍पेस को लीज पर देने के लि‍ए एनसीआरटीसी ने टेंडर प्रोसेस क‍िया है. आइए जानते हैं ड‍िटेल-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 23, 2026, 12:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

NCRTC Sarai Kale Khan Station: अगर आप भी अपना ब‍िजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एनसीआरटीसी (NCRTC) आपके ल‍िए खास मौका लेकर आया है. दिल्ली से मेरठ के बीच रैप‍िड रेल से सफर करने वाले यात्रियों की सहूलियत बढ़ाने और स्टेशनों को मॉर्डन शहरी हब के रूप में डेवलप करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. नेशनल कैप‍िटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के सराय काले खां 'नमो भारत' स्टेशन पर कमर्शियल स्पेस को लाइसेंस पर देने के लिए बोल‍ियां आमंत्र‍ित की हैं.

योजना के तहत स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर पर 818 वर्ग मीटर की कमर्श‍ियल स्‍पेस को ई-टेंडरिंग प्रोसेस के जर‍िये लाइसेंस पर दिया जा रहा है. इस कमर्श‍ियल एक्‍ट‍िव‍िटी का फायदा उठाने के ल‍िये इच्‍छुक बोलीदाता आने वाली 17 जून तक ई-टेंडरिंग प्रोसेस में ह‍िस्‍सा ले सकते हैं. स्टेशन कम्‍पाउंड में कुल आठ अलग-अलग जगह पर कमर्श‍ियल स्‍पेस मुहैया कराया जा रहा है. इनमें खाली और पहले से बनी हुई, दोनों तरह की यूनिट्स शाम‍िल हैं. इन साइज 17 वर्ग मीटर से लेकर 247 वर्ग मीटर तक है.

9 से 15 साल के ल‍िये द‍िया जा रहा लाइसेंस

NCRTC की तरफ से इन जगहों के लिए लाइसेंस की अवध‍ि 9 से 15 साल के बीच तय की गई है. इन जगह का इस्‍तेमाल यात्रियों की जरूरतों से जुड़ी सुविधाओं जैसे फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स, कैफे, कन्विनिएंस स्टोर्स, सर्विस सेंटर्स, पॉड सर्विसेज और अन्य रिटेल एक्‍ट‍िव‍िटी के लिए किया जा सकेगा. इस पहल का मकसद यात्रियों को स्टेशन कम्‍पाउंड में भी सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना और ब‍िजनेस से जुड़े लोगों को नए मौके देना है.

Add Zee News as a Preferred Source

सराय काले खां सबसे बड़े स्टेशन

82 किमी लंबा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर देश का पहला हाई-स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) है. यह दिल्ली के सराय काले खां को मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ता है. पूरे रूट पर सराय काले खां सबसे बड़े स्टेशन में से एक है. इस स्‍टेशन को बड़े 'मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब' के रूप में डेवलप क‍िया जा रहा है. यह स्टेशन हजरत निजामद्दीन रेलवे स्टेशन, वीर हकीकत राय अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (ISBT), दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन और रिंग रोड से सीधे जुड़ा हुआ है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

NCRTC

Trending news

कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना
Punjab news
कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना
भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन
Marco Rubio India Visit
भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन
मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच तीखी बहस
National politics
मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच तीखी बहस
Monsoon: क्या जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है मानसून?
do you know
Monsoon: क्या जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है मानसून?
48 डिग्री की तपिश के बाद आसमान ने खोला रहम का द्वार! दिल्ली-NCR में बारिश ने दी राहत
delhi rain
48 डिग्री की तपिश के बाद आसमान ने खोला रहम का द्वार! दिल्ली-NCR में बारिश ने दी राहत
बेडरूम से लेकर टॉयलेट सीट तक... घरों में क्यों डेरा जमा रहे हैं कोबरा?
COBRA
बेडरूम से लेकर टॉयलेट सीट तक... घरों में क्यों डेरा जमा रहे हैं कोबरा?
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
India US News in Hindi
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
weather update
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
India Cyprus News in Hindi
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
DNA
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?