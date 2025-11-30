नाकामी एक टीचर की तरह होती है... स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर सबके लिए कारगर हैं डॉ. सुभाष चंद्रा के ये बिजनेस मंत्र

#ThePioneer​ Dr. Subhash Chandra: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है. उनका जीवन एक खुली किताब है, जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है. वो अन्य कामयाब हस्तियों की तरह अपनी सफलता का सीक्रेट दुनिया से छिपाने के बजाए सबको बताते हैं, ताकि उनके अनुभव से सीख लेकर फ्रेशर्स और इंटरप्रेन्योर भी बिजनेस जगत में अपनी अलग पहचान बना सकें. डॉक्टर सुभाष चंद्रा की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है. वह सामाजिक समसरता में विश्वास रखते हैं. 'सर्वे भवंतु सुखिन:' की भावना को चरितार्थ करने वाली ऐसी विराट शख्सियत के स्वामी से जो भी एक बार मिल लेता है, हमेशा के लिए उनका बन जाता है.

सबके लिए कारगर टिप्स

छोटे कारोबारी हों या बिजनेस टाइकून या फिर निवेशक, हर कोई उनसे सीख लेकर अपने कैरियर को सफलता के नए शिखर पर पहुंचा सकता है. जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ चुके लोग भी उनके बिजनेस मंत्र को फॉलो करके अपनी कारोबारी जिंदगी को नई दिशा दिखा सकते हैं. उनके टिप्स को फॉलो करके किसी 'उद्यम' को नए-नए मुकामों तक पहुंचाया जा सकता हैं. अगर किसी फ्रेशर को स्टार्टअप शुरू करना हो या कामयाब शख्स के लिए उसकी पूंजी का सही निवेश, दोनों ही स्थितियों में डॉक्टर सुभाष चंद्रा की सलाह सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मददगार बन सकती है.

1-सीखते रहो- लगातार सीखिए. जिस घड़ी आप कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं उस दिन से जीवन में डाउनफाल की शुरुआत हो सकती है.

2- लक्ष्य चुनो- 'उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः' यानी कोई भी काम सिर्फ चाहने या सोचने से नहीं, बल्कि मेहनत (उद्यम) से ही सिद्ध होते हैं. ऐसे में लक्ष्य चुनों और कामयाबी मिलने तक मत रुको.

3-नवाचार करो- डॉक्टर सुभाष चंद्रा कहते हैं कि नवाचार यानी इनोवेशन सिर्फ पैसों से नहीं होता, आइडिया के लेवल पर भी होता है. उन्होंने कई बार कहा है कि एकदम साधारण लोग भी असाधारण इनोवेशन कर सकते हैं. यहां पर वो कहते हैं कि क्रिएटिवि विचार हर जगह मिल सकते हैं, बस आपके पास किसी जौहरी के जैसी पारखी नजर होनी चाहिए.

4- नाकामी एक टीचर की तरह होती है- यहां डॉक्टर सुभाष चंद्रा संदेश देते हैं कि जीवन में असफलता मिले तो निराश होकर शांत बैठने के बजाए, हार के कारणों का पता लगाकर नए जोश से उस लक्ष्य पर संधान करना चाहिए. यानी आपको फेल होने से घबराना नहीं है.

5-डरो मत आगे बढ़ो- डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपनी किताब The Z Factor: My Journey as the Wrong Man at the Right Time Subhash Chandra में अपनी जिंदगी की चुनौतियों को विस्तार से बताया है कि बिजनेस में असली दुश्मन रिस्क फैक्टर यानी ‘डर’ होता है. जिसने इस डर पर काबू पा लिया वो ही आगे चलकर बड़ा रिस्क लेकर बड़ी कामयाबी अपने नाम काम कर पाता है. यानी आपको डरना नहीं है उस डर को कमजोरी नहीं बल्कि एक टूल बनाकर उसका इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करना है.

6- अपना हुनर पहचानो- डॉक्टर सुभाष चंद्रा कहते हैं कि ज्ञान (Knowledge Transfer) सिखाया जा सकता है, अनुभव जुटाया जा सकता है, लेकिन टैलेंट के साथ ऐसा नहीं होता इसलिए करियर वही चुनें, जिसमें आपका नेचुरल टैलेंट (Natural Talent) और आपका समर्पण झलकता हो. यहां डॉक्टर सुभाष चंद्रा कहते हैं कि असली सफलता उसी को मिलती है जो अपनी प्रतिभा को पहचानकर काम करता है.

7-चुनौतियां आगे धकेलती हैं- डॉक्टर चंद्रा का मानना है कि चुनौतियां आपको सफलता की ओर धकेलती हैं. उन्हें अवसर की तरह लेना चाहिए.

8-रिश्ते मजबूत बनाओ, बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं चलता- डॉक्टर सुभाष चंद्रा कहते हैं कि बिजनेस की असली ताकत आम लोगों से बनती है. ऐसे में ग्राहक (Customer Relations) और अपने कर्मचारियों (Team Bonding) दोनों को एक साथ खुश रखना ही कामयाबी की चाभी है. आपके अच्छे रिलेशन कंपनी की उम्र तय करते हैं. क्योंकि कारोबार छोटा हो या बड़ा उसमें भरोसा सबसे बड़ा निवेश है.

9-परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनने की जरूरत- आप मेहनत की ताकत को पहचानिए, रिवॉर्ड सिस्टम (Reward System) लाइए और अपनी टीम को मोटिवेट कीजिए. परफॉर्मेंस को वैल्यू (Performance Value) के आधार पर तौलना चाहिए.

10-लीडरशिप और इमोशनल बैलेंस- डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक कामयाब लीडर वही है, जिसे खुद पर भरोसा हो और वो दूसरों को मोटिवेट करना जानता हो. अच्छा लीडर अपनी गलतियां दूसरों पर नहीं डालता बल्कि स्वीकार करता है. अगर टीम अच्छा काम करे तो उसे उसका क्रेडिट देकर हौसलाअफजाई भी करनी चाहिए. ऐसा करने से सबको मोटिवेशन मिलता है. इमोशन्स यानी इमोशनल बैलेंस (Emotional Balance) भी जरूरी हैं. लोगों के साथ व्यवहार में धैर्य, समझ और सम्मान का होना जरूरी है. इमोशनल स्टेबिलिटी भी कामयाब लीडर के लिए जरूरी होती है.