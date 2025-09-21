धड़ल्ले से खरीदो AC और डिशवॉशर! GST घटने से कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जानें कितनी होगी बचत

फेस्टिव सीजन की शुरुआत हमेशा ग्राहकों के लिए तोहफों से भरी होती है, लेकिन इस बार सरकार और कंपनियों ने मिलकर घर-घर में राहत पहुंचाने का काम किया है. अगर आप लंबे समय से नया एसी या डिशवॉशर खरीदने का सोच रहे थे, लेकिन ऊंची कीमतों के चलते रुक गए थे, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है. सोमवार से इन महंगे अप्लायंसेज पर आपकी जेब पर बोझ काफी हल्का हो जाएगा. जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में एसी और डिशवॉशर जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया है. इसका सीधा असर कंपनियों की नई प्राइस लिस्ट में देखने को मिल रहा है.

AC की कीमतों में बड़ी कटौती

वोल्टास, डाइकिन, एलजी, पैनासोनिक, हायर और गोदरेज अप्लायंसेज जैसी प्रमुख कंपनियों ने अपने एयर कंडीशनर की कीमतों में 4000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की कटौती कर दी है.

⦁ डाइकिन का 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जिसकी कीमत पहले 73,800 रुपये थी, अब 68,020 रुपये में मिलेगा.

⦁ एलजी का 1-टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी 36,000 रुपये से घटकर 32,890 रुपये हो गया है.

⦁ वोल्टास का इन्वर्टर विंडो एसी अब 43,290 रुपये में उपलब्ध है, जबकि पहले इसकी कीमत 46,990 रुपये थी.

⦁ गोदरेज ने कमर्शियल एसी कैटेगरी में 8,550 से 12,450 रुपये तक की भारी कटौती की है.

⦁ हायर का ग्रेविटी 1.6-टन इन्वर्टर एसी अब लगभग 4,000 रुपये सस्ता होकर 46,085 रुपये में मिल रहा है.

डिशवॉशर भी हुए जेब-फ्रेंडली

⦁ डिशवॉशर कंपनियां भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रही हैं.

⦁ बीएसएच होम अप्लायंसेज ने सभी मॉडलों की कीमतें घटा दी हैं. अब उनके एंट्री-लेवल डिशवॉशर 45,000 रुपये से शुरू हो रहे हैं.

⦁ हाई-एंड मॉडल्स पर भी 8000 रुपये तक की कटौती हुई है, जिनकी कीमत अब 96,500 रुपये रह गई है.

⦁ वोल्टास बेको का एंट्री मॉडल 25,990 रुपये से घटकर 23,390 रुपये हो गया है.

त्योहारों पर खरीदारी की तैयारी

डीलरों और कंपनियों का कहना है कि कीमतों में कटौती की वजह से ग्राहकों का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. कई कंपनियों ने तो नवरात्र शुरू होने से पहले ही कम दामों पर प्री-बुकिंग लेना शुरू कर दिया था. शुरुआती प्रतिक्रिया शानदार रही है और उम्मीद है कि इस बार का फेस्टिव सीजन बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाएगा.