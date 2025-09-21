धड़ल्ले से खरीदो AC और डिशवॉशर! GST घटने से कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जानें कितनी होगी बचत
Advertisement
trendingNow12931697
Hindi Newsबिजनेस

धड़ल्ले से खरीदो AC और डिशवॉशर! GST घटने से कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जानें कितनी होगी बचत

 अगर आप लंबे समय से नया एसी या डिशवॉशर खरीदने का सोच रहे थे, लेकिन ऊंची कीमतों के चलते रुक गए थे, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है. सोमवार से इन महंगे अप्लायंसेज पर आपकी जेब पर बोझ काफी हल्का हो जाएगा.

Written By  Shivendra Singh|Edited By: Gaurav Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धड़ल्ले से खरीदो AC और डिशवॉशर! GST घटने से कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जानें कितनी होगी बचत
फेस्टिव सीजन की शुरुआत हमेशा ग्राहकों के लिए तोहफों से भरी होती है, लेकिन इस बार सरकार और कंपनियों ने मिलकर घर-घर में राहत पहुंचाने का काम किया है. अगर आप लंबे समय से नया एसी या डिशवॉशर खरीदने का सोच रहे थे, लेकिन ऊंची कीमतों के चलते रुक गए थे, तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है. सोमवार से इन महंगे अप्लायंसेज पर आपकी जेब पर बोझ काफी हल्का हो जाएगा. जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में एसी और डिशवॉशर जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया है. इसका सीधा असर कंपनियों की नई प्राइस लिस्ट में देखने को मिल रहा है.
 
AC की कीमतों में बड़ी कटौती
 
वोल्टास, डाइकिन, एलजी, पैनासोनिक, हायर और गोदरेज अप्लायंसेज जैसी प्रमुख कंपनियों ने अपने एयर कंडीशनर की कीमतों में 4000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की कटौती कर दी है.
डाइकिन का 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी, जिसकी कीमत पहले 73,800 रुपये थी, अब 68,020 रुपये में मिलेगा.
एलजी का 1-टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी 36,000 रुपये से घटकर 32,890 रुपये हो गया है.
वोल्टास का इन्वर्टर विंडो एसी अब 43,290 रुपये में उपलब्ध है, जबकि पहले इसकी कीमत 46,990 रुपये थी.
गोदरेज ने कमर्शियल एसी कैटेगरी में 8,550 से 12,450 रुपये तक की भारी कटौती की है.
हायर का ग्रेविटी 1.6-टन इन्वर्टर एसी अब लगभग 4,000 रुपये सस्ता होकर 46,085 रुपये में मिल रहा है.
 
डिशवॉशर भी हुए जेब-फ्रेंडली
 
डिशवॉशर कंपनियां भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रही हैं.
बीएसएच होम अप्लायंसेज ने सभी मॉडलों की कीमतें घटा दी हैं. अब उनके एंट्री-लेवल डिशवॉशर 45,000 रुपये से शुरू हो रहे हैं.
हाई-एंड मॉडल्स पर भी 8000 रुपये तक की कटौती हुई है, जिनकी कीमत अब 96,500 रुपये रह गई है.
वोल्टास बेको का एंट्री मॉडल 25,990 रुपये से घटकर 23,390 रुपये हो गया है.
 
त्योहारों पर खरीदारी की तैयारी
 
डीलरों और कंपनियों का कहना है कि कीमतों में कटौती की वजह से ग्राहकों का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. कई कंपनियों ने तो नवरात्र शुरू होने से पहले ही कम दामों पर प्री-बुकिंग लेना शुरू कर दिया था. शुरुआती प्रतिक्रिया शानदार रही है और उम्मीद है कि इस बार का फेस्टिव सीजन बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाएगा.
Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

GST reform

Trending news

दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
pm modi speech LIVE updates
पहले दर्जनों टैक्स का जाल था, अब 99% चीजें 5% स्लैब के दायरे में: PM मोदी
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
;