Buy Now Pay Later: भारत में तेजी से बढ़ रहा बाय नाउ पे लेटर का चलन, जानिए इसकी खासियत और पेमेंट का तरीका

Buy Now Pay Later: भारत में तेजी से बढ़ रहा बाय नाउ पे लेटर का चलन, जानिए इसकी खासियत और पेमेंट का तरीका

Buy Now Pay Later: भारत में बाय नाऊ पे लेटर (Buy Now Pay Later) बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है. मार्केट एक्स्पर्ट्स का कहना है कि इसके अगले चार सालों में ये इंडस्ट्री दस गुना ज्यादा बढ़ जाएगा. शॉपिंग के शौकीन लोग तेजी से इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं.