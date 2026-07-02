भारत की 'ऑयल पावर', रूसी तेल का खरीदार आज पुतिन को ही बेच रहा पेट्रोल, 60000 टन गैसोलीन मॉस्को भेजा

India Petrol Export to Russia: जिस देश के पास 80 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है. जिस देश के तेल पर भारत में गाड़ियां दौड़ती है, हर दिन 27 लाख बैरल कच्चा तेल भारत को भेजता है. आज वो देश खुद तेल संकट से जूझ रहा है. संकट के इस दौर में भारत दोस्ती निभाने के लिए आगे आया है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस को 60,000 मीट्रिक टन गैसोलीन भेजा है.
पेट्रोल से लदे दो टैंकर रूस भेजे जा चुके हैं. एक टैंकर में 30,000 से 40,000 टन गैसोलीन लदा हुआ है. आगे और भेजने की तैयारी की जा रही है. रूस भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों से हर महीने 400,000 टन गैसोलीन मंगाने की योजना बना रहा है.
चार साल से रूस यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है. यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस की रिफाइनरियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है. रिफानरियों में प्रोडक्शन ठप पड़ गया है. रिफाइनिंग की कमी के चलते रूस में गैसोलीन या पेट्रोल की भारी कमी हो गई है. ऐसे में अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए रूस भारत समेत दूसरे देशों से हर महीने करीब 4 लाख टन गैसोलीन आयात करने की योजना बना रहा है.
रिफानरियों की रिफाइनिंग क्षमता पर असर पड़ा है. जिसकी वजह से रूस से सभी 11 टाइम जोन में ईंधन की कमी हो रही है. ऊर्जा की राशनिंग करनी पड़ रही है. पेट्रोल पंपों के बाहर गाड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें देखी जा रही है. सिर्फ सप्लाई ही नहीं घटी है, बल्कि कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद मान चुके हैं कि उनका देश ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. उन्होंने माना कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस की रिफाइनिंग क्षमता पर असर पड़ा है. रूस में हर दिन करीब 1.10 लाख टन गैसोलीन की खपत होती है. क्षतिग्रस्त रिफाइनरियां इस जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं है. ऐसे में रूस को आयात का सहारा लेना पड़ रहा है. पुतिन ने इसके लिए भारत से मदद मांगी और गैसोलीन का आयात शुरू कर दिया. तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस ने टैक्स में बदलाव को भी मंजूरी दी है, जिसमें फ्यूल इंपोर्ट पर सब्सिडी को भी शामिल किया गया है. भारत से होने वाले आयात पर भी ये सब्सिडी लागू होगी.
कच्चे तेल के लिए रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश है. मई 2026 में कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 36 फीसदी के करीब थी, जो जून 2026 में बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंच गई. साल 2022-23 में रूसी तेल की भागीदारी 21.6 फीसदी थी. वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 35.9 फीसदी हो गई. वित्त वर्ष 2024-25 में 35.8 फीसदी पर टिकी रही.