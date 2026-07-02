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भारत की 'ऑयल पावर', रूसी तेल का खरीदार आज पुतिन को ही बेच रहा पेट्रोल, 60000 टन गैसोलीन मॉस्को भेजा

India Oil Esport to Russia: पेट्रोल से लदे दो टैंकर रूस भेजे जा चुके हैं. एक टैंकर में 30,000 से 40,000 टन गैसोलीन लदा हुआ है. आगे और भेजने की तैयारी की जा रही है. रूस भारत समेत दुनिया के अलग-अलग देशों से हर महीने 400,000 टन गैसोलीन मंगाने की योजना बना रहा है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 02, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:44 AM IST
भारत की 'ऑयल पावर', रूसी तेल का खरीदार आज पुतिन को ही बेच रहा पेट्रोल, 60000 टन गैसोलीन मॉस्को भेजा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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