को-ओनरशिप में घर खरीदना पड़ सकता है महंगा, इनकम टैक्स के झंझट से बचना है तो अपनाएं 4 स्मार्ट ट्रिक्स
Advertisement
trendingNow12882721
Hindi Newsबिजनेस

को-ओनरशिप में घर खरीदना पड़ सकता है महंगा, इनकम टैक्स के झंझट से बचना है तो अपनाएं 4 स्मार्ट ट्रिक्स

अगर आप घर खरीदते समय किसी रिश्तेदार, दोस्त या जीवनसाथी का नाम को-ओनर के रूप में जोड़ रहे हैं, तो यह भावनात्मक रूप से अच्छा फैसला लग सकता है. लेकिन फाइनेंस और टैक्स के नजरिए से यह कदम सावधानी के साथ उठाना जरूरी है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

को-ओनरशिप में घर खरीदना पड़ सकता है महंगा, इनकम टैक्स के झंझट से बचना है तो अपनाएं 4 स्मार्ट ट्रिक्स

अगर आप घर खरीदते समय किसी रिश्तेदार, दोस्त या जीवनसाथी का नाम को-ओनर के रूप में जोड़ रहे हैं, तो यह भावनात्मक रूप से अच्छा फैसला लग सकता है. लेकिन फाइनेंस और टैक्स के नजरिए से यह कदम सावधानी के साथ उठाना जरूरी है. कई बार संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व टैक्स नोटिस, जांच और कानूनी उलझनों का कारण बन सकता है. खासतौर पर तब, जब सह-मालिक का वित्तीय योगदान स्पष्ट न हो. ऐसे में विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कुछ जरूरी कदम उठाकर इनकम टैक्स के झंझट से बचा जा सकता है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट (डॉ.) सुरेश सुराणा के मुताबिक, को-ओनरशिप में घर खरीदते समय इन 4 स्मार्ट ट्रिक्स को अपनाना जरूरी है-

1. फाइनेंशियल योगदान का स्पष्ट रिकॉर्ड रखें
संपत्ति खरीद समझौते में हर सह-मालिक के फाइनेंशियल योगदान को साफ-साफ लिखें. साथ ही, ओनरशिप का प्रतिशत भी दर्ज करें. अगर पूरी रकम एक ही व्यक्ति ने चुकाई है, तो इसे कानूनी दस्तावेज में दर्ज करना अनिवार्य है. इससे भविष्य में किसी भी विवाद या टैक्स जांच के समय स्थिति स्पष्ट रहेगी.

2. सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें
बैंक ट्रांसफर, लोन एग्रीमेंट, पेमेंट रसीदें और अन्य सभी ट्रांजैक्शन प्रूफ सुरक्षित रखें. ये न केवल आपके योगदान का सबूत होते हैं, बल्कि टैक्स अधिकारियों के सामने आपकी स्थिति मजबूत करते हैं. बिना रिकॉर्ड के, इनकम टैक्स विभाग संदेह की स्थिति में आपको नोटिस भेज सकता है.

यह भी पढे़ं- घर या प्लॉट बेचने के बाद हो रही टैक्स की टेंशन? एक्सपर्ट ने बताया लाखों बचाने का स्मार्ट तरीका

3. ITR में सही-सही जानकारी दें
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय संपत्ति से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी दें. अगर किसी सह-मालिक को सिर्फ सुविधा या रिश्ते के कारण जोड़ा गया है और उसने कोई पैसा नहीं लगाया, तो यह बात टैक्स अधिकारियों को स्पष्ट करनी चाहिए. इससे गलतफहमी और एक्स्ट्रा टैक्स से बचाव होगा.

4. एग्रीमेंट में विशेष शर्तें जोड़ें
अगर सह-मालिक का नाम सिर्फ देखभाल, सुरक्षा या प्यार के कारण जोड़ा गया है, तो खरीद एग्रीमेंट में यह उल्लेख करें कि पूरी रकम मुख्य मालिक ने दी है. ऐसी स्थिति में किराए की आय या कैपिटल गेन केवल मुख्य मालिक के ITR में ही दिखाएं, ताकि टैक्स विवाद से बचा जा सके.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Buying home

Trending news

भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
Mahatma Gandhi
भारतीय करेंसी के लिए महात्मा गांधी नहीं थे पहली पसंद, रुपए पर कैसे छपी उनकी तस्वीर?
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
Rahul Gandhi
₹1 लाख करोड़ का जुमला-सीजन 2! PM मोदी पर राहुल का तंज, बोले- नहीं बचा कोई नया आइडिया
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
Shashi Tharoor
'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
Karnataka News
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
;