को-ओनरशिप में घर खरीदना पड़ सकता है महंगा, इनकम टैक्स के झंझट से बचना है तो अपनाएं 4 स्मार्ट ट्रिक्स

अगर आप घर खरीदते समय किसी रिश्तेदार, दोस्त या जीवनसाथी का नाम को-ओनर के रूप में जोड़ रहे हैं, तो यह भावनात्मक रूप से अच्छा फैसला लग सकता है. लेकिन फाइनेंस और टैक्स के नजरिए से यह कदम सावधानी के साथ उठाना जरूरी है. कई बार संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व टैक्स नोटिस, जांच और कानूनी उलझनों का कारण बन सकता है. खासतौर पर तब, जब सह-मालिक का वित्तीय योगदान स्पष्ट न हो. ऐसे में विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कुछ जरूरी कदम उठाकर इनकम टैक्स के झंझट से बचा जा सकता है.
चार्टर्ड अकाउंटेंट (डॉ.) सुरेश सुराणा के मुताबिक, को-ओनरशिप में घर खरीदते समय इन 4 स्मार्ट ट्रिक्स को अपनाना जरूरी है-
1. फाइनेंशियल योगदान का स्पष्ट रिकॉर्ड रखें
संपत्ति खरीद समझौते में हर सह-मालिक के फाइनेंशियल योगदान को साफ-साफ लिखें. साथ ही, ओनरशिप का प्रतिशत भी दर्ज करें. अगर पूरी रकम एक ही व्यक्ति ने चुकाई है, तो इसे कानूनी दस्तावेज में दर्ज करना अनिवार्य है. इससे भविष्य में किसी भी विवाद या टैक्स जांच के समय स्थिति स्पष्ट रहेगी.
2. सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें
बैंक ट्रांसफर, लोन एग्रीमेंट, पेमेंट रसीदें और अन्य सभी ट्रांजैक्शन प्रूफ सुरक्षित रखें. ये न केवल आपके योगदान का सबूत होते हैं, बल्कि टैक्स अधिकारियों के सामने आपकी स्थिति मजबूत करते हैं. बिना रिकॉर्ड के, इनकम टैक्स विभाग संदेह की स्थिति में आपको नोटिस भेज सकता है.
3. ITR में सही-सही जानकारी दें
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय संपत्ति से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी दें. अगर किसी सह-मालिक को सिर्फ सुविधा या रिश्ते के कारण जोड़ा गया है और उसने कोई पैसा नहीं लगाया, तो यह बात टैक्स अधिकारियों को स्पष्ट करनी चाहिए. इससे गलतफहमी और एक्स्ट्रा टैक्स से बचाव होगा.
4. एग्रीमेंट में विशेष शर्तें जोड़ें
अगर सह-मालिक का नाम सिर्फ देखभाल, सुरक्षा या प्यार के कारण जोड़ा गया है, तो खरीद एग्रीमेंट में यह उल्लेख करें कि पूरी रकम मुख्य मालिक ने दी है. ऐसी स्थिति में किराए की आय या कैपिटल गेन केवल मुख्य मालिक के ITR में ही दिखाएं, ताकि टैक्स विवाद से बचा जा सके.