लग्जरी EV कारों को खरीदना पड़ सकता है महंगा! क्या BMW, टेस्ला, मर्सिडीज के सपनों पर पानी फेर देगा GST?

भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बड़ी और लग्जरी ईवी खरीदने का सपना अब महंगा पड़ सकता है. जीएसटी काउंसिल को सुझाव देने वाली पैनल ने ऐसी सिफारिशें की हैं, जो टेस्ला, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी बड़ी कंपनियों के भारत में भविष्य पर सवाल खड़ा कर सकती हैं. अगर ये सिफारिशें लागू हुईं, तो 40 लाख रुपये से ऊपर की लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें आम लोगों की पहुंच से और दूर हो जाएंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं और घरेलू सामान की खपत को बढ़ावा देने के लिए शैम्पू से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक पर टैक्स घटाने की प्लानिंग बना रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ, विदेशी कंपनियों की लग्जरी ईवी कारों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की सिफारिश सामने आई है. सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, टैक्स पैनल ने 20 से 40 लाख रुपये की ईवी पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की है. जबकि 40 लाख रुपये से ज्यादा की गाड़ियों पर यह टैक्स सीधे 28% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. इतना ही नहीं, सरकार 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर नए 40% स्लैब की भी प्लानिंग बना रही है, जिसमें लग्जरी ईवी को शामिल किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो टेस्ला, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और BYD जैसी विदेशी कंपनियों पर बड़ा असर पड़ सकता है.

आपको बता दें कि टेस्ला ने हाल ही में भारत में 65,000 डॉलर (करीब 54 लाख रुपये) की शुरुआती कीमत पर मॉर्डल-Y लॉन्च की है. ऐसे में टैक्स बढ़ने पर इसकी कीमत आसमान छू सकती है. दूसरी ओर, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की भी ज्यादातर गाड़ियां लग्जरी सेगमेंट में आती हैं, जिनकी बिक्री पर यह फैसला ब्रेक लगा सकता है.

भारत में ईवी का मार्केट

भारत में ईवी मार्केट अभी कुल कार बिक्री का सिर्फ 5% है, लेकिन इसमें तेजी से ग्रोथ हो रही है. अप्रैल-जुलाई 2025 के बीच ईवी बिक्री 93% बढ़कर 15,500 यूनिट तक पहुंच गई. इसमें टाटा मोटर्स 40% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है, जबकि महिंद्रा 18% पर है. विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी अब भी बहुत कम है.

​जीएसटी काउंसिल मीटिंग

जीएसटी काउंसिल 3-4 सितंबर को इस मुद्दे पर बैठक करेगी और आखिरी फैसला लेगी. फिलहाल, इस प्रस्ताव से देशी और विदेशी दोनों कंपनियों में हलचल मच गई है. जहां घरेलू कंपनियों पर असर सीमित होगा, वहीं विदेशी लग्जरी ईवी ब्रांड्स की बिक्री पर तगड़ा झटका लग सकता है.