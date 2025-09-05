घर खरीदने या बनाने का सपना होगा सस्ता! GST में बदलाव के बाद सीमेंट और स्टील कितना सस्ता?

दिवाली से पहले ही घर खरीदने और बनाने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सीमेंट और स्टील पर लगने वाला जीएसटी घटा दिया गया. अब तक इन जरूरी निर्माण सामग्रियों पर 28% टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है. इसका सीधा असर घर की लागत पर पड़ेगा. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले से मकान खरीदना आसान होगा और रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त बूम देखने को मिल सकता है.

जानकारों का अनुमान है कि घर बनाने की लागत में लगभग 40% खर्च सीमेंट और स्टील पर आता है. जीएसटी घटने से यह खर्च कम होगा और मकान की कुल कीमत में 2 से 3 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है. उदाहरण के तौर पर, अगर आप 50 लाख रुपये का मकान खरीदते हैं तो अब आपको लगभग 2–3 लाख रुपये तक कम चुकाने पड़ सकते हैं.

और क्या हुआ सस्ता?

केवल सीमेंट और स्टील ही नहीं, बल्कि मार्बल और ग्रेनाइट जैसी चीजों पर भी टैक्स घटाया गया है. पहले इन पर 12% टैक्स लगता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है. इसका असर सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जो अपने घर को आकर्षक और मजबूत बनाना चाहते हैं.

रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान

रियल एस्टेट डेवलपर्स और उद्योग से जुड़े लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है. क्रेडाई (CREDAI) के अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करना एक बड़ा सुधार है. इससे कंस्ट्रक्शन की लागत घटेगी और खरीदारों को सीधा लाभ मिलेगा. वहीं न्यूमैक्स रियल्कॉन के एमडी सुनील गोयल का कहना है कि यह केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि भरोसा बढ़ाने वाला कदम है, जो लोगों को घर खरीदने के लिए प्रेरित करेगा.

फेस्टिव मौसम में बढ़ेगी डिमांड

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले का असर त्योहारों के सीजन में सबसे ज्यादा दिखेगा. जब लोग घर खरीदने या बनाने की प्लानिंग करते हैं, तब यह टैक्स कटौती उन्हें एक्स्ट्रा राहत देगी. मकान सस्ता होगा तो मांग भी बढ़ेगी और इससे पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आ सकती है.