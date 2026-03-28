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Hindi Newsबिजनेसखाड़ी से भारत आ रहे दो LPG टैंकरों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किया पार, जानें कब तक पहुंचेंगे देश?

खाड़ी से भारत आ रहे दो LPG टैंकरों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किया पार, जानें कब तक पहुंचेंगे देश?

ये अपडेट ऐसे समय में सामने आया है. जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बनी हुई है. ये मार्ग दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा सप्लाई रूट्स में से एक माना जाता है. 

 
Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 06:47 PM IST
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Two Indian LPG tankers : खाड़ी क्षेत्र से भारत के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर आ रहे दो टैंकर BW Elm और BW Tyr ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर लिया है. शिप ट्रैकिंग डेटा LSEG और Kpler के मुताबिक, ये दोनों जहाज अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं. ये अपडेट ऐसे समय में सामने आया है. जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता बनी हुई है. ये मार्ग दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा सप्लाई रूट्स में से एक माना जाता है. यहां किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ सकता है.

कितने दिन में भारत पहुंचेगा टैंकर?

इन दोनों टैंकरों का सुरक्षित तरीके से इस अहम जलमार्ग को पार करना भारत के लिए राहत की खबर मानी जा रही है, क्योंकि देश अपनी LPG जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसी तरह सप्लाई सामान्य बनी रहती है, तो घरेलू बाजार में गैस की उपलब्धता पर किसी बड़े असर की आशंका कम हो जाती है. हालांकि, टैंकरों के भारत पहुंचने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं. लेकिन, मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह संकेत सकारात्मक माना जा रहा है.

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भारत के कितने जहाज फंसे हैं?

भारत धीरे-धीरे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपने फंसे हुए LPG कार्गो को बाहर निकाल रहा है. अब तक चार LPG टैंकर शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस और जग वसंत वहां से निकल चुके हैं. केंद्र सरकार के जहाजरानी मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया था कि शुक्रवार तक पांच LPG वाहक जहाजों सहित 20 भारतीय ध्वज वाले जहाज खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए थे.

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 सबसे बुरे गैस संकट का सामना कर रहा है भारत

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG आयातक देश भारत दशकों के अपने सबसे बुरे गैस संकट का सामना कर रहा है. इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने उद्योगों को होने वाली गैस की आपूर्ति में कटौती कर दी है, ताकि आम घरों में इस्तेमाल होने वाली कुकिंग गैस की कोई कमी न हो. पिछले साल देश ने 33.15 मिलियन मीट्रिक टन LPG (यानी कुकिंग गैस) की खपत की थी. इसमें से लगभग 60% डिमांड की पूर्ति आयात के जरिए की गई थी. इस आयात का लगभग 90% हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों से आया था. इसके साथ ही, भारत खाड़ी क्षेत्र में फंसे अपने खाली जहाजों में भी LPG भरवा रहा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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