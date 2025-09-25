ITR फाइलिंग में CA ने की ये गलती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थमा दिया 85,000 का नोटिस

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते समय की गई एक गलती भी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में ला सकती है. हाल ही में एक व्यक्ति को इसका कड़वा अनुभव हुआ. आईटीआर फाइलिंग की वजह से उसे ₹85,000 का टैक्स चुकाने का नोटिस मिला, जबकि उसे रिफंड की उम्मीद थी.

Reddit पोस्ट के अनुसार, एक टैक्स पेयर ने दावा किया कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) ने गलत आईटीआर भर दिया. जब आयकर विभाग ने सफाई मांगा, तो सीए ने कथित तौर पर जोर देकर कहा कि फाइलिंग सही थी, जबकि करदाता को पूंजीगत लाभ के कारण आईटीआर-2 दाखिल करना चाहिए था.

गलत ITR फाइलिंग

अपनी समस्या साझा करते हुए, यूजर्स ने लिखा, "मैं यहां मदद के लिए नया हूं. मेरे पास पहले एक सीए था जिसने मेरा आईटीआर गलत भरा. बाद में, आयकर विभाग ने जवाब मांगा, लेकिन सीए ने जोर दिया कि उसका फाइलिंग सही था. मुझे पूंजीगत लाभ के कारण आईटीआर-2 दाखिल करना था. फिर मैंने एक और सीए को काम पर रखा जिसने इसे सही ढंग से फिर से फाइल किया और आयकर विभाग को एक पत्र भी प्रस्तुत किया. अब मुझे सीपीसी से एक नोटिस मिला है, जिसका स्क्रीनशॉट अटैच है. मै क्या करूं?"

एक अच्छे CA की जरूरत है

इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किया और सलाह दिया. एक यूजर्स ने लिखा "आपको एक बेहतर सीए की जरूरत है. सुधार और अपील दोनों दाखिल करने की जरूरत है. आपका TDS क्रेडिट अस्वीकार कर दिया गया है. इसकी आपके आईटीआर और फॉर्म 26AS/AIS से लाइन-बाय-लाइन जांच करनी चाहिए. यदि सुधार काम नहीं करता है, तो 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल करें."

अपील को बैकअप के रूप में रखें

एक दूसरे यूजर्स ने लिखा "यदि सुधार खारिज हो जाता है, तो अपील बाद में भी दायर की जा सकती है. सबसे पहले एक पेशेवर से जांच करवाएं कि क्या सुधार से समस्या हल हो सकती है. अपील को बैकअप के रूप में रखें, क्योंकि यह अधिक समय लेने वाली और महंगी है."