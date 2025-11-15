Advertisement
trendingNow13004993
Hindi Newsबिजनेस

CA ने बताया...इन 9 आदतों से बर्बाद हो जाएंगे आप! क‍ितना भी कमा लें, हमेशा खाली रहेगा हाथ

How To Save Money: आपकी फाइनेंश‍ियल हैब‍िट ही आपको मालदार और वहीं गरीब बनाती हैं. कुछ लोग ब‍िना सोचे-व‍िचारे कदम उठाकर खुद को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं. सीए न‍ित‍िन कौश‍िक ने बताया वो कौन सी आदतें हैं जो आपको बर्बाद कर देंगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CA ने बताया...इन 9 आदतों से बर्बाद हो जाएंगे आप! क‍ितना भी कमा लें, हमेशा खाली रहेगा हाथ

Bad Financial Habit: आपके आसपास भी काफी लोग ऐसे होंगे, जो हर महीना अच्‍छा कमाते हैं लेक‍िन फ‍िर भी उनके पास पैसे की तंगी बनी रहती है. कारण, वो ज‍ितना कमाते हैं उतना ही या उससे भी ज्‍यादा खर्च कर देते हैं. इस तरह के लोग न‍िवेश के बारे में सोचते ही नहीं या फ‍िर बहुत देर से इनवेस्‍ट करना शुरू करते हैं. इसका असर यह होता है क‍ि वे कम्‍पाउंड‍िंग की कीमती साल गंवा देते हैं. महंगे लोन, समाज के दबाव में खरीदारी और गलत इनवेस्‍टमेंट इस तरह की समस्‍या को और बढ़ाता है. एक्‍स (X) पर सीए नितिन कौशिक ने 9 ऐसी गलतियों के बारे में बताया है, जो लोग ब‍िना जानकारी कर बैठते हैं.

इंश्‍योरेंस और इनवेस्‍टमेंट को मिक्स करना

होल लाइफ या एंडोमेंट प्लान 'सेफ्टी+रिटर्न' का लालच देते हैं, लेकिन ये न सेफ्टी अच्छी देते हैा और न ही रिटर्न. नॉर्मल टर्म प्लान पर‍िवार को स‍िक्‍योर करता है, म्यूचुअल फंड में न‍िवेश करने से आपका पैसा बढ़ता है. इसल‍िए टर्म इंश्योरेंस + म्यूचुअल फंड दोनों बेहतर परफॉर्म करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किसी का लोन को-साइन करना
दोस्त या रिश्तेदार की मदद की इच्‍छा हर क‍िसी के द‍िल में होती है. लेक‍िन यद‍ि वे EMI मिस कर दें तो इसका असर आपके क्रेड‍िट स्‍कोर पर पड़ेगा. पैसे की उदारता में कानूनी हस्ताक्षर कभी नहीं करें. कई बार इस तरह के साइन करने के बाद आप फंस जाते हैं.

क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू चुकाना भी घातक
क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट चुकाकर आप भले ही खुश हो जाएं लेक‍िन यह धीरे-धीरे घुन की तरह आपके पैसे को नष्‍ट करता है. 50000 रुपये का बकाया 36% ब्याज पर दो साल में एक लाख रुपये से ऊपर हो जाता है. यह क्रेडिट कार्ड नहीं, टाइम बम है. एक्‍सपर्ट कहते हैं क‍ि लोन-क्रेडिट कार्ड पर निर्भरता से ब्याज और पेनाल्‍टी बढ़ती है. एक EMI मिस होने से CIBIL गिरता है और भव‍िष्‍य में आपको कर्ज महंगा पड़ता है.

समझे बिना निवेश करना
क्रिप्टो, NFT या दोस्त की 'गारंटीड' स्कीम अगर आपको एक लाइन में समझ नहीं आ रहा क‍ि पैसा कैसे बनेगा तो निवेश नहीं, आप अंधा दांव लगा रहे हैं. इस तरह का न‍िवेश आपको अभी भले ही सुनने और देखने में अच्‍छा लगे लेक‍िन आने वाले भव‍िष्‍य में आपके ल‍िये घातक हो सकता है.

कमाई बढ़ने पर बढ़ जाता है खर्च
अगर आपकी कमाई दो लाख रुपये है और खर्च भी दो लाख है तो आपकी सेव‍िंग जीरो हुई. याद रख‍िए आप अमीर कमाई से नहीं बल्‍क‍ि सेव‍िंग से बनते हैं. नितिन कौशिक ने बताया क‍ि आज काफी लोग दिखावे की ज‍िंदगी जीना पसंद करते हैं. वे अपनी पूरी कमाई को खर्च कर देते हैं. एक लाख की लग्जरी घड़ी खरीदने की बजाय इनवेस्‍टमेंट करें. यह कुछ ही साल में एक लाख का 10 लाख बन सकता है.

लोन पर नई कार खरीदना
नई कार लेना हर क‍िसी को अच्‍छा लगता है, शुरुआत के कुछ द‍िन यह अच्‍छी लगती है. लेकिन अगले 36, 60 या 84 ईएमआई देने का दर्द बहुत बुरा होता है. शोरूम से निकलने के बाद कार की कीमत कुछ ही समय में 20 प्रत‍िशत तक कम हो जाती है. कौशिक ने बताया जब तक आप बिना क‍िसी टेंशन के कार नहीं खरीद पा रहे तो खरीदें ही नहीं.

एक ही चीज पर पूरी तरह दांव लगाना
आपको अपने फाइनेंस पोर्टफोल‍ियो में डायवर्सीफ‍िकेशन लेकर आएं. शेयर, लोन, अचल संपत्ति, गोल्‍ड को अलग-अलग टोकरियों बॉस्‍केट में रखें. कौशिक ने बताया क‍ि अच्छा पोर्टफोलियो तब उस समय भी बढ़ता है जब उसका एक ह‍िस्‍सा गिर जाता है. इसल‍िए जरूरी है क‍ि आप अपना पोर्टफोलियो बैलेंस रखें.

आपके होम लोन की क‍ितनी क‍िश्‍त
हर क‍िसी का सपना होता है अपना घर, इसे पूरा करने के ल‍िए आदमी होम लोन का सहारा लेता है. अगर होम लोन की ईएमआई में आपकी कमाई का आधा ह‍िस्‍सा चला जाता है तो यह सही नहीं है. कौश‍िक ने बताया क‍ि आपको होम लोन की ईएमआई 25 फीसदी तक ही रखनी चाह‍िए.

तुरंत लोन लेने का फैसला
कौशिक ने बताया क‍ि इंस्‍टेंट लोन जैसी सुविधा आपको फंसा सकती है. कई लोगों में आदत होती है क‍ि छोटी सी जरूरत में तुरंत लोन के ल‍िये अप्‍लाई कर देते हैं. आप इस पर जाने-अनजाने में 40 से 50 प्रत‍िशत तक का ब्‍याज दे रहे होते हैं. उन्‍होंने कहा यद‍ि आपको इसकी जरूरत है तो थोड़ा रुककर सोचे और अपने बजट को फ‍िर से प्‍लान करें. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Financial Habit

Trending news

भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर