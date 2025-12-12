Advertisement
सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को दी मंजूरी, जानिए आम आदमी को क्या होगा फायदा?

इस साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े फाइनेंशियल सेक्टर सुधारों के हिस्से के तौर पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में विदेशी निवेश की लिमिट को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 07:37 PM IST
FDI in Indian Insurance Firms : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक बिल को मंजूरी दे दी है. अब इंश्योरेंस कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की लिमिट को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है. इसके साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए स्ट्रक्चरल सुधार भी किए गए हैं. इस साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े फाइनेंशियल सेक्टर सुधारों के हिस्से के तौर पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में विदेशी निवेश की लिमिट को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था.

अब तक, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) के रूप में 82,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

कई सेक्शन में बदलाव का सुझाव

वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 के कई सेक्शन में बदलाव का सुझाव दिया. इन प्रस्तावित बदलावों में FDI लिमिट को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना, पेड-अप कैपिटल की जरूरतों को कम करना और एक कम्पोजिट लाइसेंस फ्रेमवर्क बनाना शामिल है. एक बड़े कानूनी बदलाव के हिस्से के तौर पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अलावा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में भी संशोधन किए जाएंगे. LIC एक्ट में बदलाव का मकसद इसके बोर्ड को ऑपरेशनल मामलों, जैसे नई ब्रांच खोलना और स्टाफ हायर करना शामिल हैं.

यह भी पढ़ें : रिटेल महंगाई ने नवंबर में पकड़ी रफ्तार, रिकॉर्ड निचले स्तर से बढ़कर 0.71% हुई

इस साल की शुरुआत में सीतारमण ने सांसदों को बताया था कि FDI कैप हटाने से सरकार का मकसद भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर की पूरी क्षमता को खोलना है. इसके अगले पांच सालों में सालाना 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है. सरकार को ये भी उम्मीद है कि FDI कैप हटाने से स्थिर और लगातार विदेशी निवेश आएगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसान होगा और देश में इंश्योरेंस की पहुंच बेहतर होगी.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2024 के आखिर में विदेशी निवेशकों के पास लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में 47.82% हिस्सेदारी थी. प्राइवेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 40.8% और प्राइवेट सेक्टर की स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में 29.46% हिस्सेदारी थी.

यह भी पढ़ें : 65 फीसदी दौलत सिर्फ इन 10 फीसदी लोगों के हाथों में, मिडिल क्लास पर मंडराया खतरा?

भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बहुत ही कम 

57 इंश्योरेंस कंपनियों (24 लाइफ इंश्योरेंस और 34 नॉन-लाइफ इंश्योरेंस) के बावजूद भारत में इंश्योरेंस की पहुंच कम है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, FY24 में इंश्योरेंस प्रीमियम की पहुंच GDP का 3.7% थी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस 2.8% और नॉन-लाइफ इंश्योरेंस 0.9% था.

आम आदमी को क्या होगा फायदा?

इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI की मंजूरी से बेहतर और सस्ते इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, बेहतर ग्राहक सर्विस और अधिक इंश्योरेंस कवरेज होगा. जब विदेशी निवेश आएगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. नई टेक्नोलॉजी आएगी और मार्केट में कैपिटल की कमी नहीं होगी. इससे ग्राहकों को लॉन्ग टर्म में कम प्रीमियम मिल सकेगा.

