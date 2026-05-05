Advertisement
trendingNow13206032
Hindi Newsबिजनेसनागदा-मथुरा रेल लाइन को हरी झंडी, ₹1.52 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मिला OK, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

नागदा-मथुरा रेल लाइन को हरी झंडी, ₹1.52 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मिला OK, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Cabinet Decisions : सरकार ने किसानों, ज्यूडिशरी से जुड़े निर्णय लेते हुए 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपये के कार्यों पर मुहर लगायी है. सरकार ने किसानों के लिए कपास क्रांति का समर्थन किया है.

|Last Updated: May 05, 2026, 07:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

source: X/Social media
source: X/Social media

Modi Cabinet Decisions :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग क्षेत्रों पर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा. इस बैठक में हजारों करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. कपास क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने ‘कपास उत्पादकता मिशन’ (2026–27 से 2030–31) को स्वीकृति दी है. इसके लिए 5,659.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस मिशन का उद्देश्य कपास उत्पादन में आ रही चुनौतियों, घटती वृद्धि दर और गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है.

इसके साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) और एविएशन सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार ने 18,100 करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS5) लॉन्च करने का फैसला किया है. इससे इन क्षेत्रों को वित्तीय मजबूती मिलेगी.

गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने चीनी सीजन 2026-27 (अक्टूबर से सितंबर) के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. ये किसानों के लिए एक अहम फैसला माना जा रहा है. इन प्रमुख निर्णयों के अलावा भी कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

1 लाख 52 हजार करोड़ रुपये के कार्यों पर मुहर

सरकार ने किसानों, ज्यूडिशरी से जुड़े निर्णय लेते हुए 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपये के कार्यों पर मुहर लगायी है. सरकार ने किसानों के लिए कपास क्रांति का समर्थन किया है. इससे करीब  32 लाख किसान जो कपास उगाते है उनको फायदा होने की उम्मीद है.

TAGS

Cabinet Decisions

Trending news

भगवंत मान ने राष्ट्रपति से 7 राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की
Bhagwant Singh Mann
भगवंत मान ने राष्ट्रपति से 7 राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की
बंगाल में नहीं रुक रहा 'रक्तचरित्र', BJP के विजय जुलूस पर हमला, एक कार्यकर्ता की मौत
West Bengal
बंगाल में नहीं रुक रहा 'रक्तचरित्र', BJP के विजय जुलूस पर हमला, एक कार्यकर्ता की मौत
हम नहीं देंगे इस्तीफा... ममता से पहले ये CM भी कुर्सी छोड़ने से कर चुके हैं इनकार
mamata banerjee resignation
हम नहीं देंगे इस्तीफा... ममता से पहले ये CM भी कुर्सी छोड़ने से कर चुके हैं इनकार
क्या है कालबैशाखी, जो दो राज्यों में ढाएगी 'कहर'? मौसम का रौद्र रूप मचाएगा तांडव
kalbaishakhi
क्या है कालबैशाखी, जो दो राज्यों में ढाएगी 'कहर'? मौसम का रौद्र रूप मचाएगा तांडव
भारत का यह राज्य कहलाता है शहद का कटोरा, कंटेनर में भर-भरकर होता है एक्सपोर्ट
Honey production
भारत का यह राज्य कहलाता है शहद का कटोरा, कंटेनर में भर-भरकर होता है एक्सपोर्ट
सत्ता जाते ही 'एकला चलो' वाली ममता को क्यों याद आया INDIA गठबंधन?
Mamata Banerjee
सत्ता जाते ही 'एकला चलो' वाली ममता को क्यों याद आया INDIA गठबंधन?
उड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान
Indigo Airlines
उड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान
CM चुनाव हार जाए और इस्तीफा देने से कर दे इनकार, तब किसके हाथ में होती है सत्ता?
Bengal Election Results 2026
CM चुनाव हार जाए और इस्तीफा देने से कर दे इनकार, तब किसके हाथ में होती है सत्ता?
मिट्टी के बर्तन, सिक्के, चूड़ियां... बेट द्वारका में मिली सदियों पुरानी 'विरासत'
Beyt Dwarka
मिट्टी के बर्तन, सिक्के, चूड़ियां... बेट द्वारका में मिली सदियों पुरानी 'विरासत'
चुनाव में करारी हार के बाद बरसीं ममता, CEC को बताया विलेन, कहा- इस्तीफा नहीं दूंगी
Mamata Banerjee
चुनाव में करारी हार के बाद बरसीं ममता, CEC को बताया विलेन, कहा- इस्तीफा नहीं दूंगी