नागदा-मथुरा रेल लाइन को हरी झंडी, ₹1.52 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मिला OK, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Modi Cabinet Decisions : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग क्षेत्रों पर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा. इस बैठक में हजारों करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. कपास क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने ‘कपास उत्पादकता मिशन’ (2026–27 से 2030–31) को स्वीकृति दी है. इसके लिए 5,659.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस मिशन का उद्देश्य कपास उत्पादन में आ रही चुनौतियों, घटती वृद्धि दर और गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है.

इसके साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) और एविएशन सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार ने 18,100 करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS5) लॉन्च करने का फैसला किया है. इससे इन क्षेत्रों को वित्तीय मजबूती मिलेगी.

गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने चीनी सीजन 2026-27 (अक्टूबर से सितंबर) के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. ये किसानों के लिए एक अहम फैसला माना जा रहा है. इन प्रमुख निर्णयों के अलावा भी कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

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1 लाख 52 हजार करोड़ रुपये के कार्यों पर मुहर

सरकार ने किसानों, ज्यूडिशरी से जुड़े निर्णय लेते हुए 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपये के कार्यों पर मुहर लगायी है. सरकार ने किसानों के लिए कपास क्रांति का समर्थन किया है. इससे करीब 32 लाख किसान जो कपास उगाते है उनको फायदा होने की उम्मीद है.