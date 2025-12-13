FDI in Insurance: मोदी कैबिनेट ने इंश्योरेंस सेक्‍टर के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया है. सरकार की तरफ से मंजूरी द‍िये जाने के बाद विदेशी कंपनियां भारतीय इंश्‍योरेंस कंपनियों में 100% तक का माल‍िकाना हक खरीद सकेंगी. पहले इंश्‍योरेंस सेक्‍टर में एफडीआई की ल‍िमि‍ट 74% की थी. इस फैसले से इंश्‍योरेंस सेक्‍टर में हजारों करोड़ रुपये का नया विदेशी न‍िवेश आएगा, कॉम्‍पटीशन बढ़ेगा और आपको सस्ती स्मार्ट पॉलिसी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

शीतकालीन सत्र में पेश होगा ब‍िल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुराना वायदा पूरा होने जा रहा है. इंश्योरेंस लॉ (अमेंडमेंट) बिल 2025 को इसी शीतकालीन सत्र में पेश क‍िया जाएगा. यह शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को पूरा हो रहा है. लोकसभा की लिस्ट में इस ब‍िल को सरकार ने सबसे ऊपर रखा है. अब तक देश में इंश्योरेंस सेक्टर में करीब 82,000 करोड़ रुपये का एफडीआई (FDI) आ चुका है. एफडीआई (FDI) को 100% न‍िवेश की छूट मिलते ही कई बड़ी कंपनियां भारत में पूरा मालिकाना हक लेकर आएंगी. इससे यह फायदा होगा क‍ि कंपनियों के पास पैसा बढ़ेगा, नए-नए प्रोडक्ट आएंगे और डिजिटल सर्विस भी तेज होगी.

सरकार की तरफ से बड़ा ही प्रोग्रेसिव कदम

आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी कमलेश राव इस पर कहते हैं, सरकार का यह बड़ा ही प्रोग्रेसिव कदम है. विदेशी पार्टनर नई सोच, ग्लोबल प्रोडक्ट, डिजिटल टेक्‍न‍िक और बेहतरीन सर्विस मॉडल जाएंगे. इससे ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा भी ब‍िल में कई और बड़े बदलाव प्रस्‍ताव‍ित हैं. नई कंपनियों के लिए जरूरी कैप‍िटल को कम क‍िया जाएगा. एक ही 'कंपोजिट लाइसेंस' में लाइफ, हेल्थ, जनरल सब इंश्योरेंस सब बेचने की इजाजत होगी. इसके अलावा एलआईसी (LIC) बोर्ड को ब्रांच खोलने, स्‍टॉफ भर्ती करने में ज्‍यादा अधिकार म‍िलेगा.

आपको कैसे और क्या-क्या फायदा होगा?

100 फीसदी एफडीआई (FDI) से आपको एक नहीं कई फायदे होने वाले हैं. पहला फायदा तो यह क‍ि ज्‍यादा कंपनियां होने से कॉम्‍पटीशन बढ़ेगा, ज‍िसका सीधा फायदा आपको सस्ते प्रीमियम के तौर पर म‍िलेगा. इसके अलावा फास्‍ट क्लेम सेटमेंट और बेहतर कस्टमर केयर की सुव‍िधा म‍िलेगी. बाजार में नई-नई पॉलिसी आएंगी और विदेशी स्टाइल हेल्थ प्लान आएंगे. रोजगार के मौके बढ़ेंगे और लोगों को लाखों नई नौकरियां म‍िलेंगी. आपको बता दें 1938 का पुराना इंश्योरेंस एक्ट रहेगा, लेकिन अब इसे 2025 के हिसाब से मॉडर्न बनाया जाएगा.

हर भारतीय का इंश्योरेंस का सपना होगा पूरा

सरकार की तरफ से '2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल' का टारगेट रखा गया है. इसके ल‍िये ज्‍यादा कैप‍िटल, आसान नियम और भरोसेमंद कंपन‍ियां चाहिए. यह बिल सरकार की तरफ से की जा रही तैयारी का ही सबसे बड़ा कदम है. आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं क‍ि आने वाले कुछ सालों में आपको पॉलिसी खरीदते समय ज्यादा ऑप्‍शन, कम प्रीमियम और फास्‍ट सर्विस म‍िलेगी. इंश्योरेंस सेक्टर के ल‍िए नई क्रांति शुरू होने वाली है.