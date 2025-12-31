Cabinet Decision: नासिक से सोलापुर और मोहना से कोरापुट के 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, खर्च होंगे इतने करोड़ रुपये

PM Modi cabinet meeting: आज साल 2025 के आखिरी दिन राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इस बीच कैबिनेट ने देश में दो हाइवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है.
PM Modi cabinet meeting: आज साल 2025 के आखिरी दिन राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इस बीच कैबिनेट ने देश में दो हाइवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. इसकी जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है. दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने आज 20,668 करोड़ रुपये की दो राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें नासिक से सोलापुर और मोहना से कोरापुट के 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.
नासिक-सोलापुर छह लेन का हाइवे
कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली परियोजना (प्रोजेक्ट) महाराष्ट्र के नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला छह लेन का, प्रवेश-नियंत्रित एक्सप्रेसवे है. एक तरह से, यह विकसित भारत के स्वर्ण चतुर्भुज का प्रतिनिधित्व करता है. दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर पहले ही काफी प्रगति कर चुका है, और यह मुंबई-चेन्नई कॉरिडोर है. आज स्वीकृत खंड नासिक से अक्कलकोट तक चलता है. इसके आगे, कॉरिडोर कुरनूल, कडप्पा और चेन्नई की ओर बढ़ेगा. आज स्वीकृत खंड नासिक-सोलापुर कॉरिडोर है. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने महाराष्ट्र में 374 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इसकी लागत 19142 करोड़ रुपये आएगी.
मोहना से कोरापुट हाइवे को लेकर मंजूरी
वहीं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दूसरा प्रोजेक्ट ओडिशा में 206 किलोमीटर लंबे नेशनल हाइवे 326 को चौड़ा करने का है. इसकी भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. करीब 206 किलोमीटर लंबे इस हाइवे में 1526 करोड़ रुपये की लागत आएगी. बताया गया कि यह हाइवे ओडिशा के अंदर के इलाकों को जोड़ने के लिए बेहतर होगा. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयसीमा 2 साल रखी गई है. इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से ओडिशा के पूर्वी क्षेत्र से राज्य के दक्षिणी क्षेत्र की कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो जाएगी.