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Hindi Newsबिजनेसमोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला; ATF को राहत, पुराने वाहनों की जगह नए वाहन; ₹39,290 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला; ATF को राहत, पुराने वाहनों की जगह नए वाहन; ₹39,290 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

सूचना और  प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच 10,000 करोड़ रुपये के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 04:02 PM IST
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Modi Cabinet Decisions : केंद्र सरकार की ओर से बुधवार यानी 3 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में करीब ₹39,300 करोड़ के बुनियादी इंफ्रा और नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ये फैसले हाईवे, शहरी परिवहन और एविएशन सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं.

 ₹10,000 करोड़ का ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड

अब तक घोषित प्रमुख फैसलों में ₹10,000 करोड़ का ATF (एविएशन टरबाइन फ्यूल) प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड शामिल है. इसका उद्देश्य विमान ईंधन की कीमतों में स्थिरता लाना है. इसके अलावा दिल्ली में पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए ₹5,041 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है.

 तटीय राजमार्ग परियोजना को भी हरी झंडी 

कैबिनेट ने ₹8,301 करोड़ की एक बड़े पैमाने की तटीय राजमार्ग परियोजना को भी हरी झंडी दी है. ये रामेश्वरम, कोणार्क और पारादीप को जोड़ने का काम करेगी. साथ ही बिहार, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है. सूचना और  प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष के कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच 10,000 करोड़ रुपये के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दे दी है.

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 पुराने वाहनों की जगह नए वाहन

केंद्र सरकार ने कहा कि ₹5,041 करोड़ की वाहन प्रतिस्थापन योजना को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के समन्वय से लागू किया जाएगा.

इस योजना के तहत, एलिजिबल वाहन मालिकों को वाहन ऋण पर 5% ब्याज सबवेंशन (सब्सिडी) मिलेगा, तेल मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से 5 वर्षों तक मासिक ईंधन वाउचर दिए जाएंगे और ऑटोमोबाइल निर्माता भी छूट प्रदान करेंगे. राज्य सरकारें भी 100% मोटर वाहन कर में छूट देंगी और नए वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करेंगी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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