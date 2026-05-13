कैबिनेट का बड़ा फैसला; खरीफ MSP के लिए ₹2.6 लाख करोड़, कोयला गैसीकरण योजना और सरखेज-धोलेरा कॉरिडोर को मिली मंजूरी

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Modi Cabinet Big Decison : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में किसानों, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े बड़े फैसलों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने खरीफ विपणन सेशन 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन हेतु रिकॉर्ड ₹2.6 लाख करोड़ की मंजूरी दी है. इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का सुनिश्चित मूल्य दिलाना और प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद व्यवस्था को और मजबूत बनाना है.
सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सबसे अधिक बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज के MSP में की गई है, जिसमें 622 रुपये प्रति क्विंटल की ग्रोथ हुई है. इसके बाद कपास में 557 रुपये प्रति क्विंटल, रामतिल (नाइजरसीड) में 515 रुपये प्रति क्विंटल और तिल में 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है. उत्पादन लागत के मुकाबले किसानों को सबसे अधिक संभावित लाभ मूंग पर 61% मिलने का अनुमान है. इसके बाद बाजरा और मक्का पर 56-56% तथा तूर/अरहर पर 54% लाभ मिलने की संभावना जताई गई है.
इसके साथ ही सरकार ने घरेलू कोयले को गैस, यूरिया और अन्य औद्योगिक रसायनों में बदलने को बढ़ावा देने के लिए ₹37,500 करोड़ की कोयला गैसीकरण प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है. इस योजना से देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने और आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
वहीं, कैबिनेट ने ₹20,665 करोड़ की लागत वाली सरखेज-धोलेरा सेमी-हाई-स्पीड डबल-लेन कॉरिडोर परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की है. यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ-साथ औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाएगी.
नागपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
किसानों के हित में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया गया.
सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद पर करीब 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है.
किसानों को फसलों की लागत से कम से कम 50 फीसदी अधिक कीमत सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया.
कोयले से गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा.