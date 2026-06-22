/118 साल पुराने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की होगी वापसी! बंगाल सरकार ने तैयार किया रिवाइवल प्लान

कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज (CSE) में अप्रैल 2013 से कारोबार बंद है. उस समय SEBI ने कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए इसके संचालन पर रोक लगा दी थी. इनमें नियामकीय अनुपालन में खामियां, कमजोर कॉरपोरेट गवर्नेंस, अपर्याप्त टेक्निकल फ्रेमवर्क और उचित क्लियरिंग एवं सेटलमेंट प्रणाली का अभाव शामिल था. इसके बाद में अदालतों ने भी SEBI के इस फैसले को बरकरार रखा. वर्षों तक चले कानूनी विवादों के बाद, फरवरी 2025 में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अपनी मान्यता समाप्त करने (स्वैच्छिक निकास/वॉलंटरी एग्जिट) के लिए आवेदन किया.