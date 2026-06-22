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118 साल पुराने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की होगी वापसी! बंगाल सरकार ने तैयार किया रिवाइवल प्लान

कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी. ये देश का दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. आजादी से पहले और उसके बाद कई दशकों तक पूर्वी भारत के औद्योगिक और कारोबारी केंद्र के रूप में कोलकाता की पहचान बनाने में इसकी बड़ी भूमिका रही

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 22, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:29 PM IST
118 साल पुराने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की होगी वापसी! बंगाल सरकार ने तैयार किया रिवाइवल प्लान
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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