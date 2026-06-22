/118 साल पुराने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की होगी वापसी! बंगाल सरकार ने तैयार किया रिवाइवल प्लान

Calcutta Stock Exchange Revival Gains Momentum : पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य की आर्थिक और औद्योगिक पहचान को नई दिशा देने की कवायद तेज हो गई है. इसी क्रम में 118 साल पुराने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (CSE) को पुनर्जीवित करने की तैयारी शुरू की गई है. कभी देश के प्रमुख शेयर बाजारों में शुमार रहा CSE लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा है. अब इसके पुनरुद्धार की योजना को बंगाल की वित्तीय साख और निवेश आकर्षण बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
कोलकाता को एक बार फिर देश की वित्तीय राजधानी बनाने की दिशा में पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने 2026-27 के बजट भाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार बाजार नियामक और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर एक्सचेंज को फिर से सक्रिय बनाने की दिशा में काम करेगी.
कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी. ये देश का दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. आजादी से पहले और उसके बाद कई दशकों तक पूर्वी भारत के औद्योगिक और कारोबारी केंद्र के रूप में कोलकाता की पहचान बनाने में इसकी बड़ी भूमिका रही. जूट, चाय, इंजीनियरिंग, कोयला और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों के शेयरों का बड़ा कारोबार इसी एक्सचेंज के जरिए होता था.
एक समय ऐसा था जब कोलकाता को देश की वित्तीय राजधानी माना जाता था और CSE देश के प्रमुख पूंजी बाजारों में गिना जाता था. 1980 और 1990 के दशक में यहां लाखों निवेशक और हजारों ब्रोकर सक्रिय थे.
अपने स्वर्णिम दौर में CSE देश के सबसे व्यस्त क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल था. यहां सैकड़ों कंपनियां लिस्ट थीं और दैनिक कारोबार करोड़ों रुपये में होता था. 1990 के दशक में एक्सचेंज के करीब 900 से अधिक सदस्य (ब्रोकर) थे और पूर्वी भारत के निवेशकों के लिए यह प्रमुख ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था. हालांकि, बाद में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और राष्ट्रीय स्तर के एक्सचेंजों के विस्तार के कारण इसका महत्व तेजी से कम होने लगा.
CSE के पतन के पीछे कई कारण रहे-
NSE और BSE का दबदबा: 1990 के दशक में ऑनलाइन और स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग शुरू होने के बाद निवेशकों का रुझान तेजी से राष्ट्रीय एक्सचेंजों की ओर बढ़ा.
तकनीकी पिछड़ापन: CSE समय रहते आधुनिक ट्रेडिंग सिस्टम विकसित नहीं कर सका.
कम होती लिक्विडिटी: निवेशकों और ब्रोकरों की संख्या घटने से कारोबार सिकुड़ता गया.
रेगुलेटरी चुनौतियां: कैपिटल मार्केट में बढ़ती पारदर्शिता और नए नियमों के बीच एक्सचेंज को परिचालन बनाए रखना मुश्किल होता गया.
SEBI की एग्जिट पॉलिसी: 2012 में बाजार नियामक ने कमजोर क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों के लिए एग्जिट फ्रेमवर्क जारी किया. इसके बाद कई क्षेत्रीय एक्सचेंज बंद हो गए. CSE भी लंबे समय तक सीमित गतिविधियों तक सिमट गया.
कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज (CSE) में अप्रैल 2013 से कारोबार बंद है. उस समय SEBI ने कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए इसके संचालन पर रोक लगा दी थी. इनमें नियामकीय अनुपालन में खामियां, कमजोर कॉरपोरेट गवर्नेंस, अपर्याप्त टेक्निकल फ्रेमवर्क और उचित क्लियरिंग एवं सेटलमेंट प्रणाली का अभाव शामिल था. इसके बाद में अदालतों ने भी SEBI के इस फैसले को बरकरार रखा. वर्षों तक चले कानूनी विवादों के बाद, फरवरी 2025 में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अपनी मान्यता समाप्त करने (स्वैच्छिक निकास/वॉलंटरी एग्जिट) के लिए आवेदन किया.
अपने सुनहरे दौर में पूर्वी भारत की कई प्रतिष्ठित कंपनियां CSE में लिस्ट थीं. इनमें जूट, चाय, इंजीनियरिंग, मेटल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रमुख कंपनियां शामिल थीं. कोलकाता और पूर्वी भारत के कारोबारी घरानों के लिए ये कैपिटल जुटाने का प्रमुख मंच था. कई कंपनियां बाद में BSE और NSE पर अधिक सक्रिय हो गईं. इससे CSE की अहमियत कम होती चली गई.
पश्चिम बंगाल सरकार का मानना है कि CSE को पुनर्जीवित करने से कोलकाता में वित्तीय गतिविधियों को नई गति मिल सकती है. राज्य सरकार एक्सचेंज के बुनियादी ढांचे, तकनीकी उन्नयन और नियामकीय मंजूरियों पर काम करने की तैयारी कर रही है. यदि योजना सफल होती है तो इससे पूर्वी भारत के निवेशकों और कंपनियों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में NSE और BSE का दबदबा बहुत मजबूत है. ऐसे में CSE के लिए पुराने स्तर पर लौटना आसान नहीं होगा. फिर भी, फिनटेक, SME लिस्टिंग, क्षेत्रीय कंपनियों पर फोकस करके इसे नई पहचान दी जा सकती है. 118 साल पुराने इस ऐतिहासिक एक्सचेंज की वापसी न केवल कोलकाता बल्कि पूरे पूर्वी भारत की वित्तीय विरासत को नया जीवन देने की कोशिश मानी जा रही है.