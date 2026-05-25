क्या ड्रैगन की नई पाबंदियां रोक देंगी भारत के 'इलेक्ट्रॉनिक्स सुपरपावर' बनने का सपना? लग सकता है ₹11,438,700,000,000 का झटका!

China's New Export Rules : कोविड महामारी के बाद से भारत ने खुद को दुनिया के अगले बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पेश किया है. चीन के विकल्प के रूप में उभरते हुए भारत ने एप्पल जैसी कंपनियों के सप्लायर्स के रूप में विस्तार किया है. सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की घोषणा हुई और नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के वादे किए गए. इसका असर भी दिखा. भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2015 में 8.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में रिकॉर्ड 47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को उम्मीद है कि 2026 के अंत तक यह आंकड़ा 120 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा. लेकिन, इसी बीच चीन ने उन सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी है, जिन पर भारत की फैक्ट्रियां निर्भर हैं.

इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में चिंता बढ़ी

चीन के नए स्टेट काउंसिल डिक्री 834 और 835, जिनके तहत कुछ अहम मशीनों और तकनीकों के निर्यात पर पाबंदियां लगाई गई हैं, ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर में चिंता बढ़ा दी है. उद्योग जगत के कई अधिकारियों का कहना है कि इन प्रतिबंधों से भारत की विस्तार योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. निवेश में देरी हो सकती है और चीन पर निर्भरता फिर से उजागर हो सकती है.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर फैक्ट्रियां लगाने के लिए जरूरी मशीनें और तकनीक चीन के नियंत्रण में रहेंगी, तो क्या भारत बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई बड़ी कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि वे पहले ही अपने चीनी सप्लायर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये समझा जा सके कि नए नियमों का मशीनरी और जरूरी कंपोनेंट्स की सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा. घरेलू उद्योग ने इस मामले को लेकर सरकार और MeitY के सामने भी चिंता जताई है.

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भारत के लिए बेहद अहम समय

विशेषज्ञों का मानना है कि ये समय भारत के लिए बेहद अहम है. चीन की ओर से रेयर अर्थ एलिमेंट्स, महत्वपूर्ण खनिजों और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के निर्यात पर सख्ती ऐसे वक्त में आई है. जब भारत लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट सब्स्टीट्यूशन पर जोर दे रहा है. वहीं, ईरान युद्ध और एल नीनो जैसे कारक भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा सकते हैं.

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया

शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार अहम सप्लाई चेन में 'कुछ खास क्षेत्रों' पर निर्भरता कम करने के लिए सेक्टर-विशेष निवेश योजनाएं तैयार कर रही है. सरकार औद्योगिक बुनियादी फ्रेमवर्क पर भी बड़ा दांव खेल रही है. 33,660 करोड़ रुपये की भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के तहत अगले तीन वर्षों में 50 औद्योगिक पार्क शुरू करने की तैयारी है.

हालांकि, चीन की नई रणनीति ने भारत की एक बड़ी कमजोरी को भी उजागर कर दिया है. स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग अब भी काफी हद तक चीनी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे माल पर निर्भर है. ऑटो सेक्टर की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में भारत के कुल ऑटो कंपोनेंट आयात का करीब 26 प्रतिशत हिस्सा चीन से आया था. इसमें हाई-वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स शामिल थे.

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर असर

कार्स अनलिमिटेड के संस्थापक मुस्तफा सिंगापुरवाला ने कहा, 'भारत की ऑटोमोबाइल कहानी अब सिर्फ शोरूम में नहीं बल्कि सप्लाई चेन में लिखी जा रही है.' उन्होंने कहा, 'आज की कारों में 3,000 तक चिप्स इस्तेमाल होती हैं. अगर सप्लाई प्रभावित होती है तो सिर्फ कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि नई गाड़ियों की लॉन्चिंग में देरी, लंबा वेटिंग पीरियड और फीचर्स में कटौती भी देखने को मिल सकती है.'

इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर भी दबाव

NXTCELL मोबिलिटी के CEO अतुल विवेक का कहना है कि ये पाबंदियां इस बात की याद दिलाती हैं कि भारत को मजबूत घरेलू सप्लायर नेटवर्क और लचीली सप्लाई चेन की जरूरत है. उन्होंने कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर करता है. इसलिए स्थायी विकास के लिए संतुलित और समन्वित रणनीति जरूरी है.'