/क्या DigiLocker ले सकता है बैंक लॉकर की जगह? जानिए जरूरी डाक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने का सही तरीका

Can DigiLocker Replace Your Bank Locker : डिजिटल सर्विस के बढ़ते विस्तार के साथ भारतीयों के सामने महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए दो प्रमुख ऑप्शन मौजूद हैं. पहला पारंपरिक बैंक लॉकर और दूसरा सरकार का डिजिटल डॉक्यूमेंट रखने वाला प्लेटफॉर्म DigiLocker. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि DigiLocker सुविधाजनक होने के बावजूद बैंक लॉकर का पूरी तरह ऑप्शन नहीं बन सकता है.
भारत में लंबे समय से बैंक लॉकर को सोना, संपत्ति के कागजात, वसीयत और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का सबसे भरोसेमंद माध्यम माना जाता रहा है. दूसरी ओर DigiLocker यूजर्स को आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने तथा कहीं से भी एक्सेस करने की सुविधा देता है.
एनालिस्ट के अनुसार बैंक लॉकर मूल दस्तावेजों और मूल्यवान संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, जबकि DigiLocker मुख्य रूप से डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर, एक्सेस और साझा करने का माध्यम है. बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्लूटोस ONE के संस्थापक और सीईओ रोहित महाजन का कहना है कि DigiLocker एक उपयोगी प्लेटफॉर्म है. लेकिन, इसे फिजिकल स्टोरेज का पूर्ण विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. उनके अनुसार संपत्ति की खरीद-बिक्री, न्यायालयी मामलों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में मूल दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है. केवल स्कैन की गई कॉपी को मूल दस्तावेज के बराबर नहीं माना जा सकता.
विशेषज्ञों का कहना है कि निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स को मूल रूप में सुरक्षित रखना चाहिए:
इन डाक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी बैकअप के तौर पर DigiLocker या अन्य सुरक्षित डिजिटल माध्यमों में रखी जा सकती है.
रोजमर्रा के सत्यापन और आधिकारिक कामकाज के लिए DigiLocker व्यापक रूप से स्वीकार किया जा चुका है. कई बैंक, बीमा कंपनियां, सरकारी एजेंसियां, शैक्षणिक संस्थान और नियोक्ता DigiLocker के दस्तावेजों को मान्यता देते हैं.
DigiLocker में आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज रखे जाते हैं:
एनालिस्ट का कहना है कि सरकार द्वारा जारी और सत्यापित दस्तावेज DigiLocker में अपलोड की गई निजी प्रतियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं.
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार स्कैन की गई प्रतियां कुछ परिस्थितियों में सहायक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हो सकती हैं. लेकिन, वे मूल दस्तावेजों का पूर्ण विकल्प नहीं हैं. संपत्ति से जुड़े मामलों में बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अक्सर मूल टाइटल डीड को गिरवी सुरक्षा के रूप में अपने पास रखती हैं. वहीं, संपत्ति खरीदने वाले खरीदार भी सौदा अंतिम करने से पहले मूल दस्तावेजों की जांच करना पसंद करते हैं. अदालतों में भी मूल दस्तावेजों की अनुपस्थिति में दावों की अधिक बारीकी से जांच की जा सकती है.
एनालिस्ट का मानना है कि DigiLocker की सुरक्षा से अधिक खतरा उपयोगकर्ताओं की लापरवाही से पैदा होता है. फिशिंग अटैक, सिम-स्वैप फ्रॉड और ईमेल अकाउंट हैकिंग जैसे मामलों में साइबर अपराधी सीधे उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाते हैं. फर्जी DigiLocker वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी लोगों को ठगने की कोशिश की जाती है.
विशेषज्ञों के अनुसार दस्तावेजों की सुरक्षा के साथ उत्तराधिकार योजना भी बेहद महत्वपूर्ण है. अगर बैंक लॉकर में नॉमिनी दर्ज है, तो मृत्यु के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा कर वह लॉकर तक पहुंच प्राप्त कर सकता है. हालांकि DigiLocker जैसे डिजिटल खातों में परिवार के सदस्यों के लिए पहुंच हासिल करना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब उन्हें लॉगिन या रिकवरी विवरण की जानकारी न हो.
एनालिस्ट का मानना है कि बैंक लॉकर और DigiLocker में से किसी एक को चुनने के बजाय दोनों का संतुलित उपयोग करना सबसे बेहतर रणनीति है. मूल दस्तावेजों को सुरक्षित फिजिकल स्थान पर रखा जाए, जबकि उनकी डिजिटल कॉपी आसान पहुंच और बैकअप के लिए DigiLocker में सुरक्षित रखी जाएं.