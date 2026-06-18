/क्या DigiLocker ले सकता है बैंक लॉकर की जगह? जानिए जरूरी डाक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने का सही तरीका

एनालिस्ट के अनुसार बैंक लॉकर मूल दस्तावेजों और मूल्यवान संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, जबकि DigiLocker मुख्य रूप से डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर, एक्सेस और साझा करने का माध्यम है. बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्लूटोस ONE के संस्थापक और सीईओ रोहित महाजन का कहना है कि DigiLocker एक उपयोगी प्लेटफॉर्म है. लेकिन, इसे फिजिकल स्टोरेज का पूर्ण विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. उनके अनुसार संपत्ति की खरीद-बिक्री, न्यायालयी मामलों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में मूल दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है. केवल स्कैन की गई कॉपी को मूल दस्तावेज के बराबर नहीं माना जा सकता.