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क्या DigiLocker ले सकता है बैंक लॉकर की जगह? जानिए जरूरी डाक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने का सही तरीका

एनालिस्ट के अनुसार बैंक लॉकर मूल दस्तावेजों और मूल्यवान संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, जबकि DigiLocker मुख्य रूप से डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर, एक्सेस और साझा करने का माध्यम है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 18, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:28 PM IST
क्या DigiLocker ले सकता है बैंक लॉकर की जगह? जानिए जरूरी डाक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने का सही तरीका
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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