प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और ट्रेन निकल गई, तो क्या मिल सकता है क्लेम? जानिए क्या है रेलवे का नियम

रेल यात्रा में अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेन लेट हो जाए तो रिफंड या मुआवजा मिल सकता है, लेकिन क्या होगा अगर आप समय से स्टेशन पर मौजूद हों और फिर भी ट्रेन निकल जाए? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बीते साल गाजियाबाद स्टेशन से जुड़ा एक मामला साबित करता है कि अगर गलती रेलवे की हो तो यात्री मुआवजे के हकदार हो सकते हैं.

गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने हाल ही में एक ऐसे ही मामले में यात्री के पक्ष में फैसला सुनाया है. मामला 29 फरवरी 2024 का है, जब मुरादनगर निवासी अनुभव प्रजापति पत्नी और बच्चों के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से झांसी जाने के लिए गाजियाबाद स्टेशन पहुंचे थे. ट्रेन तड़के 3:20 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आनी थी. समय से स्टेशन पहुंचकर वे वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे. रेलवे ने बाद में घोषणा की कि ट्रेन 40 मिनट लेट है. 3:25 बजे वे प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचे, लेकिन वहां अयोध्या एक्सप्रेस खड़ी थी, जो 45 मिनट से ज्यादा रुकी रही.

इस दौरान छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के आने का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ. यात्री ने स्टेशन मास्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कमरा बंद था. सुबह 5:21 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पर रेलवे अधिकारियों को टैग किया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. सुबह 6 बजे उन्हें पता चला कि जिस समय वे प्लेटफॉर्म 3 पर थे, उस समय छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 2 से निकल गई थी.

उपभोक्ता फोरम

मामला उपभोक्ता फोरम पहुंचा. रेलवे अधिकारियों ने लिखित जवाब नहीं दिया, जबकि वकील ने मौखिक रूप से कहा कि ट्रेन तीन घंटे से ज्यादा लेट नहीं थी, इसलिए रिफंड का आधार नहीं बनता. लेकिन फोरम ने माना कि मामला सिर्फ रिफंड का नहीं, बल्कि सेवा में कमी का है. सही अनाउंसमेंट न होने की वजह से ट्रेन छूटना, यात्री को मानसिक व शारीरिक परेशानी देना है. 23 जून 2025 को फोरम ने स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर, मंडल रेल प्रबंधक और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर यात्री को मुआवजा दिया जाए. रेलवे ने कहा है कि पहले जांच की जाएगी कि अनाउंसमेंट हुआ था या नहीं, और यदि नहीं हुआ तो इसकी वजह पता की जाएगी.

रेलवे नियम क्या कहते हैं?

रेलवे में रिफंड तभी मिलता है जब ट्रेन तीन घंटे या उससे ज्य्दा लेट हो या यात्रा से पहले उसे रद्द किया जाए. लेकिन अगर ट्रेन की जानकारी देने में लापरवाही हो और यात्री समय पर स्टेशन होने के बावजूद ट्रेन छूट जाए, तो यह ‘सेवा में कमी’ मानी जाती है और यात्री मुआवजे के लिए दावा कर सकता है.