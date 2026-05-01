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Hindi NewsबिजनेसCheque Bounce: चेक बाउंस हुआ तो क्या होगी सजा? जानिए Section 138 में जेल और जुर्माने का नियम

Cheque Bounce: चेक बाउंस हुआ तो क्या होगी सजा? जानिए Section 138 में जेल और जुर्माने का नियम

क्या चेक बाउंस होने पर आपको जेल हो सकती है? जानिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 में क्या-क्या शामिल है?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 01, 2026, 04:33 PM IST
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Cheque Bounce: चेक बाउंस हुआ तो क्या होगी सजा? जानिए Section 138 में जेल और जुर्माने का नियम

Cheque Bounce:  देश में चेक आज भी पेमेंट का एक भरोसेमंद माध्यम माना जाता है, लेकिन अगर चेक बाउंस हो जाए तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं. ये सिर्फ पैसों का विवाद नहीं रहता, बल्कि मामला सीधे कानूनी कार्रवाई तक पहुंच सकता है. कई मामलों में ये आपराधिक केस बन जाता है. इसमें कोर्ट में पेशी से लेकर जेल तक की नौबत आ सकती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 में क्या प्रावधान हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है?

सेक्शन 138 क्या कहता है?

सेक्शन 138 के तहत चेक बाउंस होना एक आपराधिक अपराध माना जाता है, अगर इसके पीछे ये कारण हों:

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  • खाते में पर्याप्त पैसा न होना

  • चेक क्लियर होने से पहले खाता बंद कर देना

  • बिना वैध कारण के पेमेंट रोक देना

  • सिग्नेचर मिसमैच या अन्य तकनीकी गड़बड़ी

इस कानून का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि चेक जारी करने वाला व्यक्ति पेमेंट की जिम्मेदारी निभाए और लेन-देन में भरोसा बना रहे.

किन शर्तों पर लागू होता है सेक्शन 138?

  • चेक जारी होने के 3 महीने के भीतर जमा होना चाहिए

  • बैंक द्वारा चेक बाउंस होने पर रिटर्न मेमो जारी किया जाता है

  • प्राप्तकर्ता (Payee) को 30 दिनों के भीतर लीगल नोटिस भेजना होता है

  • चेक जारी करने वाले के पास भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय होता है

  • भुगतान न होने पर 30 दिनों के भीतर केस दर्ज किया जा सकता है

क्या हो सकती है सजा?

  • नोटिस मिलने पर समय पर भुगतान → मामला खत्म

  • नोटिस को नजरअंदाज करने पर → कोर्ट केस शुरू

  • दोषी साबित होने पर → 2 साल तक की जेल

  • आर्थिक सजा → चेक राशि का दोगुना तक जुर्माना

  • आपसी समझौते से केस को खत्म (Compound) भी किया जा सकता है

कैसे करें अपना बचाव?

  • चेक जारी करने से पहले खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें

  • बैंक खाते और ट्रांजैक्शन पर नजर रखें

  • बिना सोचे-समझे ब्लैंक या पोस्ट-डेटेड चेक न दें

  • लीगल नोटिस का तुरंत जवाब दें

  • जरूरत पड़े तो समय पर कानूनी सलाह लें

  • जेल से ज्यादा बड़ा है असर

सेक्शन 138 सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि कर्ज वसूली का एक मजबूत माध्यम भी है. कोर्ट ट्रायल के दौरान भी भुगतान के आदेश दे सकता है. आरोपी पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होती है कि उस पर कोई देनदारी नहीं थी सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस एक साथ चल सकते हैं. इससे आपका क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग रिकॉर्ड खराब हो सकता है.

डिस्क्लेमर: ये लेख केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसे कानूनी सलाह न माना जाए. किसी विशेष मामले के लिए योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करें.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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